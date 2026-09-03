بودكاست "الميدان": دور الأخلاق في زمن الفوضى السياسية

في الحلقة 250 من بودكاست "الميدان"، استضفنا د. جاد قعدان ود. لؤي وتد في حوار معمّق حول حالة الفوضى السياسية التي نعيشها في السنوات الأخيرة.

من حرب الإبادة في غزة، والتطهير العرقي في الضفة الغربية، والتوسّع والاحتلال الإسرائيلي في سورية ولبنان، مرورًا بالعنف والجريمة والأزمة الاقتصادية، وصولًا إلى السؤال الأهم: كيف تستمر الحياة وسط كل هذا؟ وما هو موقع السؤال الأخلاقي في هذه المرحلة؟

في زمن لا يتوقف فيه سيل الأخبار والأحداث، سألنا: هل الناس فعلًا تواصل حياتها كالمعتاد؟ أم أن هناك تحولات عميقة تحدث داخل الفرد وداخل مجتمعاتنا السياسية والاجتماعية، وما زلنا لا نعرف بعد كيف ستتشكّل نتائجها؟

وتناولنا أيضًا العلاقة بين النظريات السياسية وبين الأحداث السياسية اليومية، من اقتراب الانتخابات، إلى الاعتداءات على سائقي الحافلات، وصولًا إلى الملاحقة والتحريض ضد الأطباء العرب.

كيف يمكن، من خلال الأسئلة الأخلاقية والسياسية، أن نفهم هذه الأحداث؟ وكيف يمكن قراءة الواقع الذي يتشكّل أمامنا، بعيدًا عن التعامل مع كل حدث وكأنه منفصل عن الآخر؟