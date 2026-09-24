بودكاست "يومي": الشطب قبل الاقتراع... العرب أمام العليا

في حلقة جديدة من بودكاست "يومي" يستعرض الصحافي محمود مجادلة من موقع "عرب 48"، قرارات لجنة الانتخابات المركزية شطب القائمة المشتركة، والقائمة العربية الموحدة، وسامي أبو شحادة، وعوفر كسيف من خوض انتخابات الكنيست، مع التركيز على حالة أبو شحادة، بعد أن أيد رئيس اللجنة، القاضي نوعام سولبرغ، شطبه في خطوة استثنائية، فيما تنتقل القرارات إلى المحكمة العليا التي ستبت فيها نهائيًّا.

وتناقش الحلقة الجدل القانوني حول معايير الشطب، والتقديرات بشأن احتمال تثبيت شطب أبو شحادة مقابل إلغاء القرارات الأخرى، إلى جانب التأثير السياسي المحتمل على المجتمع العربي؛ بين تقديرات تتحدث عن إحباط وعزوف، واحتمال معاكس بأن يعزز استهداف ممثلي الجمهور العربي الشعور بالتمييز والإقصاء، ويتحول إلى عامل تعبئة يرفع الدافعية للمشاركة في الانتخابات.