بودكاست "يومي": تحذير بن زايد ومعركة نتنياهو

في حلقة جديدة من بودكاست "يومي"، يتناول الصحافي محمود مجادلة عبر موقع "عرب ٤٨" قضية التحذير الذي قالت صحيفة "هآرتس" إن رئيس الإمارات، محمد بن زايد، نقله إلى رئيس الحكومة الإسرائيلية، بنيامين نتنياهو، قبل نحو أسبوع ونصف من هجوم 7 تشرين الأول/ أكتوبر 2023، بشأن "تحرك كبير" و"مفاجأة غير مألوفة" كان يخطط لها يحيى السنوار وقد تهز المنطقة وتضر بـ"اتفاقيات أبراهام".

وتعرض الحلقة مسار القصة منذ نشر التحقيق، مرورًا بامتناع الإمارات عن نفي مضمونه، وصولًا إلى تقارير إسرائيلية تحدثت عن أن بن زايد روى لاحقًا مضمون المحادثة لشخصيات رفيعة في إسرائيل والولايات المتحدة.

وتقرأ الحلقة تحوّل القضية إلى معركة سياسية داخل إسرائيل حول المسؤولية عن إخفاق 7 أكتوبر، بعدما نفى نتنياهو حصول المكالمة وهدد بدعوى تشهير ضد "هآرتس"، فيما صعّد الليكود باتهام جهات فلسطينية وإسرائيلية بمحاولة التدخل في الانتخابات عبر الزج باسم محمد دحلان، وهي مزاعم نفاها تيار الإصلاح الديمقراطي في حركة فتح.

كما تتوقف الحلقة عند موقف قادة المعارضة الإسرائيلية الذين طالبوا بتحقيق رسمي ومعمق، معتبرين أن القصة تضرب رواية نتنياهو الأساسية بأنه لم يُحذَّر ولم يُوقَظ قبل الهجوم، وتطرح السؤال المركزي: هل وصل التحذير إلى نتنياهو، ثم ضاع في حسابات السياسة؟