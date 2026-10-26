الانتخابات الإسرائيلية: حوار مع د. عزمي بشارة

تفصلنا أقلّ من 24 ساعة عن الانتخابات الإسرائيلية، التي تُعدّ من أكثر الانتخابات مصيرية في تاريخ إسرائيل، والتي ستكون لنتائجها تداعيات على جميع الفلسطينيين، في غزة وفي الضفة الغربية وفي مناطق 48.

وقد خصّ مدير المركز العربي للأبحاث ودراسة السياسات في الدوحة، المفكّر العربي د. عزمي بشارة، موقع "عرب 48"، وبودكاست "الميدان" بهذه المقابلة الخاصة الذي أُجريت في الدوحة.

وفي هذه الحلقة، نركّز على أهمية هذه الانتخابات، والفروقات بين الائتلاف الحكومي والمعارضة الإسرائيلية، ودور الأحزاب العربية، وأهمية رفع نسبة التصويت في المجتمع العربي. كما نخصّص جزءا أساسيا من الحوار للحديث عن الفاعلية السياسية للفلسطينيين، وقدرتهم على التأثير في واقعهم ومستقبلهم، وبشكل خاص الفلسطينيين المواطنين في إسرائيل، الذين يمتلكون حق التصويت.

فإلى أي مدى يستطيع الفلسطينيون أن يكونوا فاعلين في تغيير الواقع السياسي؟ وما أهمية دورهم وقدرتهم على التأثير في ظل هذه المرحلة المصيرية؟