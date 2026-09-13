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بودكاست "يَومِي": إسرائيل وأحزمة الحرب المفتوحة

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في حلقة جديدة من بودكاست "يومي"، يتناول الصحافي محمود مجادلة عبر موقع "عرب ٤٨" رفع الجيش الإسرائيلي حالة الاستنفار في أكثر من جبهة، بعد إعلان تفجير تلة علي الطاهر جنوبي لبنان باستخدام أكثر من 1100 طن من المتفجرات، وسط تقديرات إسرائيلية بإمكان رد من حزب الله أو إيران، بالتوازي مع استمرار الاعتداءات في قطاع غزة تحت عنوان منع حماس من إعادة بناء قدراتها.

وتقرأ الحلقة ما تعرضه إسرائيل كـ"إنجاز" ميداني في سياق مأزق أوسع، يتمثل في إدارة حرب مفتوحة وثلاثة أحزمة أمنية في لبنان وسورية وقطاع غزة، بكلفة عسكرية واقتصادية متصاعدة. وتطرح الحلقة السؤال المركزي: إلى متى تستطيع إسرائيل مواصلة هذه الحرب المفتوحة، بينما يدرك جيشها الحاجة إلى خطوات سياسية لا يبدو أن حكومة نتنياهو قادرة أو راغبة في الذهاب إليها قبل الانتخابات؟

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