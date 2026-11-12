جنسن هوانغ يستقيل من منصبه كرئيس تنفيذي: سهم "إنفيديا" يهوي 13%

استقال جنسن هوانغ، اليوم الخميس، من منصب الرئيس التنفيذي لـ"إنفيديا"، منهيا 33 عاما على رأس الشركة العملاقة في مجال الذكاء الاصطناعي التي شارك في تأسيسها، بعد الكشف عن علاقتين له خارج إطار الزواج، إحداهما مع امرأة متّهمة بالتجسّس لحساب الصين.

استقال جنسن هوانغ، اليوم الخميس، من منصب الرئيس التنفيذي لـ"إنفيديا"، منهيا 33 عاما على رأس الشركة العملاقة في مجال الذكاء الاصطناعي التي شارك في تأسيسها، بعد الكشف عن علاقتين له خارج إطار الزواج، إحداهما مع امرأة متّهمة بالتجسّس لحساب الصين.

وهبط سهم "إنفيديا" 13 بالمئة لدى افتتاح التداولات، اليوم الخميس، بعد استقالة رئيسها التنفيذي جنسن هوانغ، إثر الكشف عن علاقة له خارج إطار الزواج مع امرأة متّهمة بالتجسّس لحساب الصين.

ومع التراجع الأخير، خسرت "إنفيديا" نحو 800 مليار دولار من قيمتها السوقية هذا الأسبوع، منذ أن هزّتها هذه المعلومات.

وتؤدي رقائق الشركة دورا محوريا في التوسع المرتقب للبنية التحتية للذكاء الاصطناعي، المتوقع أن تبلغ كلفته تريليونات الدولارات.

وقال مجلس إدارة الشركة إن هوانغ تنحّى عن مناصبه رئيسا للشركة، ورئيسا تنفيذيا، وعضوا في مجلس الإدارة، بمفعول فوري.

وستتولى المديرة المالية كوليت كريس منصب الرئيسة التنفيذية مؤقتا مع احتفاظها بمهامها المالية، فيما سينظر مجلس الإدارة في مرشحين من داخل الشركة وخارجها، لاختيار خلف دائم لهوانغ.

ومارس هوانغ البالغ من العمر 63 عاما ضغوطا لسنوات ضد فرض قيود على بيع رقائق الذكاء الاصطناعي المتقدمة إلى الصين، وسمح الرئيس الأميركي، دونالد ترامب، العام الماضي، بتصدير رقائق "إتش 200" (H200) التي تنتجها إنفيديا إلى الصين، رغم اعتراض منتقدي بكين في الحزبين الجمهوري والديموقراطي.

واجتمع مجلس إدارة الشركة، الأربعاء، لبحث مستقبل هوانغ، بحسب شبكة "سي إن إن" وصحيفة "نيويورك تايمز". ولم تصدر إنفيديا أي بيان بشأن نتائج الاجتماع.

وبدأت الفضيحة تتكشف بوتيرة متسارعة عقب تقارير أفادت بأن هوانغ، المتزوج من لوري هوانغ منذ أكثر من 40 عاما، أقام علاقة غرامية خارج إطار الزواج.

وأقر هوانغ بإقامة علاقة غرامية خارج إطار الزواج، أفادت تقارير بأنها كانت مع أليس هوانغ، وهي مسؤولة تنفيذية رفيعة المستوى في شركة "ميغاسبيد"المتخصصة في مراكز البيانات ومقرها سنغافورة.

وذكرت صحيفة "وول ستريت جورنال" أنه جرى تصوير، الإثنين، معا في تايبيه عامَي 2024 و2025.

وأفادت تقارير بأن أجهزة الاستخبارات الأميركية عممت مذكرة في الربيع الماضي تزعم أن أليس هوانغ كانت تعمل لصالح وزارة أمن الدولة الصينية.

وأعلنت شركة "ميغاسبيد"، الخميس، فتح تحقيق للتحقق من امتثالها للقيود الأميركية على تصدير الرقائق الإلكترونية الحساسة، وسط مخاوف من احتمال تحويل رقائق متطورة للذكاء الاصطناعي اشترتها من "إنفيديا" إلى الصين، في انتهاك للقيود الأميركية.

وقال الرئيس التنفيذي للشركة، تان يونغ بونغ، في بيان إن "ميغاسبيد استعانت بمكتب محاماة أميركي بارز لإجراء جرد شامل لوحدات معالجة الرسوميات التابعة لها، والتحقق بصورة مستقلة من ممارساتها المتعلقة بالامتثال لضوابط التصدير".

يأتي هذا فيما أكدت شرطة سنغافورة، اليوم الخميس، أن "التحقيقات بشأن ميغاسبيد جارية"، من دون توضيح طبيعتها.

وكانت أليس هوانغ بين الحاضرين في مأدبة عشاء أقامها جنسن هوانغ في مطعم صيني في تايبيه في 22 أيار/ مايو 2025، خلال معرض "كومبيوتكس"، أبرز معرض للتكنولوجيا في الجزيرة.

وتُظهر تسجيلات بثتها وسائل إعلام مباشرة جنسن هوانغ وهو يضع ذراعه حول أليس هوانغ، بينما تقبّله على خده الأيمن.

وقال وزير تايواني، الخميس، إن أليس هوانغ زارت تايوان ثماني مرات في عامَي 2024 و2025.

وكان مجلس إدارة إنفيديا، قد أعلن الأحد الماضي، فتح تحقيق بشأن ما وصفه بتقارير تفيد بأن جنسن هوانغ كان هدفا لـ"عملية استخباراتية أجنبية".

وذكرت صحيفة "نيويورك تايمز"، الأربعاء، أن هوانغ كان منخرطا أيضا في علاقة ثانية خارج إطار الزواج مع إحدى مرؤوساته، مشيرة إلى وجود أدلة مصورة تظهر المسؤول التنفيذي البالغ 63 عاما في لحظات حميمة مع كيمبرلي باول، نائبة رئيس "إنفيديا" لقطاع الرعاية الصحية.

وذكرت صحيفة "تايمز" أن باول البالغة 48 عاما والتي تعد وجها عاما لجهود شركة "إنفيديا" الرامية إلى توسيع نطاق تقنيات الرقائق لتشمل قطاعي التعليم العالي والرعاية الصحية، كانت تتحدث في مؤتمر في مدينة سان خوسيه بولاية كاليفورنيا حيث شوهدا "وهما يتبادلان لحظات رومانسية في الفندق".

وتنص مدونة قواعد السلوك المهني في عملاق صناعة الرقائق على ضرورة تجنب تضارب المصالح، مع ذكر "العلاقات الشخصية" مثالا على الحالات التي قد تؤدي إلى ذلك.

وتنص اللوائح الداخلية لإنفيديا على ضرورة موافقة أغلبية أعضاء مجلس الإدارة البالغ عددهم 11 عضوا لإقالة هوانغ من منصب الرئيس التنفيذي.

وكانت صحيفة "نيويورك تايمز" قد أفادت سابقا بأن الكونغرس طلب من الرئيس التنفيذي لشركة التكنولوجيا تقديم إحاطة في جلسة مغلقة بشأن تواصله مع أليس هوانغ.

ومع الطفرة التي يشهدها قطاع الذكاء الاصطناعي والتي دفعت بأسهم شركة "إنفيديا" إلى مستويات قياسية، ظهر هوانغ إلى جانب الرئيس الأميركي، دونالد ترامب، في فعاليات أقيمت في البيت الأبيض، كان آخرها الشهر الماضي، حين تسلّم "الميدالية الوطنية للعلوم" من الرئيس الجمهوري.

وكان هوانغ من بين أكثر قادة التكنولوجيا تأثيرا في العالم، إلى جانب إيلون ماسك وجيف بيزوس ومارك زاكربرغ، الذين تعهدوا وضع ضوابط للذكاء الاصطناعي لمواجهة التهديدات المحتملة، في حين رفض ترامب الدعوات المطالبة برقابة حكومية، وقلل من شأن التحذيرات التي تشير إلى أن هذه التكنولوجيا قد تؤدي إلى فناء البشرية.

وأقام مساهمو شركة "إنفيديا" دعوى قضائية ضد هوانغ والشركة المصنعة لرقائق الذكاء الاصطناعي، بسبب الإخفاق في الكشف للمستثمرين عن معلومات تتعلق بهذه العلاقة.

وتأسست إنفيديا عام 1993، وتُصنّع معظم معالجات إنفيديا لدى شركة "تي إس إم سي" التايوانية، أكبر شركة في العالم لتصنيع الرقائق لحساب شركات أخرى.