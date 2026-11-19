أسفرت جريمة إطلاق نار ارتكبت في بلدة عرعرة المثلث عن مقتل مسن (74 عاما) داخل دكانه في منطقة البلدة القديمة. وبهذه الجريمة ترتفع حصيلة ضحايا جرائم القتل في المجتمع العربي هذا العام إلى 185 قتيلا وقتيلة.

قتل مسن (74 عاما) صباح، الخميس، جراء تعرضه لجريمة إطلاق نار في بلدة عرعرة بمنطقة وادي عارة؛ لترتفع حصيلة ضحايا جرائم القتل في المجتمع العربي هذا العام إلى 185 قتيلا وقتيلة.

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وبحسب التفاصيل، فإن الضحية من أم الفحم بالأصل ويسكن في عرعرة، وقد قتل داخل دكانه في منطقة البلدة القديمة.

وبحسب "نجمة داود الحمراء"، فإن طاقم لها وصل إلى مكان الجريمة بعد بلاغ حول جريمة إطلاق نار وقعت عند الساعة 10:57، ولم يكن أمامه سوى إقرار وفاة المسن في المكان.

وقال المضمد أسامة عودة، إن الضحية "كان فاقدا للوعي وبلا نبض أو تنفس جراء إصابته بإطلاق نار، قدمنا له العلاجات الأولية لكننا اضطررنا لإعلان وفاته في المكان".

وقالت الشرطة في بيان إنها باشرت التحقيق في ملابسات الجريمة التي لم تعرف خلفيتها بعد؛ من دون الإعلان عن اعتقال أي مشتبه به. في وقت تواصل التقاعس عن توفير الأمن والأمان للمواطنين العرب في ظل الجريمة المستفحلة وغياب الردع.

185 قتيلًا في المجتمع العربي منذ مطلع العام

بهذه الجريمة، ارتفعت حصيلة ضحايا جرائم القتل في المجتمع العربي إلى 185 قتيلًا وقتيلة منذ مطلع العام الجاري ولغاية اليوم. وتأتي هذه الحصيلة في ظل استمرار تصاعد جرائم العنف وإطلاق النار في البلدات العربية، واتساع دائرة الجريمة التي تحصد مزيدًا من الأرواح، وسط تزايد مشاعر الخوف وانعدام الأمن والأمان بين المواطنين.

وتتواصل في المقابل الانتقادات الموجهة إلى الشرطة والحكومة الإسرائيلية، على خلفية إخفاقهما في التصدي للجريمة المنظمة، والحد من انتشار السلاح غير المرخص، وملاحقة المجرمين والمتورطين في جرائم القتل وتقديمهم إلى المحاكمة.

وتحمّل قيادات وفعاليات عربية السلطات الإسرائيلية مسؤولية تفاقم الجريمة واستمرار نزيف الدم، في ظل غياب سياسات وإجراءات جدية وفاعلة توفر الحماية للمواطنين وتضع حدًا لحالة العنف المستشرية في البلدات العربية.