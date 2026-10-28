قتيل على الأقل بإطلاق نار في بلدة قطنّة غرب القدس

قتل شخص وأصيب آخرون بجريمة إطلاق نار قبيل منتصف الليل في بلدة قطنة شمال غرب القدس، ألحقت كذلك أضرارا مادية بالمتلكات. وعلى إثر ذلك، دخلت قوات الشرطة والأجهزة الأمنية الفلسطينية البلدة "لفرض النظام والتعامل مع الجناة".

قُتل شخص واحد على الأقل وأُصيب آخرون بجراح متفاوتة الخطورة في بلدة قطنة التي تقع في الضفة الغربية وتقع إلى الشمال الغربي من مدينة القدس، في جريمة إطلاق نار ارتُكبت قبيل انتصاف ليل الأربعاء.

وأفادت الشرطة الفلسطينية حتّى الآن بمقتل شخص واحد، في ظل أنباء تشير إلى أن عدد ضحايا إطلاق النار قد يكون أكبر من ذلك، بينما لم يتم تأكيد ذلك رسميا.

مسلّحون يعترضون سيارة إسعاف ويطلقون النار، لمنعها من الوصول إلى موقع تواجد مصابين في بلدة قطنّة قرب القدس، حيث قُتل شخص بإطلاق نار.



للتفاصيل: https://t.co/7hc0OqwsRw pic.twitter.com/a1vPVZ0nmm — موقع عرب 48 (@arab48website) October 28, 2026

واعترض مسلّحون سيارة إسعاف وأطلقوا النار، لمنعها من الوصول إلى موقع تواجد مصابين في البلدة.

فيديو آخر من بلدة #قطنة غرب القدس، حيث قُتل شخص على الأقل في حصيلة مؤكدة، وسط أنباء عن احتمال وجود ضحايا آخرين.



للتفاصيل: https://t.co/7hc0OqvV1Y pic.twitter.com/5oaSiXIGg8 — موقع عرب 48 (@arab48website) October 28, 2026

وأشارت المصادر إلى صدور "دعوات شعبية لشخصيات وطنية ومجتمعية ورجال إصلاح، للتدخل لحلّ الخلاف، بعد شجار مسلح عنيف أدى لمقتل شاب على الأقل وإصابة آخرين".

أجهزة الأمن الفلسطينية خلال توجّهها إلى بلدة قطنّة. pic.twitter.com/E9TFjYxqeK — موقع عرب 48 (@arab48website) October 28, 2026

وقال الناطق باسم الشرطة الفلسطينية، لؤي ارزيقات، إن "قوات من الشرطة والأجهزة الأمنية تدخل بلدة قطنة شمال غرب القدس، وتعمل على فرض النظام والقانون".

أصوات لإطلاق نار مكثّف في بلدة #قطنة غرب القدس، حيث قُتل شخص على الأقل في حصيلة مؤكدة، وسط أنباء عن احتمال وجود ضحايا آخرين.



للتفاصيل: https://t.co/7hc0OqvV1Y pic.twitter.com/oTrcwAHDAa — موقع عرب 48 (@arab48website) October 28, 2026

وذكر أن "الشرطة والأجهزة الأمنية ستتعامل بحزم مع مطلقي النار، والذي أدى إلى مقتل أحد المواطنين، وتسبب بأضرار مادية في الممتلكات".