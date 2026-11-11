3 مصابين اثنان بحالة خطيرة بجريمتَي إطلاق نار بيافا والطيبة

أُصيب 3 أشخاص، بينهم 2 بحالة خطيرة، بجريمتي إطلاق نار في يافا والطيبة مساء الأربعاء، من دون اعتقالات من قبل الشرطة، وسط استمرار تصاعد الجريمة بالمجتمع العربي لتبلغ حصيلة الضحايا 181 قتيلا، وتزايد الانتقادات لإخفاق السلطات.

أُصيب 3 أشخاص بجراح، ووُصفت حالة اثنين منهم بالخطيرة، بجريمتَي إطلاق نار ارتُكبتا في مدينتَي يافا والطيبة، في وقت متأخر من مساء الأربعاء.

وأكدت الشرطة "إصابة شخص بجروح خطيرة، إثر تعرضه لإطلاق نار في شارع... في يافا، حيث وصلت قوات الشرطة وخبراء الأدلة الجنائية إلى المكان، وباشرت التحقيق في ملابسات الحدث، بالتزامن مع تنفيذ عمليات تمشيط واسعة".

وفي ما يتعلق بالطيبة، أكدت الشرطة في بيان آخر كانت قد أصدرته سابقا، "وصول مصابيْن بإطلاق نار إلى مركز الشرطة في مدينة الطيبة، وُصفت حالة أحدهما بالخطيرة والآخر بالمتوسطة".

وأضافت أنه "جرى نقلهما إلى المستشفى لتلقي العلاج، فيما باشرت الشرطة التحقيق في ملابسات الحدث"، من دون الإعلان عن اعتقال أي مشتبه بهم.

يأتي ذلك في ظل استمرار تصاعد الجريمة والعنف في المجتمع العربي، إذ وصلت حصيلة ضحايا جرائم القتل منذ مطلع العام الجاري إلى 181 قتيلا وقتيلة مع اتساع الأزمة، واستمرار نزيف الدم في البلدات العربية.

وتتواصل في المقابل الانتقادات الموجهة إلى الشرطة والحكومة الإسرائيلية، على خلفية إخفاقهما في الحد من انتشار الجريمة المنظمة والسلاح غير المرخص، وملاحقة المتورطين في جرائم القتل، وتقديمهم إلى العدالة.

ويحمّل مسؤولون وقيادات في المجتمع العربي السلطات الإسرائيلية مسؤولية تفاقم هذه الظاهرة، في ظل ما يؤكدون أنه غياب لخطوات جدية وفاعلة توفر الحماية للمواطنين، وتضع حدًا لاستمرار الجرائم.