بودكاست "يومي": جبهات معلّقة بين التهدئة والتصعيد

في حلقة جديدة من بودكاست "يومي"، يستعرض الصحافي محمود مجادلة عبر موقع "عرب 48" مشهدا إقليميا متداخلا، تتحرك فيه محاولات التهدئة على وقع القصف والاشتراطات السياسية والعسكرية.

وتنطلق الحلقة من لبنان، حيث يتقدم تنفيذ الاتفاق مع إسرائيل ببطء، في ظل تعثر المناطق التجريبية واستمرار القصف والتوغلات الإسرائيلية في الجنوب، وصولا إلى غزة، حيث تضغط واشنطن للانتقال إلى المرحلة التالية من خطة "مجلس السلام"، وسط تحفظات إسرائيلية على الانسحاب ودخول قوة دولية وإدارة تكنوقراطية فلسطينية.

وتتناول الحلقة كذلك انعكاسات الحرب على إيران، وما كشفته تقارير أميركية عن استنزاف في مخزونات الصواريخ والذخائر، في مقابل تشدد طهران في شروطها المتعلقة بمضيق هرمز ومسار التفاوض مع واشنطن.