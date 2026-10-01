بودكاست | الميدان

الانتخابات الإسرائيلية: من الإبادة إلى الشطب

استمع أيضاً على

google-podcast google-podcast google-podcast

ناقشت الحلقة 254 من بودكاست "الميدان" التي تبث عبر موقع "عرب 48" التحولات التي شهدها المشهد السياسي الإسرائيلي خلال السنوات الثلاث الأخيرة، في ظل اقتراب الانتخابات وما أعقب الحرب على غزة من نقاشات بشأن مكانة المواطنين الفلسطينيين في إسرائيل.

واستضافت الحلقة الكاتب علي حبيب الله، للحديث عن محاولات شطب القوائم العربية وسامي أبو شحادة، والتقاطع بين مواقف قوى سياسية إسرائيلية مختلفة بشأن هذه القضية، إلى جانب تداعيات ذلك على الحيز السياسي المتاح أمام المواطنين الفلسطينيين.

كما تناول الحوار الدعوات داخل المجتمع الفلسطيني إلى انسحاب أبو شحادة من السباق الانتخابي، والجدل حول المشاركة في انتخابات الكنيست ودورها في تعزيز التمثيل السياسي الفلسطيني وقدرته على التأثير في المشهد السياسي الإسرائيلي.

استمع أيضاً

المزيد
بودكاست يومي
بودكاست يومي

"فلاي دبي" وتراجع آيزنكوت: نتنياهو يدفع بالأمن إلى الواجهة

بودكاست يومي
بودكاست يومي

تحذيرات نتنياهو الأمنية كورقة انتخابية

بودكاست يومي
بودكاست يومي

تعادل نتنياهو وآيزنكوت: الشطب والتهجير يصوغان المعركة الانتخابية

بودكاست يومي
بودكاست يومي

بودكاست "يومي": الصوت العربي في الحسابات الصهيونية

مواد ننصح بها

ردود واستئنافات
بودكاست

ردود واستئنافات "عدالة" ضد قرارات الشطب: إجراءات انتقائية مسيسة وتمييز قومي ضد العرب

30/09/2026
بن سلمان:
بودكاست

بن سلمان: "حلف مكة" للاستقرار وأزمة الطاقة مفتوحة الاحتمالات

30/09/2026
برنامج
بودكاست

برنامج "داخل الصندوق"... الحلقة الرابعة

25/09/2026
الواقع الاقتصادي للبلدات العربية في الجليل جزء من سياسات التهويد
بودكاست

الواقع الاقتصادي للبلدات العربية في الجليل جزء من سياسات التهويد

30/09/2026