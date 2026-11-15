تنتمي زيارة هرتزل إلى مصر إلى تاريخ مصر الحديث. ومع أن هذا الفصل قد غاب إلى حدٍّ بعيد عن السرد التاريخي والذاكرة، فإنه يفرض علينا أن نفهم ما الذي كان مقترحًا لأرضنا، وكيف لا يزال يؤثّر فينا حتى اليوم...

مُقدّمة المُترجم:

تكتب فاتن كنفاني هذه المقالة بوصفها باحثةً عثرت مصادفةً على صورةٍ فوتوغرافية، فقادتها إلى فصلٍ أُسقِط من الذاكرة المصرية والعربية: زيارة ثيودور هرتزل إلى القاهرة عام 1903، ومساعيه لانتزاع شمال سيناء بعقد إيجارٍ يمتدّ تسعةً وتسعين عامًا، بوصفه «محطّةً» في الطريق إلى فلسطين. وقيمة المقالة أنها لا تكتفي بسرد الواقعة، بل تكشف بنيتها: حركةٌ سياسية أوروبية تفاوض على أرضٍ مصرية عبر المُحتلّ البريطاني، وتتعامل مع السيادة المصرية المنقوصة وقتئذ بوصفها فرصةً، وتحسب حساب مياه النيل كما يحسب المستثمر كلفة المواد الخام.

غير أنَّ ما تذكره المقالة بوصفه «تاريخًا مدفونًا» ليس ماضيًا مُنقضيًا تمامًا. ففي تشرين الأول/ أكتوبر 2023، بعد أيامٍ من بدء حرب الإبادة الجماعية على غزة، سُرِّبت وثيقةٌ من وزارة الاستخبارات الإسرائيلية تقترح تهجير سكان القطاع إلى سيناء، ثم عادت الفكرة بأثوابٍ مختلفة في خطاب «الهجرة الطوعية»، وفي خطة ترامب لتحويل قطاع غزّة إلى «ريفييرا» بعد إفراغها من أهلها. ولم يكن تصريح نتنياهو في آب/ أغسطس 2025 بأنه يشعر بارتباطٍ عميق بـ«رؤية إسرائيل الكبرى» زلّة لسان، بل امتدادًا لمخيالٍ توسُّعيّ يبدأ عند هرتزل نفسه، الذي كان يسمّي العريش «فلسطين المصرية». وما رفضته مصر عام 1903 بذريعة الماء والقانون، يُطرَح اليوم بذريعة «الإنسانية» و«إعادة الإعمار».

وتفتح المقالة، فوق ذلك، بابًا لقراءةٍ أوسع لمفهوم السيادة نفسه. فمصر التي فاوضها هرتزل كانت دولةً «لا يستطيع المصريون فيها إصدار الأوامر»، بتعبيره الساخر. ومصر اليوم، وإن تحرّرت من الاحتلال العسكري المباشر، تقف أمام قيودٍ من نوعٍ آخر: ديونٌ خارجية متراكمة تجعل قرارها الاقتصادي رهينةً لاشتراطات صندوق النقد الدولي، وأراضٍ تُباع في صفقاتٍ كبرى لرأس المال الخارجي، وسدٌّ إثيوبي يجعل مياه النيل، التي كانت حجّة الرفض الأولى قبل أكثر من قرن، موضوعَ تفاوضٍ لا تملك القاهرة مفاتيحه كاملة. وهذه كلّها صيغٌ معاصرة للقسمة الثلاثية التي صاغها هرتزل في يومياته ببرودٍ استعماريٍّ لافت: من يملك الحيازة، ومن يملك القوة، ومن يملك الحق؟

* ملاحظة: الهوامش المذيّلة بعبارة (المُترجم) من وضع المُترجم. أما هوامش التوثيق فمن الكاتبة، وقد أُبقيت بلغتها الأصلية.

المقالة:

بينما كنتُ أبحث في الجاليات الأجنبية المختلفة في مصر وأثرها في الثقافة والفنون والأدب، عثرتُ على صورةٍ فوتوغرافية بالأبيض والأسود لأبي الهول وأهرامات الجيزة، يقف فيها أربعة رجال على مقربةٍ شديدة من التمثال المهيب. كان الرجال يرتدون الأبيض من الرأس حتى القدمين، باستثناء أحدهم الذي ارتدى سروالًا داكنًا، ولم يبدوا سيّاحًا عاديّين. وحين قرأتُ التعليق المرافق للصورة، تسمّرتُ، إذ جاء فيه بالألمانية:

«سافر هرتزل، في آذار/ مارس 1903، بنفسه إلى مصر ليتفاوض مباشرةً مع اللورد كرومر (Lord Cromer)[1]، القنصل العام البريطاني والحاكم الفعلي لمصر، ومع رئيس الوزراء المصري بطرس غالي باشا[2]. وكانت بعثة سيناء قد وصلت في شباط/ فبراير لتقييم الأوضاع، ولا سيما إمكانات توفير مياه الشرب». موقع هاغليل (Hagalil)

هرتزل في مصر؟ يلتقي كرومر وبطرس غالي؟ وما «بعثة سيناء» هذه؟ بدا أبو الهول في الصورة كأنه يحدّق في عينيّ مباشرةً ويسألني: «ألم تكوني تعلمين؟»

بدا أحد الأهرامات، في الخلفية، نصفَ محتجبٍ خلف غيومٍ كثيفة، أو ربما بفعل حيلةٍ ما من حِيَل التصوير. ولا يُعرَف من التقط الصورة، لكنها أوقعتني في متاهةٍ عميقة، إذ شرعتُ على الفور في التقصّي عن رحلة هرتزل وأهدافها. وفي لحظةٍ، وضعتُ بحثي الأول جانبًا، وانصرفتُ كليًّا إلى معرفة المزيد عن هذه اللحظة المفصلية من تاريخ مصر في القرن العشرين، وهي لحظةٌ مدفونةٌ بلا شكٍّ في طيّات التاريخ.

ثيودور هرتزل مع وفدٍ صهيوني في الإسكندرية، مصر، 1898[3]

لم تكن هذه زيارة هرتزل الأولى لمصر؛ ففي عام 1898، كان قد وصل إلى الإسكندرية في طريقه إلى فلسطين، وهي رحلةٌ سبق أن قرأتُ عنها، وأسهمت في نشوء حركةٍ صهيونية في مصر مطلع القرن العشرين. أما عودته بعد خمس سنوات فكانت لدوافع مختلفة: فقد كان مؤسّس الصهيونية السياسية الحديثة، المُلحِد، يسعى إلى استئجار العريش في سيناء لمدة تسعةٍ وتسعين عامًا، لتكون وطنًا يهوديًا مؤقتًا، أو ما سمّاه «الدولة اليهودية» (Judenstaat)[4] و«الأرض المزدهرة» (The Prosperous Land). وحين بدأتُ البحث في هذه الواقعة، أردتُ أن أفهم إلى أيّ مدى تقدّم المقترح، ولماذا رُفض. غير أنَّ الوثائق طرحت سؤالًا أهمّ: كيف أمكن لحركةٍ سياسيةٍ أوروبية أن تفاوض على أرضٍ مصرية عبر بريطانيا؟

لماذا سيناء؟

وُلد مشروع العريش الذي تبنّاه هرتزل بعد رفض السلطان العثماني عبد الحميد الثاني[5] الاستيطانَ اليهودي في فلسطين. وفي شباط/ فبراير 1902، عرض السلطان، على ما يبدو، إمكاناتٍ في أماكن أخرى من الدولة العثمانية، لكن ليس في فلسطين[6].

وحين بلغت المفاوضات بين الطرفين طريقًا مسدودًا، اضطُرَّ هرتزل إلى البحث عن أراضٍ بديلة؛ فبدلًا من تركيا، سيتّجه إلى بريطانيا بحثًا عن أرضٍ تقع تحت الاحتلال البريطاني. وهو توجُّهٌ سيؤتي ثماره، كما نعلم اليوم. وبحلول صيف 1902، كان هرتزل يناقش فعلًا مسألة العريش، وهي منطقةٌ في شبه جزيرة سيناء المصرية، كانت آنذاك تحت الاحتلال البريطاني.

كان لقرب سيناء من فلسطين أهميته. فمستوطنةٌ قريبةٌ من شأنها أن تمهّد الطريق لخطط الحركة الصهيونية المستقبلية في تأمين الاستيطان في فلسطين، التي ظلّت في صلب إستراتيجية هرتزل. وتقول السيرة التي ينشرها الكنيست لهرتزل صراحةً إنه كان يأمل أن يدفع الاستيطانُ قرب فلسطين الحكومةَ العثمانية في نهاية المطاف إلى تقديم تنازلات[7].

لذا، سيكون من المضلِّل وصفُ مقترح العريش دليلًا على أن هرتزل تخلّى عن فلسطين، فهو لم يتخلَّ عنها قط. بل يمكن القول إنه مثّل خطوةً أولى نحو الرؤية الإقليمية الأوسع التي استكشفها في روايته أرض قديمة جديدة (Altneuland)[8]، المنشورة عام 1902. بعبارة أخرى، كان تمهيدًا لما سيُعرَف لاحقًا بـ«إسرائيل الكبرى».

وبالمثل، يكشف موقعُ مشروع العريش ضمن إستراتيجية هرتزل الأوسع ما كان على المحكّ بالنسبة إلى مصر. فقد كان يسعى إلى أرضٍ مصرية متجاهلًا السيادة الإقليمية، ومع ذلك أطلق على العريش اسم «مقاطعة يهودا المصرية» أو «فلسطين المصرية». وتعزّز هذه التسميات الرأيَ القائل إن العريش كانت، في تفكير هرتزل، جزءًا من مشروعٍ إقليميٍّ أكبر.

مَن منح هرتزل الضوء الأخضر؟

بعد ستّ [خمس] سنواتٍ من المؤتمر الصهيوني الأول (عام 1897)، أطلق هرتزل حملةً سياسية واسعة النطاق للضغط من أجل سيناء. ففي تشرين الأول/ أكتوبر 1902، التقى جوزيف تشامبرلين (Joseph Chamberlain)[9]، وزير المستعمرات البريطاني، للتفاوض على فكرة العريش، فأيّد تشامبرلين المقترح على الفور، ودفع المشروع قُدُمًا بالمساعدة في ترتيب لقاءٍ بين هرتزل ووزير الخارجية اللورد لانسداون (Lord Lansdowne)[10].

وما إن تلقّى هرتزل الضوء الأخضر من بريطانيا، حتى أرسل ممثّله في لندن ليوبولد غرينبرغ (Leopold Greenberg)[11]، لبدء التفاوض مع القاهرة، وشرع كذلك في تشكيل وفدٍ تقني أو «لجنة مسحٍ صهيونية»، لتقييم مدى ملاءمة سيناء للاستيطان. وسمحت السلطات البريطانية والمصرية لاحقًا للبعثة بالتحقيق في شمال سيناء. وبحلول شتاء 1902–1903، كان مقترح هرتزل قد حظي بموافقة المسؤولين البريطانيين في المملكة المتحدة، ودعم مموّلين يهودٍ بريطانيين، والتزام فريقٍ تحقيقيٍّ شاملٍ متعدّد الجنسيات[12].

زيارة هرتزل وأهدافها

أمضى الصحفي النمساوي-المجري ثيودور هرتزل بين 23 آذار/ مارس و4 نيسان/ أبريل 1903 [نحو] عشرة أيامٍ كاملة في مصر، وتوثّق الصور زيارته للقاهرة ولقناة السويس كذلك. وكان هدف هذه الرحلة الطويلة إقناع المسؤولين البريطانيين والمصريين بقبول مشروعه في العريش، بما يجعل الأرض المصرية جزءًا من إستراتيجية هرتزل الصهيونية السياسية.

ثيودور هرتزل مع الوفد التقني، قناة السويس، 1903.

ولأن مصر كانت تحت الاحتلال البريطاني منذ عام 1882[13]، أدرك هرتزل كيف تتداخل السلطات فيها، وكيف يمكن لهذا التداخل أن يغدو فرصةً في مفاوضاته. ففي يومياته بتاريخ 3 آذار/ مارس 1903، ميّز بين الحيازة (Possession) والقوة(Power) والحق (Right)، كاشفًا عن إستراتيجيةٍ محسوبةٍ للتفاوض مع كلّ سلطةٍ على حدة:

«إن وضعنا في شبه جزيرة سيناء وضعٌ مختلط يصبّ في مصلحتنا. فالحيازة في يد الحكومة المصرية، والقوة في يد الحكومة البريطانية، أما الحق فيعود إلى الحكومة التركية. لذلك، عليّ أن أحصل على الحيازة من الحكومة المصرية، ثم على أكبر قدرٍ ممكن من القوة من الحكومة الإنجليزية، وأخيرًا على الحق من الحكومة التركية عن طريق البقشيش [الرشوة]»[14].

ومع أن مصر احتفظت بحكومتها الخديوية، وظلّت رسميًا تحت السيادة العثمانية، فإن المسؤولين البريطانيين كانوا أصحاب النفوذ الحاسم. وهذا ما دفع هرتزل إلى تركيز جهوده أولًا على إقناع إيفلين بارينغ (Evelyn Baring)، المعروف لاحقًا باللورد كرومر، الوكيل والقنصل العام البريطاني في مصر.

وصل هرتزل إلى القاهرة في 23 آذار/ مارس، وتسجّل يومياته في اليوم التالي أنه وصل ظهر اليوم السابق. وفي 25 آذار/ مارس، عند الحادية عشرة صباحًا، التقى كرومر، ووصفه بأنه «أبغضُ إنجليزيٍّ قابلتُه حتى الآن». وهو ما ردّ عليه كرومر لاحقًا بوصف هرتزل بأنه «متحمّسٌ جامحٌ لا ضابط له»[15].

تقدّم لنا اليوميات رواية هرتزل للّقاء، بكلّ ما ينطوي عليه ذلك من إحباطٍ ومصلحةٍ ذاتية. وتكمن قيمتها جزئيًا في أنها تُظهر كيف فهم العلاقة التي كان يسعى إلى إرسائها؛ فقد كانت الموافقة البريطانية حاسمة. غير أنَّ المباحثات مع المسؤولين المصريين، ورفضهم اللاحق، سيكشفان لماذا أخفقت إستراتيجية هرتزل التفاوضية القائمة على استغلال السيادة المصرية المُقيَّدة: فالمسؤولون المصريون لم يكن من الممكن تغييبهم ببساطةٍ عن طاولة التفاوض.

زار هرتزل بطرس غالي، وكان وصفه للمكان كاشفًا: «وزارةٌ مصرية لا يستطيع المصريون فيها إصدار أيّ أوامر»[16]. تكشف ملاحظة هرتزل هذه كيف كان ينظر إلى افتقار مصر إلى السلطة، وتساعد كذلك على تفسير لقائه كرومر قبل غالي: فقد كان يتوقّع أن تؤثّر سلطة الاحتلال في قرارات الحكومة المصرية. وهذا مهمٌّ عند تقييم دور بطرس غالي، الذي كان وزيرًا لخارجية مصر عام 1903، وصار رئيسًا للوزراء عام 1908. فقد كشفت مشاركته في المفاوضات عن خلافاتٍ حول الوضع القانوني للمستوطنة المقترحة، إذ أصرّ المسؤولون المصريون على أن يصبح المستوطنون اليهود الأوروبيون رعايا عثمانيين، وأن يظلّوا خاضعين للقانون المصري، فكانت جنسيتهم والتزاماتهم القانونية شرطين للاستيطان. ورفض هرتزل هذه الشروط، لكن الحكومة المصرية لم تكن مستعدةً لترك أيٍّ من المسألتين معلّقة[17].

قيّمت اللجنة التقنية، بقيادة ليوبولد كيسلر (Leopold Kessler)، المهندس والناشر والصهيوني البولندي[18]، شمالَ سيناء للاستيطان اليهودي في مطلع عام 1903، وشمل عملها الهندسة والزراعة والصحة وآفاق الريّ[19]. وكان جميع المشاركين صهاينةً أوروبيين، ومنهم كيسلر، وألبرت إدوارد غولدسميد (Albert Edward Goldsmid)[20]، ومهندس المياه جورج هنري ستيفنز (George Henry Stephens).

ولأن جدوى المشروع كانت تعتمد اعتمادًا كبيرًا على الوصول إلى مياه النيل[21]، ظلّت المياه في صلب المفاوضات، إذ تصف يوميات هرتزل المهندسين وهم يناقشون كميات المياه التي ستُجلَب من النيل إلى المستعمرة المقترحة. كان النيل، إذن، جزءًا من المقترح نفسه، وتعلّق الأمر بتخصيص موردٍ مصريٍّ لمشروعٍ استيطانيٍّ يُروَّج له من الخارج. فجدواه التقنية وعواقبه على مصر وسيادتها كانتا جزءًا من النقاش ذاته.

فريق البعثة الصهيونية في العريش، برئاسة ليوبولد كيسلر، 1903.

وتناولت المفاوضات كذلك شكل الامتياز ومدّته؛ فقد سعى هرتزل إلى عقد إيجارٍ لتسعةٍ وتسعين عامًا، واستعان بالمحامي كارتون دي فيار (Carton de Wiart)[22]. وفي نيسان/ أبريل، واصل المباحثات في لندن، وأرسل إلى روتشيلد تقرير مهندس الريّ[23].

أما البارون إدموند دي روتشيلد (Edmond de Rothschild)[24]، العضو الفرنسي في عائلة روتشيلد المصرفية الشهيرة، والمموّل الرئيس للاستيطان اليهودي ومشاريعه في فلسطين في الحقبة العثمانية، فقد دعم المشروع بحماسة، وقيل إنه كان «مسرورًا» بالخطة. وتصوّرت الخطة التمويلية المقترحة أن يسهم ابن عمّه البريطاني، اللورد ناثانيال ماير روتشيلد (Nathaniel Mayer Rothschild)، بنسبة 40 في المئة من الكلفة المقدّرة بخمسة ملايين جنيه إسترليني، على أن يُجمَع الباقي من تبرّعاتٍ يهودية حول العالم[25].

تكشف هذه التفاصيل جدّية المشروع. فوصفه بأنه فكرةٌ راودت هرتزل لفترةٍ وجيزة يقلّل من شأن ما جرى فعلًا: مسحٌ تقنيٌّ شامل، ومفاوضاتٌ قانونية، ومباحثاتٌ حول البنية التحتية، ودعمٌ ماليٌّ كبير.

الرفض وتبعاته

أبلغ بطرس غالي، في 11 أيار/ مايو 1903، «الرفضَ القاطع» لمصر. واستند خطابه إلى تقييم وكيل وزارة الأشغال العامة المصرية ويليام غارستين (William Garstin)[26]، لمقترح الريّ، بما في ذلك اشتراط نقل مياه النيل من أسفل قناة السويس. وخلص خطاب غالي إلى أن مصر لا تستطيع السماح بتحويل كميةٍ كهذه من مياه النيل، مضيفًا أن المنطقة «غير ملائمة للاستيطان من جانب مستوطنين قادمين من بلدانٍ أوروبية»[27].

اعترض هرتزل على القرار، مطالبًا الحكومة المصرية بمنح الإذن بتحويل المياه من النيل. وفي رسالةٍ بعث بها في 5 حزيران/ يونيو، طعن في الاستنتاجات التقنية، وطلب تدخّلًا بريطانيًا جديدًا. غير أنَّ وزارة الخارجية البريطانية رفضت ذلك في ردّها المؤرّخ في 19 حزيران/ يونيو، مستندةً إلى شكوكٍ في فرص النجاح، وإلى التعقيدات الإدارية للمستوطنة المقترحة. وأكّد ردٌّ آخر في 16 تموز/ يوليو أن بريطانيا لن توصي بممارسة مزيدٍ من الضغط على مصر[28].

وتظهر خيبة هرتزل في يومياته بتاريخ 16 أيار/ مايو؛ إذ كتب أنه كان يعدّ مشروع سيناء أمرًا محسومًا إلى درجة أنه توقّف عن التخطيط لبناء مدفنٍ عائليٍّ في فيينا. وكتب: «ظننتُ أن خطة سيناء أمرٌ مضمون»، و«أما الآن فأعدّ القضية منهارةً تمامًا»[29]. تُظهر هذه التفصيلة الشخصية مقدار الثقة التي وضعها هرتزل في المفاوضات، فقد تخيّل مستقبلًا في مكانٍ آخر، حتى في أمرٍ ملموسٍ كالمكان الذي ستُدفَن فيه عائلته.

ماذا تقول لنا هذه الواقعة؟

يكشف مشروع العريش العلاقةَ بين الطموح الإقليمي والسلطة الإمبراطورية. فقد سعى هرتزل إلى دعمٍ بريطانيٍّ لاستيطانٍ على أرضٍ مصرية، وسمحت بريطانيا بالتحقيق في المقترح، وتفاوض المسؤولون المصريون على شروطه، ثم أبلغوا رفضه في نهاية المطاف. وجرى ذلك كلّه في ظلّ نظامٍ سياسيٍّ غيرِ متكافئ. ويغيّر المشروع كذلك طريقة قراءتنا للمقولة المألوفة إنه أخفق بسبب المياه. صحيحٌ أن مشكلة المياه كانت جوهرية، لكن الوثائق تكشف خلافاتٍ حول الأرض والقانون والإدارة، وحول الضغط البريطاني كذلك. وفي نهاية المطاف، كانت سيادة مصر المحدودة هي التي حدّدت الكيفية التي عولجت بها كلُّ واحدةٍ من تلك المسائل.

وبينما كانت مفاوضات العريش لا تزال جارية، كان من اللافت أن يقترح تشامبرلين، في 23 نيسان/ أبريل 1903، إمكانية إقامة منطقة استيطانٍ يهوديٍّ أخرى في شرق أفريقيا البريطانية، عُرفت عادةً بـمشروع أوغندا (Uganda Scheme)[30]. وكانت تلك أول إشارةٍ إلى أوغندا بوصفها مشروعًا. وقال تشامبرلين لهرتزل: «رأيتُ في أسفاري بلدًا ستعجب حضراتكم، أوغندا... وقلتُ في نفسي: هذا هو البلد المناسب للدكتور هرتزل».

تمشروع أوغندا، صحيفة نيويورك تايمز (The New York Times)، 24 آب/ أغسطس 1903.

غير أنَّ ردّ هرتزل يُثبت أن الاستيطان في فلسطين ظلّ الهدفَ النهائي للحركة الصهيونية؛ فقد ردّ على تشامبرلين قائلًا: «يجب أن تكون قاعدتنا في فلسطين أو بالقرب منها»[31]. ويجعل هذا التبادلُ الصلةَ بين سيناء وفلسطين أكثر وضوحًا.[32] فقد كانت العريش إحدى أولى «المحطّات» الجدّية لهرتزل في طريق الحركة إلى فلسطين. والمهمّ بالقدر نفسه أن الهجرة اليهودية إلى فلسطين كانت جاريةً بالفعل[33]، ولم تبدأ مع فشل مشروع العريش. لذا، فإن انهيار المشروع ينتمي إلى تاريخ الدبلوماسية الصهيونية، لا إلى نقطة انطلاق الهجرة اليهودية الأوروبية إلى فلسطين. وأخيرًا، يفتح المشروع بابًا لتحقيقٍ آخر في امتداد نفوذ الحركة الصهيونية عبر أنصارها ومنشوراتها عمومًا، وفي نشوء حركةٍ صهيونيةٍ في مصر خصوصًا.

أصدر ألبرت موصيري (1867–1933)، على سبيل المثال، صحفًا صهيونية في القاهرة، أولاها «كاديما» (Kadimah)[34]، ثم «إسرائيل» (Israël) عام 1920. وكانت تصدر في البداية بالعبرية وحدها، ثم صدرت لاحقًا بالعربية والفرنسية كذلك. وبعد وفاة ألبرت، واصلت زوجته إصدار الصحيفة حتى عام 1939، حين هاجرت إلى فلسطين. وتقدّم مثل هذه المنشورات دليلًا على دعمٍ صهيونيٍّ منظَّم في مصر من أفرادٍ في الجالية اليهودية[35]، عبر الصحافة والمثقّفين والنوادي[36].

تنتمي زيارة هرتزل إلى مصر إلى تاريخ مصر الحديث. ومع أن هذا الفصل قد غاب إلى حدٍّ بعيد عن السرد التاريخي والذاكرة، فإنه يفرض علينا أن نفهم ما الذي كان مقترحًا لأرضنا، وكيف لا يزال يؤثّر فينا حتى اليوم.

إحالات:

[1] إيفلين بارينغ أو اللورد كرومر (1841-1917)، الوكيل والقنصل العام لبريطانيا في مصر بين 1883 و1907، والحاكم الفعلي للبلاد في عهد الاحتلال. ارتبط اسمه بسياسات إخضاع الاقتصاد المصري لزراعة القطن وخدمة الدين الأوروبي، وبحادثة دنشواي (1906) التي أُعدم فيها فلاحون مصريون، وغادر مصر في العام التالي. (المُترجم).

[2] بطرس غالي باشا (1846-1910)، سياسي مصري قبطي، تولّى وزارة الخارجية سنواتٍ طويلة، ثم رئاسة الوزراء من 1908 حتى اغتياله عام 1910. ولم يكن رئيسًا للوزراء عام 1903 كما يرد في التعليق الألماني، بل وزيرًا للخارجية، وهو ما تصحّحه الكاتبة لاحقًا. ترأّس المحكمة المخصوصة التي أصدرت أحكام دنشواي، ووقّع اتفاقية الحكم الثنائي للسودان (1899)، ودعم مشروع مدّ امتياز قناة السويس، فنقمت عليه الحركة الوطنية. وهو جدّ الأمين العام الأسبق للأمم المتحدة بطرس بطرس غالي. (المُترجم).

[3] Israeli Government Press Office photograph, D131-034, Herzl with a Zionist delegation in Alexandria, 1898.

[4] «الدولة اليهودية» (Der Judenstaat) هو عنوان الكتاب الذي نشره هرتزل عام 1896، ودعا فيه إلى إقامة دولةٍ لليهود بوصفها حلًّا لما سُمّي «المسألة اليهودية» في أوروبا، وصار النصَّ التأسيسي للصهيونية السياسية. (المُترجم).

[5] عبد الحميد الثاني (1842-1918)، السلطان العثماني بين 1876 و1909. التقاه هرتزل في أيار/ مايو 1901، وعرض عليه المساعدة في تسوية ديون الدولة العثمانية مقابل امتيازٍ استيطانيٍّ في فلسطين، فرفض السلطان، وفرضت حكومته قيودًا على هجرة اليهود إلى فلسطين وعلى شراء الأراضي فيها. (المُترجم).

[6] Central Zionist Archives, Herzl-Online.

[7] Knesset, Binyamin Ze’ev Herzl.

[8] رواية طوباوية نشرها هرتزل عام 1902، يتخيّل فيها مجتمعًا يهوديًا مزدهرًا في فلسطين عام 1923، يعيش فيه العرب «راضين» بالمستوطنين لأنهم جلبوا لهم الرخاء، في محوٍ صريحٍ لأصحاب الأرض بوصفهم شعبًا له حقوق. وقد اشتُقّ من عنوان ترجمتها العبرية («تل أبيب») اسمُ المدينة لاحقًا. (المُترجم).

[9] جوزيف تشامبرلين (1836–1914)، وزير المستعمرات البريطاني بين 1895 و1903، ومن أبرز دعاة التوسّع الإمبراطوري في عصره، وارتبط اسمه بحرب البوير في جنوب أفريقيا. (المُترجم).

[10] اللورد لانسداون (Lord Lansdowne) أو المعروف باسمه هنري پيتي-فيتزموريس (Henry Petty-Fitzmaurice)، ماركيز لانسداون الخامس، سياسيٌّ ومسؤولٌ استعماريٌّ بريطاني، شغل منصب الحاكم العام لكندا (1883-1888)، ثم نائب الملك في الهند (1888-1894)، ووزير الحرب في أثناء حرب البوير، قبل أن يتولّى وزارة الخارجية بين 1900 و1905. وفي عهده عُقد التحالف الأنجلو-ياباني (1902)، و«الوفاق الودّي» (Entente Cordiale) مع فرنسا (1904)، الذي اعترفت فيه باريس بيد بريطانيا المطلقة في مصر مقابل إطلاق يد فرنسا في المغرب، أي إن مصير مصر كان يُقايَض بين العواصم الأوروبية في السنوات نفسها التي كان هرتزل يفاوض فيها على سيناء. ومن وزارته صدر، في آب/ أغسطس 1903، العرض الرسمي للحركة الصهيونية بأرضٍ في شرق أفريقيا. (المُترجم).

[11] ليوبولد غرينبرغ (1861–1931)، صحفي وناشط صهيوني بريطاني، تولّى لاحقًا رئاسة تحرير صحيفة جويش كرونيكل (The Jewish Chronicle)، وكان وسيط هرتزل الرئيس مع الحكومة البريطانية في مشروعَي العريش وأوغندا. (المُترجم).

[12] Central Zionist Archives, Herzl-Online, Diary 13.

Knesset, Binyamin Ze’ev Herzl.

Central Zionist Archives, Herzl-Online, Diary 14, identifying Kessler’s appointment and correspondence with Lord Nathaniel Mayer Rothschild.

[13] احتلّت بريطانيا مصر عام 1882 بعد هزيمة الثورة العُرابية في معركة التل الكبير، وظلّت البلاد رسميًا ولايةً تابعةً للدولة العثمانية يحكمها خديوي، بينما كانت السلطة الفعلية في يد الوكيل والقنصل العام البريطاني وكبار الموظفين البريطانيين في الوزارات المصرية. (المُترجم).

[14] Central Zionist Archives, Diary 14, page 80, entry of 3 March 1903. Herzl Diaries, Vol. IV.

[15] Central Zionist Archives, Diary 15, page listing, entry of 24 March 1903.

Central Zionist Archives, Diary 15, page 6, 25 March 1903.

[16] Central Zionist Archives, Diary 15, page 10.

[17] The Jewish State, biographical introduction, section on the British negotiations. This section is editorial material, not the text of Herzl’s 1896 pamphlet.

[18] تشير مصادر إلى أنه وُلد في سيليزيا العليا (ألمانيا آنذاك، وليست بولندا) وعمل مهندس مناجم في جنوب أفريقيا. ترجمتُ كما في الأصل. (المُترجم).

[19] Central Zionist Archives, Herzl-Online, Diary 14, identifying Kessler’s appointment and correspondence with Lord Nathaniel Mayer Rothschild.

St Antony’s College, Oxford, Middle East Centre Archive, Guide to Collections, Kessler and Goldsmid collection, GB165-0170, PDF page 37.

[20] ألبرت إدوارد غولدسميد (1846-1904)، ضابط في الجيش البريطاني برتبة عقيد، ومن أوائل الصهاينة في بريطانيا، إذ أسّس فرع جمعية «أحبّاء صهيون» فيها. (المُترجم).

[21] The Jewish State, biographical introduction, section on the British negotiations. This section is editorial material, not the text of Herzl’s 1896 pamphlet.

Central Zionist Archives, Herzl-Online, Diary 15.

[22] على الأرجح ليون كارتون دي فيار (Léon Carton de Wiart)، المحامي البلجيكي البارز في القاهرة آنذاك، ووالد الجنرال البريطاني أدريان كارتون دي فيار. (المُترجم).

[23] Central Zionist Archives, Herzl-Online, Diary 15.

Central Zionist Archives, Diary 15, page 65, letter to Rothschild of 23 April 1903.

[24] إدموند دي روتشيلد (1845-1934)، موّل منذ ثمانينيات القرن التاسع عشر إقامة عددٍ من المستوطنات الزراعية اليهودية في فلسطين، مثل ريشون لتسيون وزخرون يعقوف، ويُلقَّب في الأدبيات الصهيونية بـ «المُحسِن المعروف». (المُترجم).

[25] The Jerusalem Post, “Herzl’s Sinai alternative,” July 20, 2013. https://www.jpost.com/features/in-thespotlight/this-week-in-history-herzls-sinai-alternative-320429

الأهرام، «هرتزل ومشروع المستوطنة اليهودية في سيناء»، تشرين الثاني/ نوفمبر 2023.

[26] ويليام غارستين (1849-1925)، مهندس ريّ بريطاني، شغل منصب وكيل وزارة الأشغال العامة في مصر، وأشرف على بناء خزّان أسوان الأول الذي افتُتح عام 1902، وأعدّ تقارير مرجعية عن حوض النيل الأعلى. (المُترجم).

[27] Alexander Bein, With Herzl and in His Footsteps: Articles and Documents, documents 20, 20a, 22, and 23. This edition presents the correspondence in Hebrew translation. Original Foreign Office scans have not been inspected for this draft.

A Coptic Narrative in Egypt: A Biography of the Boutros Ghali Family.

The Rise of Israel, Vol. 2: Herzl’s Political Activity, 1897–1904, p. 283, pp. 265–291. https://www.lawandisrael.org/wp-content/uploads/History/The-Rise-of-Israel/Contents/Vol.-2.pdf

[28] Alexander Bein, With Herzl and in His Footsteps: Articles and Documents, documents 20, 20a, 22, and 23. This edition presents the correspondence in Hebrew translation. Original Foreign Office scans have not been inspected for this draft.

[29] Central Zionist Archives, Diary 16, page 1, entry of 16 May 1903.

[30] مشروع أوغندا: عرضٌ بريطاني لمنح الحركة الصهيونية أرضًا في هضبة واسين غيشو (Uasin Gishu)، الواقعة اليوم في كينيا لا في أوغندا. عُرض على المؤتمر الصهيوني السادس عام 1903 فأحدث انقسامًا حادًّا داخل الحركة، إذ رأى فيه معارضوه تخليًا عن فلسطين، ثم رفضه المؤتمر السابع نهائيًا عام 1905. (المُترجم).

[31] The Jewish State, biographical introduction, section on the British negotiations. This section is editorial material, not the text of Herzl’s 1896 pamphlet.

Central Zionist Archives, Herzl-Online, Diary 15.

[32] Central Zionist Archives, Diary 15, page 70, account of the Chamberlain conversation of 23 April 1903.

[33] بدأت الموجة الأولى من الهجرة الاستيطانية اليهودية إلى فلسطين، المعروفة في الأدبيات الصهيونية بـ «العالياه الأولى»، عام 1882، أي قبل ظهور الصهيونية السياسية الهرتزلية بأكثر من عقد، وجاء معظم المستوطنين فيها من روسيا وأوروبا الشرقية، واعتمدت مستوطناتها الزراعية اعتمادًا كبيرًا على تمويل البارون إدموند دي روتشيلد. (المُترجم).

[34] «كاديما» (Kadimah): كلمةٌ عبرية (קדימה) تعني «إلى الأمام»، ويحيل جذرها كذلك إلى «الشرق» (قيدم)، وقد شاعت في أسماء الجمعيات والمنشورات الصهيونية الأولى، ومنها جمعية «كاديما» الطلابية التي أسّسها ناثان بيرنباوم (Nathan Birnbaum) ورفاقه في فيينا عام 1882، قبل ظهور هرتزل على المسرح الصهيوني. ولا صلة تنظيمية بين هذه الصحيفة وحزب «كاديما» الإسرائيلي الذي أسّسه أرئيل شارون عام 2005، وإن حمل الاسم نفسه. (المُترجم).

[35] تجدر الإشارة إلى أن يهود مصر لم يكونوا كتلةً واحدة؛ فقد ظلّ كثيرٌ منهم بعيدين عن الصهيونية أو مناهضين لها، ومن ذلك «الرابطة الإسرائيلية لمكافحة الصهيونية» التي أسّسها شيوعيون يهود مصريون في أواخر الأربعينيات. (المُترجم).

[36] National Library of Israel, Israël, newspaper archive and publication history.