الرئيس الإسرائيلي يكلّفه رسميا بتشكيل حكومة... آيزنكوت: سأدعو الكتل للانضمام إلي وفق الشروط الأربعة

كلّف الرئيس الإسرائيلي، يتسحاق هرتسوغ، بشكل رسمي، رئيس حزب "يشار"، غادي آيزنكوت، بتشكيل الحكومة، مساء اليوم الأحد.

كلّف الرئيس الإسرائيلي، يتسحاق هرتسوغ، بشكل رسمي، رئيس حزب "يشار"، غادي آيزنكوت، بتشكيل الحكومة، مساء اليوم الأحد، فيما أعلن الأخير أنه سيدعو كتل الكنيست للانضمام إليه، وفقا للشروط الأربعة.

جاء ذلك بعد حصول آيزنكوت على توصيات 67 عضو كنيست، مقابل 46 لنتنياهو، وعقب مشاورات أجراها هرتسوغ لتقييم فرص المرشحين والخلافات بين الأحزاب، في ظل استمرار العقبات التي تعترض تشكيل ائتلاف حكومي، رغم تقدم آيزنكوت في عدد التوصيات.

وقال آيزنكوت في بيان صدر بعيد استلامه كتاب تشكيل الحكومة في مقرّ إقامة الرئيس الإسرائيلي في القدس: "نحن في وقت حرج، أمام نقطة اللاعودة لدولة إسرائيل، ويجب علينا تشكيل حكومة طوارئ وطنية، وستكون هناك حاجة إلى تحركات سياسية مبتكرة وغير مألوفة".

وأضاف أنه "بعد السنوات الصعبة التي مررنا بها، يجب أن نفعل ذلك بشكل مختلف هذه المرة. هذه المرة، من أجل جميع الإسرائيليين. يجب أن تنتهي الأيام التي شعر فيها الإسرائيليون بالإقصاء من قبل حكومتهم، وألا تعود مرة أخرى".

وتابع: "الكُتَل وجميع الممثلين المنتخبين؛ بابي مفتوح ويدي ممدودة، بقلب مفتوح وروح راغبة، لكل من يدرك خطورة الموقف، ومستعد للقيام بعمل شجاع من أجل دولة إسرائيل، وبالنسبة لي، الوحدة ليست ورقة مساومة سياسية أو خدعة فارغة، بل هي قيمة سامية تعبر عن شراكة نقية وحقيقية".

وذكر أنه "إذا كان أعضاء الليكود و’الصهيونية الدينية’ يعتقدون حقا أن هذا وقت وحدة، كما صرحوا للرئيس، فلا أستطيع التفكير في... السبب الذي يمنعهم من القدوم ودعم الحكومة تحت قيادتي، ووفقا للمبادئ التي طرحتها".

وشدّد على أن "كل من يحاول عرقلة تشكيل الحكومة لأسباب شخصية، سيُذكر في التاريخ كمن لم يُنقذ إسرائيل في وقت الأزمة. أنا على ثقة بأن شركائي يُدركون خطورة الموقف والحاجة المُلحّة لتشكيل حكومة جديدة. إن مهاراتهم وخبراتهم أساسية لقدرتنا على إعادة إسرائيل إلى بر الأمان".

وخلال المؤتمر الصحافي المشترك مع هرتسوغ، قال آيزنكوت إنه "سيتعيّن علينا جميعا التراجع عن بعض الوعود، فإذا كانت القيادة تتطلب تحديد الأولويات، فسأسير في هذا المسار بصبر وتواضع واتّزان".

وجاء في بيان صدر عن هرتسوغ، أن "رئيس الدولة، يتسحاق هرتسوغ، أسند اليوم الأحد، مهمة تشكيل الحكومة إلى رئيس حزب "يشار"، غادي آيزنكوت، بصفة رسمية في مقرّ الرئاسة".

هرتسوغ: تحديات هائلة تواجه إسرائيل

وقال هرتسوغ أثناء تسليم كتاب التكليف لآيزنكوت: "فور استلامي النتائج الرسمية لانتخابات الكنيست السادس والعشرين، باشرتُ بتنفيذ المهمة الموكلة إليّ بموجب المادة 7 من القانون الأساسي: تشكيل الحكومة، وعقدتُ مشاورات مع ممثلي جميع الكتل المنتخبة للكنيست. كانت هذه المحادثات مفتوحة وصادقة وشفافة، وعكست جوهر العملية الديمقراطية".

وأضاف: "كما تناولت النقاشات والقضايا الشائكة، وبالطبع، تعدد الأصوات في المجتمع والسياسة الإسرائيلية. كانت محادثات حادة وعميقة، ناقشت أهم القضايا، وذكّرتنا جميعا بحقيقة أن لجميع مواطني إسرائيل صوتا متساويا، بغض النظر عن وجهات نظرهم وأنماط حياتهم ومعتقداتهم؛ لذلك، وبموجب صلاحياتي بموجب القانون الأساسي للحكومة، قررتُ تكليف رئيس حزب "يشار"... غادي آيزنكوت، بتشكيل الحكومة".

وشدّد على أن "التحديات التي تواجه دولة إسرائيل هائلة. بعضها يتطلب اهتماما عاجلا وفوريا. إيران لا تضيع وتًا في مؤامراتها وتهديداتها، وعلينا أن ننخرط في بناء أفق سياسي في المنطقة وفي مرحلة ما بعد الحرب. يجب أن نمضي قدمًا في خطة النقاط العشرين في غزة التي وضعها ’مجلس السلام’ والرئيس (الأميركي، دونالد) ترامب، وفي المفاوضات مع لبنان وجيراننا الآخرين".

وقال الرئيس الإسرائيلي: "كل هذا، بالطبع، مع خوض حرب حازمة على الإرهاب في جميع الجبهات. يجب علينا صد العقوبات والتهديدات السياسية، والتعامل مع الوضع السياسي الجديد في الولايات المتحدة. يجب علينا المضيّ قدما في حل مسألة التجنيد الإجباري، وتلبية احتياجات الجيش الإسرائيلي. يجب علينا محاولة تنظيم حدود العلاقات بين سلطات الحكومة، وتعزيز ديمقراطيتنا".

وتابع: "يجب علينا محاربة الجريمة والعنف المروع بكل قوتنا، وخاصة ذلك الذي ينهش المجتمع العربي. يجب علينا الحفاظ على اقتصادنا، الاقتصاد الإسرائيلي، وتعزيزه".

ولفت هرتسوغ إلى أن إسرائيل "تحتاج إلى حكومة مستقرة، قادرة على الصمود أمام هذه التحديات على المدى البعيد. هذا هو الوقت المناسب للتواصل، وبذل كل ما في وسعنا من أجل وحدة الشعب، والسعي جاهدين لتشكيل حكومة مثالية ومستقرة قدر الإمكان لشعب إسرائيل الذي يتوق إليها".

ووجّه كلامه لرئيس حزب "يشار"، وقال: "أتوقع منكم بذل كل ما في وسعكم لتشكيل حكومة تخدم جميع أفراد الشعب، مؤيديها ومعارضيها، وتكون نموذجا مسؤولا وكريما لجميع القطاعات والأديان وأنماط الحياة والرؤى".

وأضاف: "في الأيام المقبلة يا غادي، عندما تدخل أنت ومفاوضوك إلى قاعات المفاوضات، أرجو أن تتذكر أن أنظار الشعب بأكمله... متجهة إليكم. أرجو منكم التصرف بحكمة وحساسية وحذر، وأتمنى من كل قلبي أن تؤدي أي حكومة يتم تشكيلها إلى الوحدة والتواصل بين جميع فئات الشعب... آيزنكوت، أعهد إليكم بتشكيل الحكومة".

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