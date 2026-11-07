هرتسوغ يكلف آيزنكوت... تقرير: مقربون من ترامب طلبوا منه استبدال نتنياهو فورا

أعلن هرتسوغ أنه سيكلف مساء الأحد آيزنكوت بتشكيل الحكومة الإسرائيلية المقبلة بعد حصوله على توصيات غالبية أعضاء الكنيست، وعندها ستكون أمامه 28 يوما لتشكيل حكومة جديدة مع إمكانية منحه مهلة تصل إلى 14 يوما إضافيا.

أعلن الرئيس الإسرائيلي يتسحاق هرتسوغ مساء، السبت، أنه سيكلف الأحد رئيس حزب "يَشار" غادي آيزنكوت بتشكيل الحكومة المقبلة، بعد حصوله على توصيات من 67 عضو كنيست مقابل 46 لرئيس الحكومة بنيامين نتنياهو.

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ورد آيزنكوت على تكليفه بالقول "حان الوقت لتشكيل حكومة طوارئ وطنية. سأعمل كل ما بوسعي لنكون على قدر المسؤولية". فيما دعاه هرتسوغ إلى مقر الرئاسة عند الساعة الخامسة من مساء الأحد، حيث ستجرى مراسم تكليفه رسميا بتشكيل الحكومة المقبلة.

وبالتالي، عند تكليف آيزنكوت رسميًا بتشكيل الحكومة، ستكون أمامه وفقا للقانون الأساس مهلة 28 يوما لتشكيل حكومة جديدة، وفي حال اقتضت عملية تشكيل الحكومة تمديد المهلة، فإن هرتسوغ يملك صلاحية منح تمديد يصل إلى 14 يوما إضافيا.

وجاء في بيان صدر عن ديوان هرتسوغ، أن "رئيس الدولة أجرى في الأيام الأخيرة محادثات معمقة مع جهات مختلفة في الساحة السياسية، واجتمع مع رئيس الحكومة بنيامين نتنياهو ورئيس حزب ’يَشار’ غادي آيزنكوت، وأبلغهما بنيته".

يأتي ذلك بعدما أوصى 67 عضو كنيست بتكليف رئيس حزب "يَشار" بتشكيل الحكومة المقبلة، فيما أوصى 46 عضو كنيست بتكليف رئيس الحكومة بنيامين نتنياهو، بينما اختار حزب "يهدوت هتوراه" المكون من 7 أعضاء كنيست عدم التوصية بأي من المرشحين.

تقرير: مقربون من ترامب طلبوا من آيزنكوت العمل على تشكيل حكومة واستبدال نتنياهو فورا

توجه مقربون من الرئيس الأميركي دونالد ترامب إلى مقربين من آيزنكوت، بطلب العمل على تشكيل حكومة جديدة واستبدال نتنياهو فورا؛ وفق ما أوردت القناة 12 الإسرائيلية مساء السبت.

ودعا المسؤولون الأميركيون، آيزنكوت إلى أداء اليمين الدستورية للحكومة واستبدال نتنياهو على الفور.

وفي سياق متصل، دعا نتنياهو في كلمة مساء، السبت، إلى "حكومة وحدة وطنية تضم كل الأحزاب الصهيونية"، وتجنب تشكيل حكومة تعتمد على الأحزاب العربية، معتبرا أن "هناك من يعتزم (في إشارة إلى رئيس حزب ’يَشار’ غادي آيزنكوت) في الأسبوع القريب العمل على تشكيل حكومة مع داعمين للإرهاب ممن يريدون القضاء على دولة إسرائيل وإقامة دولة فلسطين".

ومن جانبه، رد آيزنكوت على نتنياهو قائلا، إنه "شكل حكومات وحدة وطوارئ، وكان يعمل دائما على تقويضها من الداخل. لم يلتزم يوما بأي اتفاق مع شركاء سياسيين، وشكل حكومة السابع من أكتوبر مع إيتمار بن غفير وعينه وزيرا كبيرا فيها، خلافا لم تعهد هو بنفسه".

فيما دعا "الليكود" وأعضائه إلى الإعلان علنا عن فض تحالفهم مع المتطرفين، وقبول المبادئ الأربعة التي طرحها، وإبداء استعدادهم للانضمام إلى حكومة برئاسته "إذا كانوا يرغبون فجأة في الوحدة وبتشكيل حكومة واسعة"، معتبرا أنه "حتى ذلك الحين، فإن ذلك ليس سوى مناورة إعلامية بائسة لا أكثر"؛ في إشارة إلى كلمة نتنياهو.