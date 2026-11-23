أعاد مجلس إدارة "إنفيديا" بالإجماع تعيين جنسن هوانغ رئيسا تنفيذيا بأثر فوري، بعد أسبوعين على استقالته إثر شبهات بعلاقته مع الصينية أليس هوانغ المتهمة بالتجسس؛ وأشاد ترامب بالقرار نافيا وجود تهديد أمني، وسط تحقيقات ودعاوى قضائية.

أعاد مجلس إدارة إنفيديا، اليوم الإثنين، تعيين جنسن هوانغ رئيسا تنفيذيا للشركة بعد أقل من أسبوعين من استقالة الشريك المؤسس على خلفية علاقة مع امرأة تشتبه أجهزة الاستخبارات الأميركية في أنها تتجسس لحساب الصين.

وصوّت مجلس الإدارة بالإجماع على إعادة هوانغ إلى مناصبه رئيسا للشركة ورئيسا تنفيذيا وعضوا لمجلس الإدارة، بأثر فوري.

وجاء القرار عقب اجتماعات أبدى فيها أعضاء مجلس الإدارة قناعتهم بـ"صراحته وقدرته على القيادة".

وأشاد الرئيس الأميركي، دونالد ترامب، الإثنين، بقرار شركة "إنفيديا" إعادة جنسن هوانغ إلى منصبه رئيسا تنفيذيا للشركة.

وقال ترامب في منشور عبر منصة "تروث سوشال": "اتخذ مجلس إدارة إنفيديا القرار الصحيح والسليم بإعادة جنسن هوانغ إلى منصب الرئيس التنفيذي" للشركة العملاقة في مجال إنتاج الرقائق الإلكترونية.

وأضاف أنه "لا سبب يدعو الحكومة الأميركية للاعتقاد بأن عودة جنسن تمثّل أي تهديد للأمن القومي".

وقبل عشرة أيام، أوردت صحيفة "نيويورك تايمز" الأميركية عن مصادر مطلعة، أن ترامب اتصل بهوانغ في 10 تشرين الثاني/ نوفمبر الجاري، بعد الكشف عن علاقته بامرأة يُشتبه في قيامها بأنشطة استخباراتية لصالح الصين.

ونقلت الصحيفة عن المصادر أن ترامب قال لهوانغ خلال الاتصال: "واصل الدفاع عن منصبك".

وكان مجلس إدارة "إنفيديا" قد أعلن في 8 تشرين الثاني/ نوفمبر الجاري فتح تحقيق مستقل، عقب تقارير أفادت بأن هوانغ كان هدفا لأنشطة استخباراتية أجنبية.

وجاء التحقيق بعد نشر تقارير عن وجود علاقة وثيقة بين هوانغ وسيدة الأعمال الصينية أليس هوانغ، التي يُزعم أنها نقلت معلومات إلى إدارة بكين.

وفي 12 تشرين الثاني/ نوفمبر، أعلنت "إنفيديا" استقالة هوانغ من مناصبه رئيسا للشركة ومديرا تنفيذيا وعضوا في مجلس إدارتها، وتعيين المديرة المالية للشركة كوليت كريس رئيسة تنفيذية مؤقتة.

في المقابل، دعم عدد من كبار المديرين في قطاع التكنولوجيا، بينهم الرئيس التنفيذي لشركتي "تسلا" و"سبيس إكس" إيلون ماسك، حملة توقيعات أُطلقت للمطالبة بعودة هوانغ إلى منصبه.

وجمعت الحملة، التي أُطلقت تحت اسم "التضامن مع جنسن"، أكثر من 190 ألف توقيع.

ومارس هوانغ البالغ من العمر 63 عاما ضغوطا لسنوات ضد فرض قيود على بيع رقائق الذكاء الاصطناعي المتقدمة إلى الصين، وسمح الرئيس الأميركي، دونالد ترامب، العام الماضي، بتصدير رقائق "إتش 200" (H200) التي تنتجها إنفيديا إلى الصين، رغم اعتراض منتقدي بكين في الحزبين الجمهوري والديمقراطي.

وبدأت الفضيحة تتكشف بوتيرة متسارعة عقب تقارير أفادت بأن هوانغ، المتزوج من لوري هوانغ منذ أكثر من 40 عاما، أقام علاقة غرامية خارج إطار الزواج.

وأقر هوانغ بإقامة علاقة غرامية خارج إطار الزواج، أفادت تقارير بأنها كانت مع أليس هوانغ، وهي مسؤولة تنفيذية رفيعة المستوى في شركة "ميغاسبيد"المتخصصة في مراكز البيانات ومقرها سنغافورة.

وذكرت صحيفة "وول ستريت جورنال" أنه جرى تصوير، الإثنين، معا في تايبيه عامَي 2024 و2025، فيما أفادت تقارير بأن أجهزة الاستخبارات الأميركية عممت مذكرة في الربيع الماضي تزعم أن أليس هوانغ كانت تعمل لصالح وزارة أمن الدولة الصينية.

وأعلنت شركة "ميغاسبيد"، الخميس، فتح تحقيق للتحقق من امتثالها للقيود الأميركية على تصدير الرقائق الإلكترونية الحساسة، وسط مخاوف من احتمال تحويل رقائق متطورة للذكاء الاصطناعي اشترتها من "إنفيديا" إلى الصين، في انتهاك للقيود الأميركية.

وقال الرئيس التنفيذي للشركة، تان يونغ بونغ، في بيان إن "ميغاسبيد استعانت بمكتب محاماة أميركي بارز لإجراء جرد شامل لوحدات معالجة الرسوميات التابعة لها، والتحقق بصورة مستقلة من ممارساتها المتعلقة بالامتثال لضوابط التصدير".

وذكرت صحيفة "نيويورك تايمز"، قبل أيام، أن هوانغ كان منخرطا أيضا في علاقة ثانية خارج إطار الزواج مع إحدى مرؤوساته، مشيرة إلى وجود أدلة مصورة تظهر المسؤول التنفيذي البالغ 63 عاما في لحظات حميمة مع كيمبرلي باول، نائبة رئيس "إنفيديا" لقطاع الرعاية الصحية.

وذكرت صحيفة "تايمز" أن باول البالغة من العمر 48 عاما والتي تعد وجها عاما لجهود شركة "إنفيديا" الرامية إلى توسيع نطاق تقنيات الرقائق لتشمل قطاعي التعليم العالي والرعاية الصحية، كانت تتحدث في مؤتمر في مدينة سان خوسيه بولاية كاليفورنيا حيث شوهدا "وهما يتبادلان لحظات رومانسية في الفندق".

وتنص مدونة قواعد السلوك المهني في عملاق صناعة الرقائق على ضرورة تجنب تضارب المصالح، مع ذكر "العلاقات الشخصية" مثالا على الحالات التي قد تؤدي إلى ذلك.

كما تنص اللوائح الداخلية لإنفيديا على ضرورة موافقة أغلبية أعضاء مجلس الإدارة البالغ عددهم 11 عضوا لإقالة هوانغ من منصب الرئيس التنفيذي.

وكانت صحيفة "نيويورك تايمز" قد أفادت سابقا بأن الكونغرس طلب من الرئيس التنفيذي لشركة التكنولوجيا تقديم إحاطة في جلسة مغلقة بشأن تواصله مع أليس هوانغ.

ومع الطفرة التي يشهدها قطاع الذكاء الاصطناعي والتي دفعت بأسهم شركة "إنفيديا" إلى مستويات قياسية، ظهر هوانغ إلى جانب الرئيس الأميركي، دونالد ترامب، في فعاليات أقيمت في البيت الأبيض، كان آخرها الشهر الماضي، حين تسلّم "الميدالية الوطنية للعلوم" من الرئيس الجمهوري.

وكان هوانغ من بين أكثر قادة التكنولوجيا تأثيرا في العالم، إلى جانب إيلون ماسك وجيف بيزوس ومارك زاكربرغ، الذين تعهدوا وضع ضوابط للذكاء الاصطناعي لمواجهة التهديدات المحتملة، في حين رفض ترامب الدعوات المطالبة برقابة حكومية، وقلل من شأن التحذيرات التي تشير إلى أن هذه التكنولوجيا قد تؤدي إلى فناء البشرية.

وأقام مساهمو شركة "إنفيديا" دعوى قضائية ضد هوانغ والشركة المصنعة لرقائق الذكاء الاصطناعي، بسبب الإخفاق في الكشف للمستثمرين عن معلومات تتعلق بهذه العلاقة.

وتأسست إنفيديا عام 1993، وتُصنّع معظم معالجات إنفيديا لدى شركة "تي إس إم سي" التايوانية، أكبر شركة في العالم لتصنيع الرقائق لحساب شركات أخرى.