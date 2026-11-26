غارات إسرائيلية تستهدف مواقع قرب عين التينة في البقاع الغربي بلبنان، وادعى جيش الاحتلال مهاجمة "عشرات القذائف وفوهات الإطلاق لحزب الله" في المنطقة.

من الغارات الإسرائيلية على البقاع

نفذ الطيران الإسرائيلي، مساء الخميس، غارات على البقاع والجنوب اللبناني، وأفاد إعلام لبناني بأن الغارات استهدفت مرتفعات عين التينة وتومات نيحا في البقاع الغربي.

تغطية متواصلة على قناة موقع "عرب 48" في "تليغرام"

وأفادت الوكالة اللبنانية، بأن غارتين عنيفتين استهدفتا أطراف بلدة عين التينة في البقاع الغربي.

وادعى الجيش الإسرائيلي أنه هاجم "عشرات القذائف وفوهات إطلاق في معسكر تدريب لوحدة ’قوة الرضوان’ في عين التينة جنوبي لبنان".

وجاء في بيان له، أن "القذائف والفوهات أعدت لاستخدام (عناصر) حزب الله في استهداف قوات الجيش ومواطني إسرائيل، وقد جرى مهاجمتها من الجو لإزالة التهديد".

واعتبر الجيش الإسرائيلي، أنه "لن يسمح لحزب الله باستهداف مواطني إسرائيل والقوات، وأنه سيواصل العمل لإزالة التهديدات"، مدعيا "الالتزام باتفاق وقف إطلاق النار".