لقي 30 شخصا على الأقل مصارعهم وأصيب 15 آخرون مساء الأربعاء، جراء حريق اندلع في عدة مركبات عقب انقلاب مركبة محملة بمنتجات بترولية بمنطقة الوراق في الجيزة بمصر، وسط استنفار وزارة الصحة ومشاركة 39 سيارة إسعاف بعمليات الإنقاذ.

لقي 30 شخصا على الأقل مصارعهم، وأُصيب آخرون، جرّاء حريق اندلع بعدة مركبات، عقب انقلاب مركبة تحمل منتجات بترولية في منطقة الوراق بالجيزة في مصر، مساء الأربعاء.

وقالت وزارة الصحة المصرية: "وفاة 21 شخصا على الأقل وإصابة 15 في حريق جراء انقلاب مركبة تحمل منتجات بترولية بالجيزة"، لتؤكد بعد وقت وجيز "ارتفاع عدد ضحايا حريق الوراق بالجيزة إلى 30 قتيلا".

وذكرت وزارة الصحة في بيان، أنه "يشارك في عمليات الإنقاذ 39 سيارة إسعاف"، مشيرةً إلى أن "الحادث أسفر حتى الآن عن إصابة 15 شخصًا تم نقلهم إلى مستشفيات: زايد التخصصي، وإمبابة العام، والوراق المركزي، فيما ارتفع عدد الوفيات إلى 30 حالة وفاة في حصر أولي".

من موقع الحادث بمنطقة #الوراق في #الجيزة، حيث انقلبت مركبة تحمل منتجات بترولية، ما أسفر عن احتراق مركبات عديدة، الأمر الذي أسفر عن 30 قتيلا على الأقل وإصابة آخرين.



للتفاصيل: https://t.co/jbCCCi7bKr pic.twitter.com/X3zhezmUcL — موقع عرب 48 (@arab48website) November 25, 2026

وأضافت أنها "تواصل وزارة الصحة والسكان متابعة الموقف عن كثب، والتنسيق مع الجهات المعنية لضمان تقديم الرعاية الطبية اللازمة للمصابين".

تصاعُد ألسنة اللهب من موقع الحادث بمنطقة #الوراق في #الجيزة، حيث انقلبت مركبة تحمل منتجات بترولية، ما أسفر عن احتراق مركبات عديدة، الأمر الذي أسفر عن 30 قتيلا على الأقل وإصابة آخرين.



للتفاصيل: https://t.co/jbCCCi7bKr pic.twitter.com/WY79dSFOcj — موقع عرب 48 (@arab48website) November 25, 2026

وذكرت وزارة الصحة في بيانها، أن "وزير الصحة يرفع درجة الاستعداد بالغرفة المركزية للأزمات بالوزارة، ويتابع تقديم الخدمات الإسعافية والطبية لمصابي حادث الوراق بالجيزة، ويكلّف نائبيه بالتوجه لموقع الحادث ومستشفيات الإحالة".

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