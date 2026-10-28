فلسطينيات | أخبار
29/10/2026 - 00:20

قتيل على الأقل بإطلاق نار في بلدة قطنّة غرب القدس

قتل شخص وأصيب آخرون بجريمة إطلاق نار قبيل منتصف الليل في بلدة قطنة شمال غرب القدس، ألحقت كذلك أضرارا مادية بالمتلكات. وعلى إثر ذلك، دخلت قوات الشرطة والأجهزة الأمنية الفلسطينية البلدة "لفرض النظام والتعامل مع الجناة".

قتيل على الأقل بإطلاق نار في بلدة قطنّة غرب القدس

قرب موقع الجريمة في قطنّة

قُتل شخص واحد على الأقل وأُصيب آخرون بجراح متفاوتة الخطورة في بلدة قطنة التي تقع في الضفة الغربية وتقع إلى الشمال الغربي من مدينة القدس، في جريمة إطلاق نار ارتُكبت قبيل انتصاف ليل الأربعاء.

وأفادت الشرطة الفلسطينية حتّى الآن بمقتل شخص واحد، في ظل أنباء تشير إلى أن عدد ضحايا إطلاق النار قد يكون أكبر من ذلك، بينما لم يتم تأكيد ذلك رسميا.

واعترض مسلّحون سيارة إسعاف وأطلقوا النار، لمنعها من الوصول إلى موقع تواجد مصابين في البلدة.

وأشارت المصادر إلى صدور "دعوات شعبية لشخصيات وطنية ومجتمعية ورجال إصلاح، للتدخل لحلّ الخلاف، بعد شجار مسلح عنيف أدى لمقتل شاب على الأقل وإصابة آخرين".

وقال الناطق باسم الشرطة الفلسطينية، لؤي ارزيقات، إن "قوات من الشرطة والأجهزة الأمنية تدخل بلدة قطنة شمال غرب القدس، وتعمل على فرض النظام والقانون".

وذكر أن "الشرطة والأجهزة الأمنية ستتعامل بحزم مع مطلقي النار، والذي أدى إلى مقتل أحد المواطنين، وتسبب بأضرار مادية في الممتلكات".

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