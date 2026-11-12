سولبرغ بشأن مزاعم التدخل الأجنبي بالانتخابات: المعلومات السرية التي قُدمت لم ترق لأدلة فعلية

رئيس لجنة الانتخابات الإسرائيلية نوعام سولبرغ يؤكد أن معلومات الشاباك السرية حول شبهات انتخابات الكنيست لم ترقَ لأدلة فعلية، محذرا من مسافة شاسعة بين تسريبات الإعلام ومجريات التحقيق المتواصل، ومشيداً بتعاون الشاباك والشرطة ومكتب المستشارة القضائية دون عوائق.

أكّد رئيس لجنة الانتخابات المركزية في إسرائيل، القاضي نوعام سولبرغ، اليوم الخميس، أن المعلومات السريّة التي قُدِّمت إلى اللجنة من قبل جهاز الأمن الإسرائيلي العام (الشاباك)، لم ترقَ بعد إلى أدلة فعلية، و"ربما لن ترقى إليها أبدا"، مشدّدا على أن هناك "مسافة شاسعة" حتى الآن، بين ما يُنشر في وسائل الإعلام، وبين مجريات التحقيق الفعليّة.

وذكر سولبرغ أن الوضع المتعلق بالأدلة في هذه المرحلة، يُماثل الوضع الذي عُرض أمام اللجنة، عشية البيان الذي أصدرته اللجنة لوسائل الإعلام، قبل أيام، حينما أكّد رئيس اللجنة نزاهة الانتخابات، في مقطع مصوّر توسّط فيه كلّا من رئيس جهاز الشاباك، دافيد زيني، والمستشارة القضائية للحكومة، غالي بهاراف - ميارا.

وفي بيان أصدره سولبرغ تحت عنوان "إحاطة بشأن التحقيق الجاري وعمل فريق التحقيق الخاص"، ذكر القاضي، أن "الكنيست السادس والعشرين انعقد هذا الأسبوع للمرة الأولى. ومع ذلك، ووفقًا لما صرّحتُ به في الجلسة التي صادقنا فيها على نتائج انتخابات الكنيست السادس والعشرين، لم تنتهِ مهمتي في هذا الشأن بعد. وكما هو معلوم، يُجري جهاز الشاباك تحقيقا واسع النطاق، بشأن الشبهات المثارة في هذا الصدد".

وأضاف: "إنني أتابع مجريات التحقيق، وقد جمعتُ صباح اليوم أعضاء فريق التحقيق الخاص، وهم القائمون على إدارة التحقيق بأنفسهم، للاستماع منهم مباشرة، ومن المصدر الأول، بشأن سير التحقيق. وحضر الاجتماع ممثلون عن جهاز الشاباك، وشرطة إسرائيل، والنيابة العامة للدولة".

وقال سولبرغ إنه "نظرا للأهمية البالغة لتبديد السحابة والظلال التي أُلقيَت بسببه، وكثرة المنشورات في وسائل الإعلام والتي يؤسفني القول إن معظمها غير دقيق، على أقل تقدير، ارتأيتُ أن أُحيطكم علما بما يلي:".

وفي ما يلي النقاط التي أوردها بيان رئيس لجنة الانتخابات بشكل حرفيّ:

* "كما تذكرون، عَرضَ عليَّ رئيس جهاز الأمن العام (الشاباك)، بُعيد الانتخابات مباشرة، معلومات استخباراتية أثارت شبهات، بعضها بالغ الخطورة، ذات صلة بالانتخابات. وقد أوعزتُ إليه بفتح تحقيق شامل في الموضوع، للوقوف على جذورها؛ إما لدحضها أو لتأكيدها.

* أودّ التأكيد على أنه منذ بداية الحملة الانتخابية، سخّر رئيس جهاز الشاباك نفسه والجهاز لحماية الانتخابات. وقد نُفِّذت عمليات عديدة —يقتضي الصمت بشأنها— للحفاظ على أمن المعلومات. وإنني، وبالأصالة عن نفسي وبالنيابة عن لجنة الانتخابات المركزية بأكملها، بأعضائها وموظفيها، أتقدم بجزيل الشكر إلى جهاز الأمن العام ورئيسه. إن مساعدتهم خلال الحملة الانتخابية لا تُقدَّر بثمن، وإن جهاز الأمن العام جدير بالامتنان وبثقة الجمهور به.

* لا يزال التحقيق جاريا. وقد عُرضت معلومات سرية لم ترقَ حتى الآن إلى مستوى الأدلة الفعلية، وقد لا ترقى إلى ذلك أصلا؛ والأيام كفيلة ببيان ذلك. ومع ذلك، فإن هذه المعلومات تستوجب مواصلة التحقيق المكثف حتى استنفاده بالكامل. إن الوضع المتعلق بالأدلة في هذه المرحلة يُماثل الوضع الذي عُرض أمامنا عشية البيان الذي أصدرناه لوسائل الإعلام الأسبوع الماضي.

* لقد تبيّن لي أن التعاون بين جهاز الشاباك، وشرطة إسرائيل، ومكتب المستشارة القضائية للحكومة جيد. وقد استفسرتُ وفحصتُ هذا الأمر مع أعضاء فريق التحقيق الخاص —وهم مهنيون وأكفّاء ومتّزنون— ولم أجد أن مكتب المستشارة القضائية للحكومة قد رفض أي طلبات تحقيق قدّمها إليه جهاز الأمن العام. وقد أُكِّد لي، وأنا أثق بذلك، أن كل طلب يُقدَّم، ويكون مستندًا إلى شبهة وفق ما يقتضيه القانون، سيُدرَس بسرعة وبكفاءة، مع التوجه نحو الاستجابة لكل ما من شأنه أن يقود إلى تقصّي الحقيقة، وطِبقا لأحكام القانون.

* سأواصل متابعة تقدم التحقيق. وكلما تبيّن لي وجود ثغرات أو عوائق — سأعمل على إزالتها. وعندما تتوافر نتائج يمكن الكشف عنها للجمهور من دون أن يؤدي ذلك إلى إعاقة التحقيق أو المساس بأمن الدولة — فسنفعل ذلك. وأقترح عليكم، في حال اطّلاعكم في وسائل الإعلام على معلومات تتعلق بالتحقيق، أن تتعاملوا معها بكثير من التحفظ والشك، إذ إن المسافة شاسعة حتى الآن بين ما يُنشر في الإعلام وبين مجريات التحقيق الفعلية.

* ومع ذلك، أودّ الإشارة إلى أنه في مساء أول من أمس، وردنا إشعار يفيد باستكمال إعداد رأي استشاري معيّن يتعلق بالتحقيق، ونظرا لكونه مصنّفا كوثيقة سرية، فسيُسلَّم إلينا عبر البريد في اليوم التالي. وبعد ذلك بساعة وجيزة، وقبل أن يصل الرأي الاستشاري إلى وجهاته المعنية، نُشرت أبرز مضامينه في وسائل الإعلام. ولم يصل الرأي الاستشاري إلى لجنة الانتخابات المركزية إلا في ظهيرة يوم أمس. إنني لا أحتجّ هنا على مسألة اللياقة والأصول، بل على الإضرار المتكرر بالتحقيق، ولا سيما بجوانبه الأمنية، جرّاء هذه التسريبات. إن مثل هذا التسريب يُعدّ آفة خطيرة. وقد أبديتُ ملاحظتي الشديدة على ذلك اليوم. وإن الجمهور يستحق أن نصل إلى استنفاد التحقيق حتى نهايته".