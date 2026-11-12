بيان مشترك مع نتنياهو بعد اجتماع مطوّل: آيزنكوت أُطلع على "التحديات الأمنية" التي تواجه إسرائيل

رئيس الحكومة الإسرائيلية المنتهية ولايته نتنياهو يقدّم إحاطة أمنية مطوّلة للمكلّف بتشكيل الحكومة غادي آيزنكوت، ويتفقان على مواصلة تبادل المعلومات، عقب سجال علني حذّر فيه آيزنكوت من خطوات عسكرية متسرعة.

اطّلع رئيس حزب "يشار" والمكلّف بتشكيل حكومة، غادي آيزنكوت على التحديات الأمنية التي تواجه إسرائيل، وذلك في اجتماع مطوّل عُقد مع رئيس الحكومة المنتهية ولايته، بنيامين نتنياهو.

وعقب الإحاطة الأمنية المطوّلة، والتي تجاوزت الساعتين، صدر بيان مشترك عن الاثنين، وذكر أن "الإحاطة الأمنية التي قدّمها رئيس الحكومة بنيامين نتنياهو وسكرتيره العسكري، غاي مركيزانو، إلى رئيس حزب ’يشار’، غادي آيزنكوت، انتهت الآن".

وبحسب البيان، فقد "أُطلع آيزنكوت على التحديات الأمنية والسياسية التي تواجه دولة إسرائيل في الوقت الراهن"

كما شدّد البيان على أنه "اتُفق على مواصلة تبادل المعلومات بحسب الحاجة".

وفي وقت سابق اليوم الخميس، أعلن نتنياهو وآيزنكوت، عقد لقاء لتقديم إحاطة سياسية وأمنية، بعد مطالبة آيزنكوت بالحصول على معلومات رسمية بشأن القرارات العسكرية للحكومة الانتقالية، وسط مخاوف من تحركات قد تقود إلى تجدد الحرب على إيران، بالتزامن مع تأخير تولي أفيغدور ليبرمان رئاسة لجنة الخارجية والأمن في الكنيست.

وجاء في بيان مشترك صدر عن نتنياهو وآيزنكوت أن اللقاء سيُعقد في مكتب رئيس الحكومة بالقدس، بمشاركة السكرتير العسكري لنتنياهو، غاي مركيزانو، وذلك بعد يوم من تبادل الاتهامات بين الطرفين بشأن اتخاذ قرارات أمنية في ظل عدم تشكيل حكومة جديدة تحظى بثقة الكنيست.

وكان آيزنكوت قد طالب نتنياهو، الأربعاء، بالامتناع عن اتخاذ "خطوات خطيرة يمكن تأجيلها إلى حين أداء حكومة جديدة تحظى بثقة الكنيست اليمين الدستورية".

وحذر في رسالة إلى نتنياهو من أن "تشغيل قوات الأمن دون وجود تهديد مباشر وفوري لا يحتمل التأجيل، قد يؤدي إلى عواقب مدمرة على الديمقراطية الإسرائيلية وثقة المواطنين بمؤسسات الحكم"، مطالبًا إياه بعدم وضع قادة الأجهزة الأمنية أمام تعارض دستوري بشأن القرارات المطلوب تنفيذها.

كما توجّه إلى المستشارة القضائية للحكومة، غالي بهاراف ميارا، مطالبًا بتدخلها لإلزام نتنياهو بتقديم إحاطة أمنية رسمية. ورد نتنياهو بوصف رسالة آيزنكوت بأنها "خطوة غير مسؤولة لمناقشة قضايا أمنية حساسة علنًا"، عادّا أنها "محاولة واضحة لإقحام السياسة في قضايا الأمن القومي الإسرائيلي".