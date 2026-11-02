ترامب يقول إنّه "قد يتم التوصل" إلى اتفاق مع إيران... فانس: أحرزنا تقدما

أعرب ترامب ونائبه فانس عن تفاؤلهما بالتوصل لتسوية مع إيران وإحراز تقدم بالمفاوضات، مع التأكيد على بقاء الخيارات العسكرية مطروحة واشتراط التزام إيراني بتدمير البرنامج النووي وعدم إعادة بنائه، دون تحديد مهلة للضربات.

قال الرئيس الأميركيّ، دونالد ترامب، قبيل انتصاف ليل الإثنين، إنّه "قد يتم التوصل" إلى اتفاق مع إيران، فيما أشار نائبه جي دي فانس إلى أحراز بعض التقدم.

وكتب ترامب عبر منصته "تروث سوشال"، قبيل انتخابات منتصف الولاية، المقرّرة الثلاثاء، أن "أسعار النفط تهبط بشكل حاد (...) لأن الناس يشعرون بأنه لن تكون هناك حرب مع إيران".

وأضاف أن "إيران ترغب في التوصل إلى تسوية في أقرب وقت ممكن. قد يحدث ذلك!".

وقال نائب الرئيس الأميركي، الإثنين، إنه والرئيس دونالد ترامب متفائلان إزاء احتمال التوصل إلى اتفاق مع إيران، وذلك في ظل المفاوضات غير المباشرة المتواصلة معها.

وصرّح فانس للصحافيين، أنه "يشعر الرئيس وأنا بقدْر من التفاؤل حيال فرص التوصّل إلى تسوية (مع إيران) عبر التفاوض"، مضيفا: "أحرزنا بالفعل بعض التقدّم، وسنرى ما إذا كان بإمكاننا تحقيق المزيد".

وفي الوقت ذاته، أكّد أن "الخيارات العسكرية وغير العسكرية لا تزال مطروحة".

وأشار فانس إلى السعي إلى تحقيق المزيد من التقدم، لافتا إلى إجراء محادثات جيدة مع الإيرانيين، إضافة إلى الحديث مع ترامب بشأن هذا الملف.

وذكر أن الهدف الأساسي يتمثل في تدمير البرنامج النووي الإيراني، وضمان عدم إعادة بنائه مجددا.

وشدّد على أنه لم يتم تحديد أي مواعيد نهائية أو مهلة زمنية للتوصل إلى اتفاق مع إيران، قبل استئناف توجيه الضربات ضدها.

وأشار نائب الرئيس الأميركي إلى أنه لمس اهتماما كبيرا لدى الإيرانيين بسيادتهم وإعادة بناء اقتصادهم، مؤكدا وجود مسار للتوصل إلى اتفاق، لكنه يتطلب "التزاما إيرانيا"، بعدم إعادة بناء البرنامج النووي.