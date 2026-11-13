تعليق الرحلات بكافة المطارات الأميركية: وقف إقلاع وهبوط الطائرات بسبب "خلل"

وقف جميع الرحلات في المطارات الأميركية بإيعاز من إدارة الطيران الفيدرالية، فيما أرجع وزير النقل الأميركي ذلك إلى "خلل في أنظمة مراقبة الحركة الجوية". الحديث يدور عن أمر استثنائي حدث مرتين من قبل في عامي 2023 و2001.

أوعزت إدارة الطيران الفيدرالية الأميركية، الجمعة، بوقف إقلاع وهبوط الطائرات في كافة المطارات بأنحاء البلاد بسبب "ظروف استثنائية ودواع تتعلق بالسلامة".

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وقالت إنه "يجب أن تظل جميع الطائرات المغادرة متوقفة على الأرض حتى إشعار آخر"، مشيرة إلى أنه "سيتم التعامل مع الرحلات الدولية القادمة على أساس كل حالة على حدة".

وذكرت إدارة الطيران الفيدرالية في بيان أنها أصدرت أمرا "لجميع المطارات الأميركية على مستوى البلاد بوقف تحليق الطائرات في أعقاب مشكلة تتعلق بنظام الاتصالات تؤثر على جميع مراكز مراقبة حركة الملاحة الجوية".

وأضافت أن "تقنيي إدارة الطيران الفيدرالية يعملون على التحقق من هذا الخلل". وتوقعت تأخير الرحلات وهبوط الطائرات القادمة في جميع المطارات بسبب أعطال في المعدات.

وأرجع وزير النقل الأميركي شون دافي سبب تعليق الرحلات في مطارات البلاد إلى "خلل في أنظمة مراقبة الحركة الجوية"، مضيفا أن "فنيي وكالة الطيران الفيدرالية يحققون في مشكلة الاتصالات، وسنقدم تحديثات فورية بمجرد توفرها".

وأضاف أن "مشكلة الاتصالات أثرت على جميع مراكز مراقبة الحركة الجوية على المسارات الجوية في البلاد". وأشار إلى أنه "لم تكن هناك أي مؤشرات مسبقة ولا توجد حتى الآن أدلة تشير إلى أن عطل الاتصالات ناجم عن هجوم متعمد".

وقال وزير الأمن الداخلي الأميركي ماركواين مولين، إن "ما نعرفه حتى الآن هو أن ما حدث مجرد عطل في الاتصالات"، مضيفا "نعمل على حل مشكلة الاتصالات وليس هناك أي سبب للخوف".

وأوضح "نضع احتمال وقوع هجوم سيبراني في الحسبان خلال التحقيق في العطل، لكننا لا نعرف حتى الآن إن كان هو السبب"، وأشار إلى أن "أولويتنا استعادة الاتصالات وإنزال جميع الطائرات إلى الأرض ثم العودة إلى العمليات الطبيعية".

وذكر مولين "لا يوجد ما يدعو المواطنين إلى الخوف أو القلق على ذويهم المسافرين. ما يحدث ليس تكرار لهجمات 11 سبتمبر بل عطل في الاتصالات والوضع مختلف تماما".

ونقلت شبكة "سي إن إن" عن مسؤولين بأجهزة إنفاذ القانون، قولهم إن "تقارير أولية تشير إلى أن العطل الذي أثر على حركة الطيران ليس ناجما عن هجوم سيبراني".

وأفاد موقع "فلايت أوير" لتتبع رحلات الطائرات، بتأخر وإلغاء نحو 7 آلاف رحلة جوية بالولايات المتحدة جراء وقف إقلاع الطائرات.

يشار إلى أن الحديث يدور عن حدث استثنائي في تاريخ الطيران الأميركي، إذ أن آخر توقف شامل للإقلاع كان في كانون الثاني/ يناير 2023 بسبب عطل تقني، وقبله حينما شهدت الولايات المتحدة إغلاقا لأجوائها عقب هجمات 11 أيلول/ سبتمبر 2001.

وفي ⁠العام الماضي، أقر الكونغرس تمويلا قيمته 12.5 مليار دولار لتحديث نظام الاتصالات المتقادم لدى الهيئة. وطلبت ⁠هيئة ​الطيران الاتحادية والبيت الأبيض، الجمعة، من ​الكونغرس تخصيص 30.1 مليار دولار أخرى للتعامل مع مشكلات أخرى.