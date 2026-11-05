مجدل شمس: مصرع مسنة وإصابة مسن باصطدام مركبة في حائط

أسفر حادث اصطدام مركبة بحائط في بلدة مجدل شمس بالجولان السوري المحتل، عن مصرع مسنة (78 عاما) وإصابة مسن (85 عاما) بجراح وصفت بالمتوسطة، نقل على إثرها إلى المستشفى لتلقي العلاج.

لقيت مسنة (78 عاما) مصرعها وأصيب مسن (85 عاما) بجراح جراء اصطدام مركبة بحائط في بلدة مجدل شمس بمنطقة الجولان السوري المحتل، مساء الخميس.

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ووصل طاقم طبي من "نجمة داود الحمراء" إلى المكان، ولم يكن أمامه سوى إقرار وفاة المسنة جراء إصابتها بجراح بالغة الخطورة، كما قدم العلاجات الأولية للمسن الذي عانى من إصابات في أطراف جسده، ووصفت حالته بالمتوسطة.

ونقل المسن المصاب بعد تقديم العلاجات الأولية له إلى مستشفى "زيف" في صفد لاستكمال العلاج.

وقال براميديك ومضمد من الطاقم الطبي، إنه "مع وصولنا إلى المكان وُجهنا إلى مصابة كانت على الشارع وهي فاقدة للوعي وبلا نبض أو تنفس، إذ بدأنا على الفور بتقديم عمليات إنعاش متقدمة لها لكن إصابتها كانت حرجة ولم يكن أمامنا سوى إقرار وفاتها في المكان".

وأضافا "طواقم أخرى قدمت العلاجات الأولية لمصاب آخر، ثم جرى نقله إلى المستشفى بحالة متوسطة".