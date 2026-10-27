نتنياهو: يحاولون سرقة الانتخابات منا

نتنياهو يخاطب ناخبيه: "ما هو موضوع في كفة الميزان هو الحفاظ على دولتنا اليهودية، وتشكيل حكومة يمين قوية بقيادة الليكود مع جميع شركائه، أو حكومة يسار وأحزاب عربية ستؤدي إلى نهاية دولة إسرائيل كما نعرفها"

خاطب رئيس الحكومة الإسرائيلية، بنيامين نتنياهو، في مقطع فيديو اليوم، الثلاثاء، ناخبي حزب الليكود وادعى أن "هذا نداء عاجل لأنهم يحاول أن يسرقوا الانتخابات منا".

وتذرع نتنياهو بأن "الشرطة أعلنت صباح اليوم عن أمر خطير وغير مألوف، أنها ألقت القبض على ثلاثة من كبار المسؤولين الماليين في القائمة الموحدة وبحوزتهم مغلفات مالية في جنوبي البلاد".

وتابع نتنياهو أن "نسب التصويت في الوسط العربي في الجنوب مرتفعة بما لا يقارن عن الوسط اليهودي، وعليكم أن تخرجوا إلى التصويت. وناخبوهم يهرولون إلى صناديق الاقتراع، وأنتم أيضا يجب أن تهرولوا إلى صناديق الاقتراع".

وأضاف أن "عليكم أن تهتموا بأن يذهب الجميع إلى التصويت: الجد والجدة والعم والعمة، وألا يبقى أحد في البيت، ودون الذهاب إلى البحر ولا حفلات شواء، واخرجوا من أجل التصويت لليكود".

وادعى نتنياهو أن "ما هو موضوع في كفة الميزان هو الحفاظ على دولتنا اليهودية، وتشكيل حكومة يمين قوية بقيادة الليكود مع جميع شركائه، أو حكومة يسار وأحزاب عربية ستؤدي إلى نهاية دولة إسرائيل كما نعرفها".