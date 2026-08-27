بودكاست "الميدان": اليوم التالي للانتخابات واستعداد نتنياهو لـ"إحراق" الدولة

في الحلقة 249 من بودكاست "الميدان"، استضفنا المحامي والمستشار الإعلامي، خالد تيتي، للحديث عن الانتخابات المقبلة؛ فمع التطورات الأخيرة واقتراب موعد تقديم القوائم، بدأت الخريطة السياسية تتبلور أكثر، ومعها تبرز أسئلة جوهرية بشأن ما ينتظرنا في الانتخابات المقبلة، والأهم: ماذا سيحدث في اليوم التالي لها؟



بدأنا الحوار بالسؤال بشأن مدى كون هذه الانتخابات مصيرية فعلا، وما الذي قد يحدث في اليوم التالي للانتخابات: هل سيقبل نتنياهو والحكومة الحالية بالتخلي عن السلطة في حال خسارتهم، أم أننا دخلنا مرحلة أصبح فيها كل شيء ممكنا، بما في ذلك رفض نقل السلطة؟

بعد ذلك انتقلنا للحديث عن انعكاسات هذه الانتخابات على السياسة داخل المجتمع العربي في إسرائيل، الذي يخوض الانتخابات هذه المرة من خلال قائمتين: القائمة المشتركة التي تضم التجمع، والجبهة والعربية للتغيير، وفي مقابلها القائمة الموحدة. ورغم أن المجتمع العربي شهد في السابق تيارات وأيديولوجيات متنافسة في الانتخابات، إلا أن الانقسام هذه المرة يبدو أعمق، وقد يشير إلى تشكّل تيار سياسي عربي يسعى إلى أن يكون جزءًا من منظومة الدولة ومؤسساتها.

كما تناولنا الصراعات الداخلية داخل المجتمع الإسرائيلي نفسه، ومستقبل نتنياهو السياسي، وطرحنا السؤال: هل وصل فعلا إلى نهاية مسيرته السياسية، أم أنه كما حدث في كل مرة جرى فيها "نعيه" سياسيًا، سيُثبِت مجددًا قدرته على العودة والبقاء لاعبا مركزيا في السياسة الإسرائيلية؟