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بودكاست "يومي": الصوت العربي في الحسابات الصهيونية

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في حلقة جديدة من بودكاست "يومي" عبر موقع "عرب 48"، يتناول الصحافي محمود مجادلة محاولات المعسكر المناوئ لبنيامين نتنياهو ضبط حملته الانتخابية قبل شهر من انتخابات الكنيست، في ظل خلافات متواصلة حول القيادة وتركيبة الحكومة المقبلة.

ويأتي ذلك بعد اجتماع غادي آيزنكوت ونفتالي بينيت ويائير لبيد ويائير غولان وأفيغدور ليبرمان، واتفاقهم على وقف الهجمات المتبادلة والعمل على توسيع قوة المعسكر، مع تأجيل حسم هوية المرشح لرئاسة الحكومة إلى ما بعد الانتخابات.

وتتناول الحلقة كذلك موقع الأحزاب العربية في حسابات تشكيل الحكومة، في ظل رفض ليبرمان وآيزنكوت اعتماد حكومتهم على تمثيل عربي، بالتوازي مع تأييد قوى في المعسكر شطب سامي أبو شحادة، فيما يوظف نتنياهو هذه المسألة في حملته ضد خصومه.

وفي المقابل، يواجه نتنياهو تحديات داخل معسكر اليمين نفسه، مع صعود عوفر فينتر وارتفاع مطالب شركائه المحتملين بشأن الحقائب والسياسات في الحكومة المقبلة.

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