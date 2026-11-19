أُصيب شاب يبلغ من العمر ثلاثة وعشرين عاما بجروح خطيرة وغير مستقرة جراء جريمة إطلاق نار ارتُكبت في مدينة سخنين، حيث قدم له طاقم طبيّ إسعافات أولية عاجلة لوقف النزيف، ونقله وهو بوعيه لمستشفى نهريا.

أٌصيب شاب في الثالثة والعشرين من عمره، بجراح خطيرة، بجريمة إطلاق نار ارتُكبت في مدينة سخنين، مساء اليوم الخميس.

وقال طاقم طبيّ إنه تلقّى بلاغا "عند الساعة 17:49، بشأن إصابة رجل في حدث عنف في سخنين. يقدم مسعفون ومضمدون من نجمة داود الحمراء العلاج الطبي وينقلون شابا يبلغ من العمر 23 عاما إلى المركز الطبي للجليل في نهريا، وهو في حالة خطيرة ويعاني من إصابات نافذة".

وقال أحد أفراد الطاقم: "عندما وصلنا إلى المكان، اقتادونا إلى شاب كان ملقى على الأرض بعد إصابته في حدث عنف، وقدمنا له علاجا طبيا شمل وقف النزيف".

وأضاف: "نقلناه بسيارة العناية المكثّفة إلى المستشفى، حيث وُصفت حالته بالخطيرة وغير المستقرة، وهو في وعيه الكامل".

185 قتيلا في المجتمع العربي منذ مطلع العام

وارتفعت حصيلة ضحايا جرائم القتل في المجتمع العربي إلى 185 قتيلًا وقتيلة منذ مطلع العام الجاري وحتّى اليوم في حصيلة تأتي في ظل استمرار تصاعد الجرائم في البلدات العربية، التي تحصد مزيدا من الأرواح، وسط تزايد مشاعر الخوف وانعدام الأمن والأمان بين المواطنين.

وتتواصل في المقابل الانتقادات الموجهة إلى الشرطة والحكومة الإسرائيلية، على خلفية إخفاقهما في التصدي للجريمة المنظمة، والحد من انتشار السلاح غير المرخص، وملاحقة المجرمين والمتورطين في جرائم القتل وتقديمهم إلى المحاكمة.

وتحمّل قيادات عربية السلطات الإسرائيلية مسؤولية تفاقم الجريمة واستمرار نزيف الدم، في ظل غياب سياسات وإجراءات جدية وفاعلة توفر الحماية للمواطنين، وتضع حدًا لحالة الجريمة والعنف المستشرية في البلدات العربية.