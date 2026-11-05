قتيل و3 إصابات خطيرة بجريمتي إطلاق نار في طمرة والناصرة

قتيل ومصابان بجريمة إطلاق نار ارتكبت في مدينة طمرة، كما أصيب رجل (45 عاما) بجراح خطيرة بجريمة أخرى ارتكبت بالتزامن في الناصرة. حصيلة ضحايا جرائم القتل في المجتمع العربي هذا العام ترتفع إلى 177 قتيلا وقتيلة.

من أمام قسم الطوارئ في "رمبام" بعيد نقل الضحية والمصابين من طمرة

قتل الشاب يوسف محمود حماد (22 عاما) وأصيب آخران بجروح خطيرة وغير مستقرة جراء تعرضهم لجريمة إطلاق نار في مدينة طمرة، كما أصيب رجل (45 عاما) بجراح خطيرة في جريمة منفصلة ارتكبت بالتزامن في مدينة الناصرة، مساء الخميس.

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وأفاد مركز "الزهراوي" الطبي في طمرة، بأن طواقمه قدمت عمليات الإنعاش والعلاجات الأولية لثلاثة مصابين وصفت حالة أحدهم بالحرجة بينما الآخران بالخطيرة. قبل أن يعلن لاحقا إقرار وفاة أحدهم.

الضحية يوسف حماد

وتحدث طبيب من مركز "الزهراوي" عن جريمة صعبة في المدينة، وأفاد بأن الطاقم الطبي أقر وفاة الضحية بينما كان بسيارة الإسعاف في الطريق إلى المستشفى، بعد توقف قلبه عن النبض وفشل محاولات إنعاشه. كما قال إن المصابين الآخرين تعرضا لإصابات في البطن والقسم السفلي من الجسد ووصفت حالتهما بالمستقرة.

ونقل المصابان، على وجه السرعة، إلى قسم العلاج المكثف في مستشفى "رمبام" بمدينة حيفا لتلقي العلاج.

وفي مدينة الناصرة، قدم طاقم طبي من "نجمة داود الحمراء" العلاجات الأولية لرجل (45 عاما) وصفت حالته بالخطيرة جراء تعرضه لجريمة إطلاق نار.

وقال براميديك ومضمد من أفراد الطاقم الطبي، إنه "مع وصولنا إلى المكان وُجهنا إلى رجل تواجد على الأرض جراء تعرضه لحادثة عنف. قدمنا له العلاجات الأولية في المكان ثم نقلناه بسيارة العلاج المكثف إلى المستشفى وهو بحالة خطيرة وغير مستقرة وهو موصول بجهاز التنفس الاصطناعي".

وباشرت الشرطة التحقيق في ملابسات الجريمتين المنفصلتين، من دون الإعلان عن اعتقال أي مشتبه به.

يأتي ذلك في وقت تواصل التقاعس عن توفير الأمن والأمان للمواطنين العرب، في ظل الجريمة المستفحلة وغياب الردع.

177 قتيلا وقتيلة في المجتمع العربي منذ مطلع العام

ومع الجريمة التي ارتُكبت اليوم في طمرة، ارتفعت حصيلة ضحايا جرائم القتل في المجتمع العربي، منذ بدء العام الجاري إلى 177 قتيلا وقتيلة، في حصيلة تعكس استمرار استفحال أزمة الجريمة والعنف التي تشهدها البلدات العربية.

يأتي ذلك وسط انتقادات متواصلة للشرطة والحكومة الإسرائيلية على خلفية الإخفاق في الحد من انتشار السلاح، ومكافحة الجريمة المنظمة، ومحاسبة المسؤولين عن جرائم القتل.