ترامب يميل لاستئناف العمليات العسكرية الكبرى ضد إيران بعد رأس السنة، متهما طهران بالمراوغة والتهرب ورفض شروط الاتفاق وسط جمود المفاوضات غير المباشرة. ويتوعد بإطلاق النار وإغراق أي سفن إيرانية تحاول اختراق الحصار، داعيا المحتجين للاستمرار.

أعلن الرئيس الأميركي، دونالد ترامب، اليوم الأحد، أنه يميل إلى استئناف العمليات العسكرية الكبرى ضد إيران بعد الأول من كانون الثاني/ يناير المقبل.

وفي تصريحات أدلى بها لشبكة "فوكس نيوز"، قال: "أميل إلى استئناف العمليات العسكرية الكبرى ضد إيران بعد رأس السنة"، مشيرا إلى أن الوضع الحالي يشهد جمودا رغم المساعي الدبلوماسية القائمة.

وفي تقييمه لمسار المفاوضات، قال ترامب: "المحادثات غير المباشرة مع إيران مستمرة لكن من دون نتائج فعلية"، مضيفا أن "المحادثات غير المباشرة مع إيران مستمرة لكننا عالقون في مفاوضات وضربات محدودة من دون إنهاء الصراع".

كما هاجم الرئيس الأميركي النهج الإيراني في التفاوض، مؤكداًأنه "لا توجد مؤشرات على استعداد إيران للتوصل إلى اتفاق في الوقت الراهن"، واصفا المفاوضين الإيرانيين بقوله: "الإيرانيون يتحدثون باستمرار لكنهم بارعون في المراوغة والتهرب".

وعلى الصعيد الميداني والبحري، وجّه ترامب تحذيرات شديدة اللهجة لطهران بشأن الحصار المفروض عليها، قائلا: "إذا حاولت إيران كسر الحصار البحري الأميركي فسنغرق سفنها"، مشيرا إلى أن "القوات الأميركية ستطلق النار على السفن الإيرانية إذا حاولت اختبار الحصار البحري".

وحذّر من أن "السفن الإيرانية التي ستحاول اختراق الحصار ستلقى مصير بقية البحرية الإيرانية في قاع البحر".

وفي سياق متصل بالشأن الداخلي الإيراني، تطرّق ترامب إلى التحركات الشعبية في البلاد، قائلا: "شاهدت مقاطع لاحتجاجات في إيران، وأدعو المتظاهرين إلى الاستمرار".

وقال ترامب، الجمعة الماضي، إن إيران تريد التوصل إلى اتفاق "لكننا لا نريد صفقة زائفة"، مضيفا أن طهران "تسعى إلى اتفاق لكنها لا تقبل بشروطنا".