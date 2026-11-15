مقتل شخص يعاني من اضطرابات نفسية برصاص الشرطة في زيمر

قُتل شاب يعاني اضطرابات نفسية برصاص الشرطة في بلدة زيمر بمنطقة المثلث ليل الأحد - الإثنين، عقب بلاغ عائلي لطلب المساعدة، وزعمت الشرطة إشهاره سكينا وتهديد العناصر، فيما أُبلغ قسم التحقيق مع الشرطة (ماحش).

قُتل شخص يعاني من اضطرابات نفسية برصاص الشرطة في زيمر بمنطقة المثلث، ليل الأحد - الإثنين.

وقالت الشرطة في بيان أول: "قبل وقت قصير، ورد بلاغ عن طلب مساعدة الشرطة، وأفاد (المتصّل) بأن أحد أفراد عائلته يثير الشغب داخل منزله في بلدة زيمر".

وذكرت أنه "عند وصول أفراد الشرطة إلى المكان، واجهوا المشتبه به الذي أشهر سكينا باتجاههم، وبحسب الشبهات، عرّض حياة أفراد الشرطة وطاقم الإسعاف الذين وصلوا إلى المكان للخطر".

وأشارت إلى أنه "على إثر ذلك، أطلق (عناصر) الشرطة النار باتجاه المشتبه به، ما أسفر عن إصابته بجروح بالغة الخطورة".

وذكرت في بيان ثان أصدرته بعد نحو ساعة من صدور البيان الأول: "استكمالا للبلاغ حول الحادثة التي وقعت في بلدة زيمر، وأُصيب خلالها شخص بجروح بالغة الخطورة جرّاء إطلاق النار عليه من قِبل أفراد الشرطة؛ أُقرّت وفاته، وتم إبلاغ قسم التحقيق مع أفراد الشرطة (ماحش)".

وفي سياق الجريمة، ذكرت الشرطة في بيان آخر، أن "شخصا أُصيب بجراح حرجة، إثر تعرضه لجريمة إطلاق نار في مدينة حيفا".

وأضافت أن عناصرها "وخبراء التشخيص الجنائي في المكان، لجمع الأدلة والتحقيق في ملابسات الحدث، والخلفية جنائية".