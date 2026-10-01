الانتخابات الإسرائيلية: من الإبادة إلى الشطب

ناقشت الحلقة 254 من بودكاست "الميدان" التي تبث عبر موقع "عرب 48" التحولات التي شهدها المشهد السياسي الإسرائيلي خلال السنوات الثلاث الأخيرة، في ظل اقتراب الانتخابات وما أعقب الحرب على غزة من نقاشات بشأن مكانة المواطنين الفلسطينيين في إسرائيل.

واستضافت الحلقة الكاتب علي حبيب الله، للحديث عن محاولات شطب القوائم العربية وسامي أبو شحادة، والتقاطع بين مواقف قوى سياسية إسرائيلية مختلفة بشأن هذه القضية، إلى جانب تداعيات ذلك على الحيز السياسي المتاح أمام المواطنين الفلسطينيين.

كما تناول الحوار الدعوات داخل المجتمع الفلسطيني إلى انسحاب أبو شحادة من السباق الانتخابي، والجدل حول المشاركة في انتخابات الكنيست ودورها في تعزيز التمثيل السياسي الفلسطيني وقدرته على التأثير في المشهد السياسي الإسرائيلي.