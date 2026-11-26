في حلقة جديدة من بودكاست "الميدان"، استضفنا الدكتور أساف دافيد، رئيس قسم إسرائيل في الشرق الأوسط في معهد فان لير، والشريك المؤسس لمنتدى التفكير الإقليمي، في حوار حول قراءة نتائج الانتخابات الإسرائيلية، وما هو مطروح على الساحة السياسية في ظل إمكانية انتهاء حكم نتنياهو.

في حين تُظهر نتائج الانتخابات أن معسكر نتنياهو بعيد عن تحقيق الـ61 مقعدًا اللازمة لتشكيل حكومة، فإن المعارضة، من دون الأحزاب العربية، لم تحصل سوى على 48 مقعدًا، ولا يمكنها تشكيل حكومة دون دعم الأحزاب العربية.

لكننا نشهد في الأسابيع الأخيرة استعداد نتنياهو لفعل كل ما يلزم للبقاء في السلطة، بدءًا من التحريض المنفلت ضد المجتمع العربي، مرورًا باستغلال موارده ونفوذه على الأجهزة الأمنية للتشكيك في نتائج الانتخابات، وصولًا إلى نشر نظريات المؤامرة للطعن في شرعية الانتخابات.

في المقابل، وفي ظل إمكانية تشكيل حكومة تغيير، هل يطرح معسكر آيزنكوت بالفعل بديلًا سياسيًا للفلسطينيين؟ أم أن الفلسطينيين مطالبون اليوم بالاختيار بين السيئ والأسوأ؟ بين الأبارتهايد والإبادة الجماعية؟