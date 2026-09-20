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بودكاست "يومي": اعتداءات المستوطنين... إرهاب تحت رعاية الدولة

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في حلقة جديدة من بودكاست "يومي"، يتناول الصحافي محمود مجادلة عبر موقع "عرب 48" التصاعد الحاد في اعتداءات المستوطنين في الضفة الغربية، بعد تسجيل ما لا يقل عن 14 هجومًا خلال يوم واحد في أربع محافظات، شملت إطلاق النار على منازل، والاعتداء على فلسطينيين، وقطع خط مياه يخدم مئات السكان، وسرقة أغنام ومعدات زراعية، في سياق شهد خلال آب/ أغسطس وحده 628 اعتداءً موثقًا.

وتقرأ الحلقة هذه الاعتداءات في سياق أوسع من مجرد "عنف مستوطنين"، عبر تتبع تحوّل تعامل الدولة مع "شبيبة التلال" من محاولات الإبعاد والضبط إلى إدخال التعليم والميزانيات والخدمات الحكومية إلى البؤر نفسها، بالتوازي مع محو السجل الجنائي للجندي السابق إليئور أزاريا، الذي قتل الفلسطيني عبد الفتاح الشريف وهو جريح في الخليل.

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