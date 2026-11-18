أُصيبت ثلاث نساء بدهس متعمد نفّذه مستوطن بسرعة جنونية في ثلاث نقاط بكفر قاسم، وأكدت اللجنة الشعبية أنه عمل إرهابي ناجم عن التحريض الرسمي والإعلامي، فيما أعلنت الشرطة توقيف مشتبه به بالمنطقة الصناعية من دون كشف هويته.

من أحد مواقع الدهس في كفر قاسم

أُصيبت عدة أشخاص بينهم 3 نساء دهسا، في هجوم إرهابي نفّذه مستوطن في كفر قاسم، مساء الأربعاء.

وقال رئيس اللجنة الشعبية في كفر قاسم، سائد عيسى في تصريحات أدلى بها لوسائل إعلام، إن "ما حصل في البلدة ليس حادث دهس، بل عمل إرهابي".

جانب من هجوم الدهس الذي نفّذه مستوطن في كفر قاسم، ما أسفر عن إصابة عدة أشخاص، بينهم 3 نساء.



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وذكر عيسى أن ما جرى "حادث صعب، و(بالأحرى) ليس بحادث وإنما عمل إرهابي بشكل متعمّد، إذ تم دهس ثلاث نساء وهن خارجات من قاعة للأفراح".

"دهس متعمَّد في 3 نقاط"

وأضاف أن النساء "كنّ يمشين بعد خروجهن، وكان مستوطن (يسير بالمركبة) بسرعة جنونية، ومتعمِّد، وقد دهسهن وليس في نقطة واحدة وإنما في ثلاث نقاط؛ واحدة تلو الأخرى".

فيديو آخر من #كفر_قاسم، يوثّق دهسَ مستوطن نساء في المدينة، ما أسفر عن إصابة 3 نساء.



للتفاصيل: https://t.co/zbJDMjQnS7 pic.twitter.com/Ky25dKqBB4 — موقع عرب 48 (@arab48website) November 18, 2026

وتابع عيسى: "نحن نتحدث عن عمل إرهابي ضد أبناء مجتمعنا العربي وهذا لم يأت من فراغ، بل هو نتيجة تحريض أرعن بدأ في الانتخابات واستمرّ من خلال وزراء، ومن خلال رئيس الحكومة الإسرائيلية، وكذلك من خلال الإعلام الإسرائيلي الذي يحرّض دائما على العرب، وهذه هي نتيجة هذا التحريض".

وشدّد على أننا "أمام مرحلة جديدة في مجتمعنا العربي بعد هذه التحريضات، وهذه بداية أعمال إرهابية ضد أبناء مجتمعنا العربي".

الشرطة لم تشِر إلى هويّة سائق المركبة

من جانبها، قالت الشرطة في بيان، إنها "تلقّت قبل قليل، بلاغًا بشأن وقوع حادثة دهس في المنطقة الصناعية بمدينة كفر قاسم، أسفرت عن إصابة ثلاثة أشخاص".

وأضافت في بيانها الذي لم يشِر إلى هويّة سائق المركبة، أن قواتها "سارعت إلى مسرح الحدث، حيث تمكنت من توقيف مشتبه به بضلوعه في الحادثة".

وذكرت الشرطة أنه "جرى إحالة المشتبه به للتحقيق، والوقوف على الدوافع والملابسات، في حين تواصل الشرطة إدارة تحقيق لفحص كافة ظروف الواقعة".