بودكاست | الميدان

بودكاست "الميدان": هل لا تفهم إسرائيل إلا لغة القوة؟

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في الحلقة 251 من بودكاست "الميدان"، استضفنا الناشطة الدولية ياعيل ليرر في حوار حول مكانة إسرائيل في العالم، والتغيّرات البنيوية التي طرأت على الطريقة التي ينظر بها الغرب إلى إسرائيل بعد ثلاث سنوات من حرب الإبادة الجماعية على غزة، وحول السؤال: هل ما زال من الممكن توقّع أن يتغيّر المجتمع الإسرائيلي من تلقاء نفسه، أم أننا تجاوزنا هذه المرحلة ولم يعد سوى الضغط الدولي قادرًا على إحداث تغيير؟

بدأنا الحوار بالسؤال: كيف يمكن تفسير أنه رغم خروج مئات الملايين حول العالم إلى الشوارع خلال السنوات الثلاث الأخيرة احتجاجًا على حرب الإبادة في غزة، استطاعت إسرائيل مع ذلك مواصلة الحرب؟ وكيف يمكن تفسير حجم القوة والنفوذ اللذين تملكهما إسرائيل مقارنة بحجمها؟

ومن هناك انتقلنا إلى التحولات داخل العالم اليهودي نفسه، والعلاقة بين الصهيونية واليهودية، وتناولنا الأزمة المتفاقمة داخل المجتمعات اليهودية حول الصهيونية وسياسات إسرائيل في غزة.

كما ناقشنا مسألة معاداة السامية في الغرب، والعلاقة الخاصة التي نشأت بين اليمين المتطرف ودولة إسرائيل، رغم أن أجزاء واسعة من اليمين الأوروبي تحمل تاريخيًا مواقف معادية لليهود.

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