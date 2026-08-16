بودكاست "يومي": ماذا يريد نتنياهو من التصعيد في لبنان؟

في حلقة جديدة من بودكاست "يومي"، يستعرض الصحافي محمود مجادلة عبر موقع "عرب 48" التصعيد الإسرائيلي الأخير في جنوب لبنان، بعد الغارات التي استهدفت بلدتي أنصار ودير الزهراني في قضاء النبطية وأسفرت عن استشهاد 11 شخصًا وإصابة 19 آخرين، بينهم أطفال ونساء.

وتتناول الحلقة الرواية الإسرائيلية التي سعت إلى تبرير الهجمات، بعد إعلان إصابة ثلاثة جنود إسرائيليين في هجوم بمسيّرة مفخخة في مرتفعات علي الطاهر، وادعاء جيش الاحتلال اغتيال قياديين في "الرضوان" و"بدر" التابعتين لحزب الله.

وتقرأ الحلقة أهداف التصعيد في لحظة تفاوضية حساسة بين لبنان وإسرائيل، في ظل محاولة نتنياهو تقديم القصف باعتباره عامل ضغط لا سببا لتعطيل المحادثات، مقابل مواقف لبنانية رسمية تؤكد أن استهداف المدنيين يقوّض مساعي الاستقرار، وبيان لحزب الله يرى أن التصعيد يخدم حسابات نتنياهو الانتخابية واليمين المتطرف.

كما تتوقف الحلقة عند موقف إيران ودور إدارة ترامب، في مشهد يضع جنوب لبنان بين تفاوض متعثر، وقصف مستمر، ومحاولة إسرائيلية لفرض شروط جديدة على الأرض.