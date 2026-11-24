أعلن جيش الاحتلال الإسرائيلي والشاباك استهداف قيادي بارز في حماس بقطاع غزة، فيما أكدت مصادر محلية وإسرائيلية استشهاد مدير جهاز الأمن الداخلي بالحركة، نعيم أبو نحل، الذي تولى منصبه خلفا لمعين العربيد المختطف لدى إسرائيل منذ ثلاثة أشهر.

أعلن جيش الاحتلال الإسرائيليّ، اليوم الثلاثاء، استهداف قيادي بارز في حماس، فيما أكدت وزارة الداخلية في قطاع غزة، اغتيال مدير جهاز الأمن الداخلي، نعيم أبو نحل.

وقال الجيش الإسرائيلي في بيان مشترك صدر عنه وعن جهاز الأمن الإسرائيليّ العام (الشاباك)، إنهما "استهدفا قبل قليل (قياديا) بارزا في حركة حماس".

مدير الأمن الداخلي بغزة، نعيم أبو نحل

وأوردت هيئة البثّ الإسرائيلية العامّة ("كان 11")، وإذاعة الجيش الإسرائيلي، أن "المسؤول الكبير الذي هوجم في غزة هو نعيم أبو نحل، رئيس جهاز الأمن الداخلي لحركة حماس، وهو يخلف معين العربيد، الذي اختُطف في عملية خاصة لجهاز الشاباك، قبل نحو ثلاثة أشهر، والذي يتواجد حاليا في إسرائيل".

وأكدت وزارة الداخلية والأمن الوطني بغزة، في بيان مقتضب، "استشهاد مدير عام جهاز الأمن الداخلي، نعيم محمد أبو نحل (50 عاما)، إثر عملية اغتيال بقصف من طائرات الاحتلال الإسرائيلي غربي مدينة غزة، قبل قليل".

من موقع اغتيال مدير جهاز الأمن الداخلي في قطاع #غزة، القيادي بحماس #نعيم_أبو_نحل.



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وقبل الإعلان الرسمي الفلسطيني، أفادت مصادر محلية في غزة، ووسائل إعلام إسرائيلية، باغتيال نعيم أبو نحل.

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