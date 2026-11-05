مشاورات تشكيل الحكومة: "عوتسما يهوديت" يوصي بنتنياهو والموحدة بآيزنكوت وامتناع "يهدوت هتوراه"

أوصى حزب "عوتسما يهوديت" بتكليف نتنياهو بتشكيل الحكومة، فيما امتنع "يهدوت هتوراه" عن التوصية لأي مرشح، وذلك خلال مشاورات هرتسوغ لتشكيل الحكومة، وسط غياب أغلبية محسومة، وتأكيد الرئيس الإسرائيلي على المصادقة النهائية للنتائج بالتزامن مع التحقيقات الجارية.

أوصى حزب "عوتسما يهوديت"، اليوم الخميس، بتكليف بنيامين نتنياهو، بتشكيل الحكومة المقبلة، فيما أوصت القائمة الموحدة و"الديمقراطيون" بتكليف غادي آيزنكوت، بينما امتنع "يهدوت هتوراه" عن التوصية على أيٍّ من المرشّحين؛ وذلك ضمن المشاورات المتواصلة للرئيس الإسرائيلي، يتسحاق هرتسوغ، بشأن تكليف أحد أعضاء الكنيست.

يأتي ذلك وسط غياب أغلبية برلمانية محسومة لأي من المعسكرين؛ معسكر نتنياهو، ومعسكر الأحزاب الصهيونية المعارضة برئاسة رئيس حزب "يشار"، غادي آيزنكوت.

وأثناء تقديم التوصية من قبل "عوتسما يهوديت"، قال الوزير يتسحاق فاسرلاوف: "يجب أن تطالبوا كل من يأتي إلى ديوان الرئاسة لتكليف مرشح لتشكيل الحكومة، أن يُعلن بوضوح وصراحة أن حماس منظمة إرهابية".

واعترض فاسرلاوف على أن هناك تصريحات تُفيد بأن نتائج الانتخابات لن تتغير قبل انتهاء التحقيق، فيما ردّ هرتسوغ بالقول إن: "هذا غير صحيح، هناك إمكانية لتغيير النتائج، لكننا في الوقت الراهن نتعامل مع فرضيات، ونحن في خضمّ التحقيق".

نتائج قاطعة للانتخابات

وقال هرتسوغ لممثلي الحزب: "ليكن واضحا بشأن الانتخابات؛ بالأمس، تمت المصادقة النهائية على الانتخابات بشكل كامل، وقُدّمت النتائج إليّ. هذا هو الإجراء المتبع".

وأضاف أنه "في الوقت نفسه، يجري تحقيق، وستُحدد نتائجه مدى صحة الادعاءات. يجب فهم الانتخابات على أنها نهائية وقاطعة. إنها كذلك".

"يهدوت هتوراه": "لسنا ملتزمين إزاء أيّ من المعسكرين"

ووصل ممثلو حزب "يهدوت هتوراه" أولا إلى مقر إقامة الرئيس الإسرائيلي، صباح اليوم، معلنين أنهم لن يوصوا بأيّ مرشح لتشكيل الحكومة.

وضم وفد الحزب كلا من عضو الكنيست يتسحاق بيندروس، وعضو الكنيست يتسحاق غولدكنوبف، وموشيه روزنتال، وأميتائي شولمان، وموتي بابشيك.

وقال ممثل الحزب، يتسحاق غولدكنوبف: "لسنا ملتزمين بأي كتلة. مهمتنا الأساسية هي تنظيم وضع دارسي التوراة في التشريعات من دون فرض عقوبات".

وفي ختام المشاورات، صرّح عضو الكنيست بيندروس بأنه لم يتم حتى الآن أي اتصال مع معسكر آيزنكوت، وقال: "لم يحصل أحد على تفويض أو يتفاوض، وعندما يحدث ذلك، سيعلم الجميع".

وللمرة الأولى، استُدعيت الكتل إلى المشاورات بحسب حجمها من الأصغر إلى الأكبر، خلافًا للترتيب المتبع سابقًا، الذي كان يبدأ بالكتل الأكبر.

وبدأت اللقاءات الأربعاء بوفد "الصهيونية الدينية" عند الساعة الخامسة مساء، وتبعه وفد "شاس" عند السادسة والربع، ثم "يسرائيل بيتينو" عند السابعة والنصف.

وأُجريت المشاورات بعدما سلّم رئيس لجنة الانتخابات المركزية، القاضي نوعام سولبرغ، النتائج النهائية للانتخابات إلى هرتسوغ، الأربعاء، رغم اعتراض أحزاب من الحكومة المنتهية ولايتها على إجراءات اعتمادها.

وقال سولبرغ خلال مراسم تسليم النتائج إن "أصواتًا تُسمع في الأيام الأخيرة تسعى إلى التشكيك بنتائج الانتخابات والطعن في صلاحيتها"، محذرًا من أن ذلك يشكل "خطرًا حقيقيًا".

وكانت لجنة الانتخابات قد صادقت على النتائج رغم تصويت ممثلي "عوتسما يهوديت" ضدها، وامتناع ممثلي بقية أحزاب الائتلاف المنتهية ولايته، الذين استندوا إلى التحقيق في شبهات التدخل الأجنبي للمطالبة بعدم اعتماد النتائج.

وأكد سولبرغ أن الشبهات المطروحة لا تشكل أساسًا للتشكيك بالانتخابات بمجملها، وأن نطاق تأثيرها المحتمل، حتى إذا ثبتت، يبقى محدودا، مشيرا إلى أن رفض النتائج من جانب كتلة كبيرة من أعضاء اللجنة، رغم عدم ترتب أثر قانوني عليه، يشكل سابقة خطيرة تمس ثقة الجمهور بالعملية الانتخابية.