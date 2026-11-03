ترامب: واشنطن ستوقف المساعدة الأمنية السنوية لإسرائيل بنحو 4 مليار دولار

فاجأ إعلان ترامب وقف المساعدات الأمنية الأميركية لإسرائيل بحلول نهاية العام مسؤولين في وزارة الأمن والجيش الإسرائيلي، رغم تأكيده التوصل إلى اتفاق مع نتنياهو قبل أشهر. وتقول الأجهزة الأمنية إنها لم تتلقَّ تفاصيل القرار.

أعلن الرئيس الأميركي، دونالد ترامب، اليوم الثلاثاء، أنه اتفق مع رئيس الحكومة الإسرائيلية، بنيامين نتنياهو، على وقف المساعدات الأمنية الأميركية السنوية لإسرائيل، البالغة نحو 3.8 مليارات دولار، بحلول نهاية العام الجاري، في خطوة أثارت مفاجأة داخل الأجهزة الأمنية الإسرائيلية، التي لم تتلقَّ بعد تفاصيل القرار أو توضيحات بشأن تبعاته.

ونقلت هيئة البث الإسرائيلية ("كان 11") عن مسؤول رفيع في الأجهزة الأمنية قوله: "لم نتوقع هذا الإعلان، وبالتأكيد ليس اليوم"، مشيرًا إلى أن جهات في وزارة الأمن والجيش فوجئت بتصريحات الرئيس الأميركي، رغم وجود اتصالات مستمرة مع واشنطن.

وأضاف المسؤول: "هناك حوار دائم مع الأميركيين، ويمكن القول إننا فوجئنا. سندرس تبعات القرار، الذي لم تصل تفاصيله بعد إلى الجهات المهنية".

وجاءت تصريحات ترامب خلال مقابلة مع شبكة "فوكس نيوز"، قال فيها إنه توصل مع نتنياهو، قبل بضعة أشهر، إلى اتفاق يقضي بوقف التحويلات المالية السنوية لإسرائيل، التي قدّرها بنحو أربعة مليارات دولار.

وقال ترامب إن الطرفين اتفقا "على التوقف عن دفعها... لن ندفع لإسرائيل بعد الآن"، مضيفًا أن الإسرائيليين "لا يمانعون ذلك، لأنهم أصبحوا دولة مزدهرة، ولا يحتاجون إلى هذه التحويلات".

وفي الوقت نفسه، شدد الرئيس الأميركي على استعداد واشنطن لمواصلة دعم إسرائيل عند الحاجة، قائلًا: "بالطبع سنساعدهم إذا احتاجوا لذلك".

ويثير الإعلان تساؤلات بشأن مستقبل الترتيبات الأمنية بين واشنطن وتل أبيب، خصوصًا أن مذكرة التفاهم الحالية، التي تنظم المساعدات العسكرية الأميركية لإسرائيل على مدى عشر سنوات، لا ينتهي سريانها إلا عام 2028.

وبموجب هذه المذكرة، تحصل إسرائيل على مساعدات عسكرية أميركية سنوية تبلغ نحو 3.8 مليارات دولار، فيما تلقت خلال السنوات الأخيرة مساعدات إضافية بمليارات الدولارات، في سياق حرب الإبادة على قطاع غزة والحروب الإسرائيلية على لبنان وإيران.

ولم تتضح بعد كيفية تنفيذ الاتفاق الذي تحدث عنه ترامب، أو انعكاسه على المساعدات المقررة بموجب مذكرة التفاهم السارية، في ظل تأكيد جهات أمنية إسرائيلية أنها لم تتلقَّ تفاصيل القرار.

وكانت إسرائيل والولايات المتحدة قد بدأتا، في حزيران/ يونيو الماضي، محادثات رسمية لصياغة إطار جديد للتعاون الأمني، يحل محل مذكرة التفاهم الحالية بعد انتهاء سريانها عام 2028.

وجاءت تلك المحادثات وسط نقاشات متزايدة في الجانبين بشأن مستقبل المساعدات العسكرية الأميركية لإسرائيل، وإمكانية تغيير طبيعة التعاون الأمني والتمويل العسكري بينهما.

وفي كانون الثاني/ يناير الماضي، أعلن نتنياهو، في مقابلة صحافية، أنه يسعى إلى "تقليص المساعدات العسكرية تدريجيًا" خلال العقد المقبل، وصولًا إلى الاستغناء عنها، معتبرًا أن إسرائيل ينبغي ألا تعتمد على المساعدات العسكرية الأجنبية.

وأشار حينها إلى خطة لاستثمار نحو 350 مليار شيكل، تعادل قرابة 110 مليارات دولار، في تطوير صناعة عسكرية إسرائيلية مستقلة.

وبخلاف التوجه السابق الذي تحدث عنه نتنياهو لتقليص المساعدات تدريجيًا على مدى عقد، فإن إعلان ترامب يتحدث عن وقفها بحلول نهاية العام الجاري، دون أن تتضح بعد تفاصيل التفاهم الذي قال إنه توصل إليه مع رئيس الحكومة الإسرائيلية.