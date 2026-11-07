مجد الكروم: إصابة شاب برصاص الشرطة

أطلقت عناصر الشرطة النار على شاب في بلدة مجد الكروم أثناء مطاردته جناة أطلقوا النار على منزله، ما أدى إلى إصابته بجراح متوسطة نقل على إثرها إلى المستشفى لتلقي العلاج.

من مكان إصابة الشاب برصاص الشرطة

أصيب شاب، في الثلاثينيات من عمره، بجراح وصفت بالمتوسطة برصاص عناصر الشرطة الإسرائيلية في بلدة مجد الكروم بمنطقة الشاغور، مساء السبت.

تغطية متواصلة على قناة موقع "عرب 48" في "تليغرام"

وبحسب مصادر محلية، فإن إطلاق نار وقع على منزل، أعقبه قيام صاحب المنزل بملاحقة الجناة، وفي غضون ذلك قامت الشرطة بمطاردة مركبة صاحب المنزل وإطلاق النار عليه.

من المكان: إصابة شاب برصاص الشرطة في بلدة مجد الكروم pic.twitter.com/jFdBF0qwT6 — موقع عرب 48 (@arab48website) November 7, 2026

وأفادت "نجمة داود الحمراء"، بأن طاقمها قدم العلاجات الأولية للشاب المصاب، الذي عانى من إصابة اخترقت جسده في القسم السفلي من جسده، ووصفت حالته بالمتوسطة.

ونقل المصاب بسيارة الإسعاف إلى المركز الطبي للجليل (مستشفى نهريا) لاستكمال العلاج.

وبحسب المعطيات، فإن 10 مواطنين عرب قتلوا برصاص الشرطة منذ مطلع العام، بالإضافة إلى شاب قتل برصاص جندي إسرائيلي.

وفي معظم هذه الحالات، شككت عائلات الضحايا وجهات محلية في رواية الشرطة بشأن ظروف إطلاق النار، فيما أُغلقت في السابق ملفات تحقيق في مقتل مواطنين عرب برصاص الشرطة من دون توجيه اتهامات إلى عناصرها.