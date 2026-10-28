القائمة المشتركة: شعبنا صنع إنجازا تاريخيا... مستعدون للتعاون لإسقاط حكومة نتنياهو

أعلنت القائمة المشتركة أنها مستعدة للتعاون لفتح الطريق أمام حكومة بديلة، لإسقاط حكومة بنيامين نتنياهو، مشددة على أن المواطنين العرب حقّقوا إنجازا تاريخيا، مدركين خطورة المرحلة.

وقالت القائمة في بيان في وقت متأخر من مساء الأربعاء: "تحيّي القائمة المشتركة جماهير شعبنا التي صنعت أمس يومًا تاريخيًا. فقد أدرك أهلنا خطورة المرحلة، وتدفقوا إلى صناديق الاقتراع في المدن والقرى العربية، من الجليل والمثلث والنقب، في مشهد يثلج القلب ويبعث على الفخر، وحوّلوا يوم الانتخابات إلى تظاهرة شعبية واسعة بوجه الفاشيين. لقد أخذ شعبنا أمره بيده، وواجه التحريض ومحاولات التخويف بإرادة جماعية، وردّ في الصناديق على حكومة السفاحين وسياسات الهدم والعنصرية وجرائم الحرب".

وأضافت: "تتوجه المشتركة بالشكر والاعتزاز إلى أبناء شعبنا وبناته على الثقة الواسعة والواضحة التي منحوها اياها ولخطابها للتحول إلى القوة الحاسمة والمؤثرة التي لا يستطيع أحد تجاهلها. فهذه الثقة تحمل رسالة واضحة: شعبنا يقدر قيمة الوحدة، ويتمسك بخطاب يصون الثوابت ولا يساوم على الحقوق، ويريد قوة سياسية حقيقية تحمل مطالبه وتعمل لتحقيقها دون اي تنازل، كذلك تقدر القائمة المشتركة آلاف النشطاء والمصوتين من القوى اليهودية الديمقراطية، الذين سبحوا عكس التيار العنصري".

وتابعت القائمة المشتركة: "ومع أن النتائج النهائية لم تُعلن بعد، فإن المعطيات المتاحة تشير إلى الدور الحاسم لهذا الخروج الواسع في إبقاء نتنياهو ومعسكره الفاشي دون أغلبية الـ61 مقعدًا اللازمة لتشكيل ائتلاف حكومي. كما أسهمت نسبة التصويت العالية في مجتمعنا في إسقاط الفاشي فينتر وشريكه يوسف حداد تحت نسبة الحسم، ومعهما قائمة هندل وزليخا اليمينية".

وذكرت أن "هذا الإنجاز هو ثمرة إرادة شعبنا وجهود آلاف الناشطات والناشطين والمتطوعات والمتطوعين الذين عملوا في كل بلد وحي وبيت. لهم جميعًا تحية تقدير على ما بذلوه لتحويل الأمل إلى مشاركة وفعل، وحماية صوت شعبنا وتعزيز قوته، والإصرار طوال الحملة الانتخابية على التمسك بالخطاب الموحّد، للحفاظ على الأجواء الطيبة، وهو ما تم ترجمته بنسب التصويت غير المسبوقة".

وأكدت القائمة المشتركة أنها "ستستخدم القوة التي منحها إياها شعبنا للعمل من أجل إسقاط حكومة نتنياهو ومنع عودتها، وأنها مستعدة للتعاون لفتح الطريق أمام حكومة بديلة، إذا وُجد في معسكر المعارضة من يتحلى بالشجاعة السياسية ويطرح بديلًا حقيقيًا لهذه الحكومة ولسياساتها، ويرفض إقصاء جماهيرنا وممثليها، والالتزام بمطالب شعبنا وحقوقه".

وجاء في بيانها: "لقد قال شعبنا كلمته بقوة وكرامة، ومسؤوليتنا أن نصون وحدته، ونحمي إنجازه، ونواصل العمل بثبات من أجل مستقبله".