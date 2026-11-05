أكثر من 30 مصابا معظمهم أطفال حالتهم مستقرة جرّاء استنشاق مواد خطرة بمدرسة في شعفاط بالقدس

أُصيب 34 شخصا معظمهم من الأطفال إثر استنشاقهم مواد خطرة ناتجة عن تفاعل كيميائي لمواد تنظيف بمدرسة في شعفاط بالقدس المحتلة، حيث تم إخلاء المبنى وإغلاقه مؤقتا، ونقل المصابين للمستشفيات بحالات تراوحت بين الطفيفة والمتوسطة.

من أحد المشافي التي نُقل إليها المصابون

أُصيب أكثر من 30 شخصا معظمهم، جرّاء استنشاق مواد خطرة بمدرسة في شعفاط بالقدس المحتلة، اليوم الخميس.

وأكدت سلطة الإطفاء والإنقاذ الإسرائيلية في بيان، "إصابة 34 شخصًا في حادثة مواد خطرة بمدرسة في القدس".

وذكرت أنه "عند نحو الساعة 10:15، ورد بلاغ عن حادثة مواد خطرة في مدرسة بشارع الأصمعي (في شعفاط) في القدس".

وأضافت أنه "تم استدعاء فرق الإطفاء والإنقاذ بالإضافة إلى عناصر من وحدة المراقبة الإقليمية، إلى موقع الحادث، وفور وصولهم، عمل رجال الإطفاء على إخلاء جميع الطلاب والموظفين من المدرسة بشكل كامل وفوري لضمان سلامتهم".

وأشارت سلطة الإطفاء إلى أن "التحقيقات الأولية تشير إلى أن الحادث وقع نتيجة استخدام مواد تنظيف تسببت في تفاعل كيميائي، مما أدى إلى إصابة 34 شخصًا تعرضوا لهذه المواد، 30 منهم أطفال".

وقال مسؤول من أفراد الطاقم: "هذا حادث معقد يتعلق بمواد خطرة. في هذه المرحلة، أصدرنا تعليمات للشرطة الإسرائيلية بإغلاق المدرسة حتى الغد لإجراء فحوصات بيئية إضافية، وقد أجرى عناصر الإطفاء مراقبة شاملة للمبنى، ولم يتم رصد أي مواد خطرة حتى الآن. ومع ذلك، ولضمان عودة المدرسة إلى وضعها الطبيعي الآمن، ستكون هناك حاجة إلى فحوصات إضافية. الحادث الآن تحت السيطرة الكاملة".

ضيق تنفّس وغثيان ودوار

وقال مركز "شعاري تسيدك الطبي" في بيان، أن "قسم الطوارئ استقبل 15 مصابًا من حادثة مدرسة في القدس الشرقية: 14 طفلا وشخص بالغ واحد".

وأضاف أنه "بحسب التقييم الأولي، فقد تعرضوا لمزيج من مواد التنظيف".

وأشار المستشفى إلى أن "حالة جميع المصابين مستقرة، ويعانون من ضيق في التنفس، وغثيان، ودوار، وحرقة في العينين، ويتلقون العلاج والمتابعة في مركز الطوارئ الطبي".

وقال طاقم "نجمة داود الحمراء" في آخر بيان له حول الحادثة، إن مسعفيه "يقدمون العلاج الطبي ويحيلون 30 مصابا إلى مستشفيات ’شعاري تسيديك’، و’عين كارم’، وجبل المشارف، من بينهم: طفل يبلغ من العمر نحو 10 سنوات وحالته متوسطة، يعاني من صعوبة في التنفس، و29 في حالة مستقرة".

من جانبه، قال "مركز هداسا الطبي"، إنه "نتيجة لحادثة تعرّض لمواد خطرة في مؤسسة تعليمية بالقدس، تمّ إجلاء الطلاب والموظفين إلى مستشفيي ’هداسا عين كارم’ و’هداسا جبل المشارف’، وتقوم فرق المستشفى بمعالجة جميع المصابين".

وأضاف: "يتلقى 13 طفلا وأربعة من الموظفين العلاج في مستشفى هداسا جبل المشارف. جميعهم في حالة خفيفة باستثناء طفلين في حالة متوسطة يعانيان من ضيق في التنفس، ويتلقيان العلاج اللازم".

كما ذكر البيان أن "أربعة أطفال يتلقون العلاج في مستشفى هداسا عين كارم، وحالتهم طفيفة وهم واعون".