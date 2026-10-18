بودكاست "الميدان": أسبوع للانتخابات... من هي المعارضة الإسرائيلية؟

أسبوع واحد يفصلنا عن الانتخابات الإسرائيلية، وعلى الرغم من أن معظم استطلاعات الرأي تشير إلى أن بنيامين نتنياهو بعيد عن تشكيل حكومة، إلا أن المعارضة الصهيونية المناوئة له، لم تستطع حتّى الآن أن تنظّم صفوفها، وتطرح بديلا لحكومته.

ومع اقتراب أسبوع الانتخابات، قرّرنا ننشر ثلاث حلقات خلال الأسبوع الجاري، كي نحاول رسم صورة أوضح للتطورات في المعركة الانتخابية.

وفي هذه الحلقة، نستضيف الكاتب أنطوان شلحت، ونحاول أن نفهم بشكل أعمق المعارضة الإسرائيلية، والأحزاب الني تشكّلها، والخلافات الداخلية بينها، وما دور المواطنين العرب في الديناميكية بين المعسكرات السياسية.