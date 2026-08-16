بودكاست | بودكاست يومي

بودكاست "يومي": ماذا يريد نتنياهو من التصعيد في لبنان؟

استمع أيضاً على

google-podcast google-podcast google-podcast

في حلقة جديدة من بودكاست "يومي"، يستعرض الصحافي محمود مجادلة عبر موقع "عرب 48" التصعيد الإسرائيلي الأخير في جنوب لبنان، بعد الغارات التي استهدفت بلدتي أنصار ودير الزهراني في قضاء النبطية وأسفرت عن استشهاد 11 شخصًا وإصابة 19 آخرين، بينهم أطفال ونساء.

وتتناول الحلقة الرواية الإسرائيلية التي سعت إلى تبرير الهجمات، بعد إعلان إصابة ثلاثة جنود إسرائيليين في هجوم بمسيّرة مفخخة في مرتفعات علي الطاهر، وادعاء جيش الاحتلال اغتيال قياديين في "الرضوان" و"بدر" التابعتين لحزب الله.

وتقرأ الحلقة أهداف التصعيد في لحظة تفاوضية حساسة بين لبنان وإسرائيل، في ظل محاولة نتنياهو تقديم القصف باعتباره عامل ضغط لا سببا لتعطيل المحادثات، مقابل مواقف لبنانية رسمية تؤكد أن استهداف المدنيين يقوّض مساعي الاستقرار، وبيان لحزب الله يرى أن التصعيد يخدم حسابات نتنياهو الانتخابية واليمين المتطرف.

كما تتوقف الحلقة عند موقف إيران ودور إدارة ترامب، في مشهد يضع جنوب لبنان بين تفاوض متعثر، وقصف مستمر، ومحاولة إسرائيلية لفرض شروط جديدة على الأرض.

استمع أيضاً

المزيد
بودكاست يومي
بودكاست يومي

غزة: خريطة اتفاق وطريق غير مفتوح

بودكاست يومي
بودكاست يومي

ضمّ صامت بالضفة وتثبيت للاستيطان بالقدس

بودكاست يومي
بودكاست يومي

"خريطة الـ15 نقطة" لغزة: إسرائيل ترفض وملادينوف يتماثل معها

بودكاست يومي
بودكاست يومي

جبهات معلّقة بين التهدئة والتصعيد

مواد ننصح بها

إسرائيل تتوغل بالرفيد بالقنيطرة وتفتش منازل
بودكاست

إسرائيل تتوغل بالرفيد بالقنيطرة وتفتش منازل

16/08/2026
600 مسيرة تستهدف موسكو وضربات روسية على كييف
بودكاست

600 مسيرة تستهدف موسكو وضربات روسية على كييف

16/08/2026
وسط التصعيد.. إعلام إسرائيلي يبرز تقريرًا عن مرتفعات علي الطاهر
بودكاست

وسط التصعيد.. إعلام إسرائيلي يبرز تقريرًا عن مرتفعات علي الطاهر

15/08/2026
تقرير: حملة إسرائيلية للتأثير في إجابات الذكاء الاصطناعي حول غزة
بودكاست

تقرير: حملة إسرائيلية للتأثير في إجابات الذكاء الاصطناعي حول غزة

15/08/2026