القائمة المشتركة تعلن أنها ستوصي بتكليف آيزنكوت بتشكيل الحكومة: خطوة مهمة لسد الطريق أمام نتنياهو

أعلنت القائمة المشتركة التوصية بتكليف غادي آيزنكوت بتشكيل الحكومة الإسرائيلية لمنع عودة نتنياهو، مستجيبة لمطلب جماهيرها لتوسيع الفارق بين المعسكرين وتقليل فرص حكومة وحدة تجمع نتنياهو بالمعارضة، وذلك رغم انتقادها لعدم تصدي معسكر آيزنكوت للتحريض ضد المواطنين العرب.

أعلنت القائمة المشتركة، اليوم الخميس، أنها ستبلغ الرئيس الإسرائيلي، يتسحاق هرتسوغ، مساء اليوم، بقرارها التوصية بتكليف غادي آيزنكوت بتشكيل الحكومة، "استكمالا للدعم الشعبي الكبير الذي منحتنا اياه جماهيرنا واستجابة للمطلب الجماهيري بمنع عودة نتنياهو وحكومته إلى الحكم، والتزامًا بتعهدها باتخاذ كل الخطوات الممكنة لتحقيق ذلك".

وقالت المشتركة في بيان أصدرته مساء اليوم: "اتخذنا هذا القرار بالإجماع بعد مشاورات بين مركّبات القائمة. ولم يكن قرارًا سهلا، فرغم إصرارنا على إسقاط نتنياهو، لم يُظهر معسكر المعارضة برئاسة آيزنكوت حتى الآن الاستعداد المطلوب لمواجهة نهج نتنياهو، وليس شخصه فقط، والتصدي للتحريض على المواطنين العرب والطعن في شرعية قرارهم السياسي".

وأضافت: "رغم حصول آيزنكوت على توصيات أكثر من نتنياهو، نرى أهمية في توسيع الفارق بينهما".

وشددت على أن "هذه خطوة تعزّز فرص استبدال الحكومة، وتضيّق الطريق أمام محاولات مختلفة لتشكيل حكومة وحدة قومية تُبقي نتنياهو في الحكم، وهو خيار يسعى إليه نتنياهو بدعم قوى إسرائيلية وإقليمية ودولية مؤثرة".

وأشار البيان إلى أن "وفد المشتركة من المقرر أن يصل إلى ديوان رئيس الدولة اليوم عند الساعة 16:40، بمشاركة البروفيسور يوسف جبارين، والدكتور أحمد الطيبي، وبكر عواودة، والدكتور عوفر كسيف، والدكتورة مها كركبي-صباح".

يأتي ذلك فيما أوصى حزب "عوتسما يهوديت"، اليوم الخميس، بتكليف بنيامين نتنياهو، بتشكيل الحكومة المقبلة، فيما أوصت القائمة الموحدة و"الديمقراطيون" بتكليف غادي آيزنكوت، بينما امتنع "يهدوت هتوراه" عن التوصية على أيٍّ من المرشّحين؛ وذلك ضمن المشاورات المتواصلة للرئيس الإسرائيلي بشأن تكليف أحد أعضاء الكنيست.

كما يأتي ذلك وسط غياب أغلبية برلمانية محسومة لأي من المعسكرين؛ معسكر نتنياهو، ومعسكر الأحزاب الصهيونية المعارضة برئاسة رئيس حزب "يشار"، غادي آيزنكوت.