أسفر تفجير سيارة في مدينة الطيرة عن مقتل أم (32 عاما) وإصابة طفليها (7 سنوات وعامين) بجروح طفيفة، نقلا على إثرها إلى المستشفى لتلقي العلاج. لترتفع حصيلة ضحايا الجريمة المستفحلة هذا العام إلى 189.

قتلت امرأة (32 عاما) بجراح خطيرة، وطفليها (7 سنوات وعامين) بجروح وصفت بالطفيفة جراء تفجير سيارة في مدينة الطيرة بمنطقة المثلث الجنوبي، ليل الجمعة - السبت. ويدور الاشتباه عن جريمة قتل وتحقق الشرطة في احتمال زرع عبوة ناسفة في السيارة.

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وقدمت طواقم طبية من "نجمة داود الحمراء" العلاجات الأولية للضحية والطفلين، إذ كانت الأم فاقدة للوعي ووصفت حالتها بالخطيرة، بينما طفلاها أصيبا بجروح وصفت بالطفيفة.

توثيق لانفجار السيارة في مدينة الطيرة الذي أسفر عن مقتل أم (32 عاما) وإصابة طفليها (7 سنوات وعامين) بجروح طفيفة pic.twitter.com/p15SfSe8Wy — موقع عرب 48 (@arab48website) November 20, 2026

ونقلت الأم مع طفليها إلى مستشفى "مئير" في كفار سابا لاستكمال العلاج، وهناك أقر الطاقم الطبي وفاة الأم بعد فشل محاولات إنقاذ حياتها.

وقال المضمد سامر محاميد، إن "الحديث يدور عن حدث صعب جدا، إذ تواجد حشد في الشارع الذي كان فيه مركبة متضررة في مقدمتها مع تصاعد الدخان منها".

من المكان: إصابة امرأة بحالة خطيرة وطفليها (7 سنوات وعامين) بجراح طفيفة جراء انفجار مركبة في مدينة الطيرة pic.twitter.com/bhHp0cvOzw — موقع عرب 48 (@arab48website) November 20, 2026

وأضاف أن "مواطنين تواجدوا في المكان عملوا على تخليص طفلين كانا بوعيهما الكامل من المركبة، وقمنا نحن بتخليص امرأة فاقدة للوعي من مقعد السائق. أجرينا فحوصا طبية لهم ثم نقلناهم إلى المستشفى بواسطة سيارات العلاج المكثف".

وسمع أهال في الطيرة دوي انفجار، قبل أن يتبين لاحقا أن الحديث عن تفجير السيارة.

وباشرت الشرطة التحقيق في ملابسات انفجار السيارة، ورجحت أن تكون الخلفية ناجمة عن زرع عبوة ناسفة بالسيارة. يأتي ذلك في وقت تواصل الشرطة التقاعس عن توفير الأمن والأمان للمواطنين العرب في ظل الجريمة المستفحلة وغياب الردع.

189 قتيلا وقتيلة في المجتمع العربي منذ مطلع العام

ومع مقتل المرأة في الطيرة، ترتفع حصيلة ضحايا جرائم القتل في المجتمع العربي إلى 189 قتيلًا وقتيلة منذ مطلع العام الجاري وحتّى اليوم في حصيلة تأتي في ظل استمرار تصاعد الجرائم في البلدات العربية، التي تحصد مزيدا من الأرواح، وسط تزايد مشاعر الخوف وانعدام الأمن والأمان بين المواطنين.

وتتواصل في المقابل الانتقادات الموجهة إلى الشرطة والحكومة الإسرائيلية، على خلفية إخفاقهما في التصدي للجريمة المنظمة، والحد من انتشار السلاح غير المرخص، وملاحقة المجرمين والمتورطين في جرائم القتل وتقديمهم إلى المحاكمة.

وتحمّل قيادات عربية السلطات الإسرائيلية مسؤولية تفاقم الجريمة واستمرار نزيف الدم، في ظل غياب سياسات وإجراءات جدية وفاعلة توفر الحماية للمواطنين، وتضع حدًا لحالة الجريمة والعنف المستشرية في البلدات العربية.