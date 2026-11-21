أسفرت جريمة إطلاق نار ارتكبت في بلدة الرينة عن مقتل شاب، في العشرينيات من عمره، بينما كان يقود مركبته في أحد شوارع البلدة؛ لترتفع حصيلة ضحايا الجريمة المستفحلة في المجتمع العربي هذا العام إلى 190 قتيلا وقتيلة.

قتل شاب، في العشرينيات من عمره، جراء تعرضه لجريمة إطلاق نار أثناء قيادة مركبته في بلدة الرينة، مساء السبت.

تغطية متواصلة على قناة موقع "عرب 48" في "تليغرام"

ووصل طاقم طبي إلى المكان، وقدم الإسعافات الأولية وعمليات الإنعاش للمصاب، بيد أنه جرى إقرار وفاته بعد فشل محاولات إنقاذ حياته.

وقال البراميديك توفيق بصول، إن الضحية "عانى من عيار ناري في جسده أثناء تواجده داخل سيارة، وقد كان فاقدا للوعي وبلا نبض أو تنفس".

وأضاف "أجرينا له فحوص طبية إلا أنه كان من دون علامات حياة، ولم يكن أمامنا سوى إقرار وفاته في المكان".

وعلى شارع 85 قرب بلدة الرامة، تعرض شاب، في العشرينيات من عمره، لجريمة إطلاق نار أدت إلى إصابته بجراح وصفت بالمتوسطة.

ونقل الشاب إلى مركز طبي في كرمئيل، وهناك قدمت له العلاجات الأولية ثم جرى نقله إلى مستشفى "زيف" في صفد لاستكمال العلاج.

190 قتيلا وقتيلة في المجتمع العربي منذ مطلع العام

ومع مقتل الشاب في الرينة، ترتفع حصيلة ضحايا جرائم القتل في المجتمع العربي إلى 190 قتيلًا وقتيلة منذ مطلع العام الجاري وحتّى اليوم في حصيلة تأتي في ظل استمرار تصاعد الجرائم في البلدات العربية، التي تحصد مزيدا من الأرواح، وسط تزايد مشاعر الخوف وانعدام الأمن والأمان بين المواطنين.

وتتواصل في المقابل الانتقادات الموجهة إلى الشرطة والحكومة الإسرائيلية، على خلفية إخفاقهما في التصدي للجريمة المنظمة، والحد من انتشار السلاح غير المرخص، وملاحقة المجرمين والمتورطين في جرائم القتل وتقديمهم إلى المحاكمة.

وتحمّل قيادات عربية السلطات الإسرائيلية مسؤولية تفاقم الجريمة واستمرار نزيف الدم، في ظل غياب سياسات وإجراءات جدية وفاعلة توفر الحماية للمواطنين، وتضع حدًا لحالة الجريمة والعنف المستشرية في البلدات العربية.