بودكاست | بودكاست يومي

بودكاست "يومي": الشطب قبل الاقتراع... العرب أمام العليا

استمع أيضاً على

google-podcast google-podcast google-podcast

في حلقة جديدة من بودكاست "يومي" يستعرض الصحافي محمود مجادلة من موقع "عرب 48"، قرارات لجنة الانتخابات المركزية شطب القائمة المشتركة، والقائمة العربية الموحدة، وسامي أبو شحادة، وعوفر كسيف من خوض انتخابات الكنيست، مع التركيز على حالة أبو شحادة، بعد أن أيد رئيس اللجنة، القاضي نوعام سولبرغ، شطبه في خطوة استثنائية، فيما تنتقل القرارات إلى المحكمة العليا التي ستبت فيها نهائيًّا.

وتناقش الحلقة الجدل القانوني حول معايير الشطب، والتقديرات بشأن احتمال تثبيت شطب أبو شحادة مقابل إلغاء القرارات الأخرى، إلى جانب التأثير السياسي المحتمل على المجتمع العربي؛ بين تقديرات تتحدث عن إحباط وعزوف، واحتمال معاكس بأن يعزز استهداف ممثلي الجمهور العربي الشعور بالتمييز والإقصاء، ويتحول إلى عامل تعبئة يرفع الدافعية للمشاركة في الانتخابات.

استمع أيضاً

المزيد
بودكاست الميدان
بودكاست الميدان

الأبارتهايد في الجامعات والكليات الإسرائيلية

بودكاست يومي
بودكاست يومي

توصية بشطب ترشّح سامي أبو شحادة وبن غفير يشترط على نتنياهو

بودكاست يومي
بودكاست يومي

استشهاد شاب ومقتل مستوطن: استنفار في الضفة

بودكاست يومي
بودكاست يومي

اعتداءات المستوطنين... إرهاب تحت رعاية الدولة

مواد ننصح بها

8 محاولات انتحار بين طاقم حاملة طائرات أميركية بالشرق الأوسط
بودكاست

8 محاولات انتحار بين طاقم حاملة طائرات أميركية بالشرق الأوسط

24/09/2026
خلاف داخل إدارة ترامب حول دعم المستوطنات
بودكاست

خلاف داخل إدارة ترامب حول دعم المستوطنات

24/09/2026
اعتداءات للمستوطنين بالضفة: إحراق مركبات وأراض زراعية في عطارة وبرقا
بودكاست

اعتداءات للمستوطنين بالضفة: إحراق مركبات وأراض زراعية في عطارة وبرقا

24/09/2026
أحلام على مقاعد الدراسة.. أطفال الأغوار في مواجهة طريق التهجير
بودكاست

أحلام على مقاعد الدراسة.. أطفال الأغوار في مواجهة طريق التهجير

22/09/2026