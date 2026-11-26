أغلق متظاهرون حريديون مساء الخميس مدخلا وطريقا مؤدية لمطار بن غوريون، احتجاجا على التجنيد العسكري واعتقال متهربين من الخدمة بالمطار، مما تسبب بتشويش كبير لحركة السير، وسط تدخل الشرطة وحرس الحدود لإعادة فتح المحاور الحيوية.

انفجار قنبلة صوتية قرب متظاهرين حريديين احتجاجًا على التجنيد في بني براك، الخميس الماضي (Getty Images)

أغلق حريديون قي وقت متأخر من مساء الخميس، مدخلا وطريقا مؤدية لمطار بن غوريون، رفضا لتجنيدهم.

وأوردت وسائل إعلام إسرائيلية أن المحتجين الحريديين "أغلقوا مطار بن غوريون في أعقاب ثلاث حالات اعتقال لمتهربين من الخدمة العسكرية نُفِّذت في المطار، خلال الأسابيع الماضية".

وقال المطار في بيان صدر عنه، إنه "عقب مظاهرة مفاجئة قام بها حريديون، أُغلقت بوابة ’اللد - بيتاح تكفا’ في مطار بن غوريون أمام حركة المركبات، سواء القادمة أو المغادرة".

وأضاف أنه "في هذه المرحلة، يُمكن الدخول إلى المطار والخروج منه عبر البوابة السريعة من الطريق السريع رقم 1، وتسير رحلات الطيران كالمعتاد، من دون أي تأخير".

وقالت الشرطة في بيان، إن عناصرها "و’حرس الحدود’ يعملون في مطار بن غوريون، في أعقاب احتجاج تطوّر في المكان، وتحوّل إلى إخلال بالنظام العام، تخللته محاولات لإغلاق محاور السير".

وأضافت أن "مخلّين بالنظام العام بدأوا بإغلاق محاور السير والحافلات العمومية بأجسادهم، ما تسبب بتشويش كبير لمجرى الحياة الاعتيادي في المنطقة، وتشكيل خطر على مستخدمي الطريق".

حريديون يغلقون طريقا لمطار بن غوريون رفضا لتجنيدهم



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وأشارت الشرطة إلى أنه "تعمل في المكان بهدف فتح (الشوارع الحيوية)، وإعادة النظام العام إلى نصابه"، مضيفة أنها "ستواصل إتاحة حرية الاحتجاج والتعبير وفقا للقانون، إلا أنها ستتعامل بعدم تسامح مطلق تجاه العنف، وإغلاق المحاور، والمساس بالبنى التحتية الحيوية العامة".

وفي مطلع الشهر الجاري، أغلق عشرات المتظاهرين الحريديين، شوارع قرب مركز التجنيد العسكري في تل هشومير، احتجاجًا على تجنيد شبان حريديين في الجيش الإسرائيلي.