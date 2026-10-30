النقب: مقتل شاب بجريمة إطلاق نار في تل السبع

أسفرت جريمة إطلاق نار ارتكبت في بلدة تل السبع بمنطقة النقب عن مقتل شاب، لترتفع حصيلة ضحايا جرائم القتل في المجتمع العربي منذ مطلع العام إلى 174 قتيلا وقتيلة.

قتل شاب، في الثلاثينيات من عمره، جراء تعرضه لجريمة إطلاق نار في بلدة تل السبع بمنطقة النقب، ليل الجمعة - السبت؛ لترتفع حصيلة الضحايا العرب جراء جرائم القتل منذ مطلع العام إلى 174 قتيلا وقتيلة.

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وأفيد بأن الضحية نقل بحالة حرجة إلى مستشفى "سوروكا" في بئر السبع، وهناك أقر الطاقم الطبي وفاته بعد فشل محاولات إنقاذ حياته.

وقالت الشرطة إنها باشرت التحقيق في ملابسات الجريمة، ووفق ما جاء في بيان لها فإن "الخلفية تعود إلى نزاع بين عائلات".

يأتي ذلك في وقت تواصل الشرطة التقاعس عن توفير الأمن والأمان للمواطنين العرب، في ظل الجريمة المستفحلة وغياب الردع.

174 قتيلا وقتيلة هذا العام

وبهذه الجريمة، ارتفعت حصيلة ضحايا جرائم القتل في المجتمع العربي، منذ بدء العام الجاري إلى 174 قتيلا وقتيلة، في حصيلة تعكس استمرار استفحال أزمة الجريمة والعنف التي تشهدها البلدات العربية.

يأتي ذلك وسط انتقادات متواصلة للشرطة والحكومة الإسرائيلية على خلفية الإخفاق في الحد من انتشار السلاح، ومكافحة الجريمة المنظمة، ومحاسبة المسؤولين عن جرائم القتل.

وتتواصل جرائم العنف وإطلاق النار في البلدات العربية، من النقب جنوبًا إلى المثلث والجليل شمالًا، الأمر الذي يعمّق حالة انعدام الأمن ويثير مخاوف متزايدة بين المواطنين، في ظل غياب مؤشرات ملموسة على انحسار الظاهرة.