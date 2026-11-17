فرْض بريطانيا عقوبات على ثماني شركات إسرائيلية لتوسيع المستوطنات بالضفة الغربية، وحركة "تساف 9" لعرقلتها دخول المساعدات لغزة، مع تحذير وزير الخارجية من جني الأرباح على حساب تدمير حل الدولتين وتعميق معاناة الأهالي.

فرضت بريطانيا، اليوم الثلاثاء، عقوبات على 8 شركات إسرائيلية، متورطة في توسيع المستوطنات في الضفة الغربية المحتلة.

وبحسب ما أوردت وكالة "رويترز" للأنباء، فقد "فرضت بريطانيا عقوبات على 8 شركات إنشاءات وتطوير عقاري متورطة في توسيع المستوطنات غير القانونية".

وأضافت أن بريطانيا فرضت "عقوبات على حركة ’تساف 9’ التي تضم ناشطين إسرائيليين منعوا وصول مساعدات إلى غزة".

وقال وزير الخارجية البريطاني، إد ميليباند، متوجها إلى الشركات: "لا تقدموا عروضا، لا تبنوا، ولا تجنوا أرباحا من تدمير حل الدولتين".

وأضاف: "لن نقف مكتوفي الأيدي بينما يمعن أولئك الذين يعرقلون المساعدات الانسانية الضرورية في تعميق المعاناة التي لا تُحتمل للمدنيين في غزة".

وفي التاسع عشر من الشهر الماضي، حثّت بريطانيا، الشركات والأفراد على عدم المشاركة في مخطط E1 الاستيطاني في الضفة الغربية المحتلة، محذرة من أن المشاركين في بناء المستوطنات غير القانونية ربما يواجهون عقوبات.

وقال وزير الخارجية البريطاني في بيان حينها: "نهيب بالشركات والأفراد على عدم تقديم عطاءاتهم في مناقصة المشروع E1. عليهم أن يدركوا التبعات القانونية وما يلحق بسمعتهم، بما في ذلك خطر ضلوعهم في انتهاكات خطيرة للقانون الدولي".

وأضاف: "أريد ​أن أكون واضحا مع من يفكرون ​بالمشاركة في المناقصة: إننا وضعنا صلاحيات جديدة تتيح ‌لنا ⁠فرض عقوبات على أشخاص وشركات لهم دور في تشييد مستوطنات غير قانونية، كالمشروع E1".

ومن شأن المخطط E1 أن ​يقسم الضفة ​الغربية ويعزلها عن القدس الشرقية، مما يؤدي إلى ​تجزئة الأراضي الفلسطينية.