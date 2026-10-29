173 قتيلا وقتيلة بالمجتمع العربي: مقتل شخص وإصابة امرأة بجريمة إطلاق نار في الرينة

قُتل طارق بصول وأُصيبت امرأة بجروح متوسطة إثر جريمة إطلاق نار استهدفت سيارة في بلدة الرينة، لترتفع بذلك حصيلة ضحايا جرائم القتل بالمجتمع العربي منذ بداية العام إلى 173 قتيلا وسط تقاعس شرطي متواصل.

قُتل شخص وأُصيبت امرأة بجريمة إطلاق نار ارتُكبت في الرينة، مساء اليوم الخميس، لتصل بذلك حصيلة ضحايا جرائم القتل في المجتمع العربي، خلال العام الجاري إلى 173.

وأكدت الشرطة في بيان، "مقتل رجل وإصابة امرأة بجروح متوسطة في جريمة إطلاق نار استهدفت سيارة في بلدة الرينة".

قرب موقع الجريمة التي ارتُكبت في الرينة، وأسفرت عن مقتل شخص وإصابة امرأة.



للتفاصيل: https://t.co/hosm97hCQY pic.twitter.com/KO9VItXANC — موقع عرب 48 (@arab48website) October 29, 2026

وأضافت أنها بدأت "عمليات تمشيط للبحث عن المشتبهين، وفتحت تحقيقا في ملابسات الجريمة التي يُشتبه بأنها على خلفية جنائية"، غير أنها لم تعلن اعتقال أي مشتبه بهم.

وأفادت مصادر محلية بأن ضحية جريمة إطلاق النار هو طارق بصول.

ضحية جريمة القتل، طارق بصول

وأشارت إلى أنه عُثر في البلدة على سيارة مشتعلة، فيما يشتبه أن لها علاقة بجريمة القتل.

173 قتيلا وقتيلة

ومع ضحية الجريمة التي ارتُكبت في الرينة، اليوم، وصلت حصيلة ضحايا جرائم القتل في المجتمع العربي، منذ بدء العام الجاري إلى 173 قتيلا وقتيلة، في حصيلة تعكس استمرار استفحال أزمة الجريمة والعنف التي تشهدها البلدات العربية.

فيديو من الرينة، لسيارة مشتعلة يُشتبه في أن لها علاقة بالجريمة.



للتفاصيل: https://t.co/hosm97h51q pic.twitter.com/6VMu6R41KD — موقع عرب 48 (@arab48website) October 29, 2026

يأتي ذلك وسط انتقادات متواصلة للشرطة والحكومة الإسرائيلية على خلفية الإخفاق في الحد من انتشار السلاح، ومكافحة الجريمة المنظمة، ومحاسبة المسؤولين عن جرائم القتل.