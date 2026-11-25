تكتسب هذه المقالة أهميتها من كونها شهادةً من قلب المؤسسة على حدود القوة الأميركية، واعترافًا بأنّ التفوّق التقني والناري لا يصنع نصرًا سياسيًّا، وبأنّ كلّ شعبٍ يُغزى سينهض من سُباته ويقاتل بشراسة...

مُقدّمة المُترجم:

يُعدّ الأدميرال المتقاعد ويليام ماكريفن واحدًا من أبرز وجوه المؤسسة العسكرية الأميركية في العقود الأخيرة، فقد خدم في البحرية الأميركية من عام 1977 حتى عام 2014، وتدرّج في قوات العمليات الخاصة البحرية (Navy SEALs) حتى تولّى قيادة العمليات الخاصة الأميركية (U.S. Special Operations Command) بين عامَي 2011 و2014، وقاد العملية التي قُبض فيها على صدام حسين عام 2003، وأشرف على عملية اغتيال أسامة بن لادن في باكستان عام 2011، قبل أن يتولّى رئاسة منظومة جامعة تكساس بين عامَي 2015 و2018. ومن هذا الموقع، موقعِ ابنِ المؤسسة لا الخارجِ عليها، يكتب ماكريفن مقالته هذه في مجلة فورين أفيرز (Foreign Affairs)، ناقدًا الحرب الأميركية-الإسرائيلية على إيران التي اندلعت في 28 شباط/ فبراير من هذا العام.

غير أنَّ نقد ماكريفن، على وجاهة بعض ملاحظاته، نقدٌ براغماتيٌّ من داخل منطق الإمبراطورية لا من خارجه: فالسؤال الذي يشغله ليس «هل يحقّ للولايات المتحدة أن تشنّ هذه الحروب؟» بل «هل تستطيع أن تكسبها؟». و«الأرضية الأخلاقية العليا» التي يُكثر من استحضارها ليست عنده قيمةً في ذاتها، بل أداةً عمليّاتيةً لحشد الجنود وتعبئة الرأي العام واستمالة الحلفاء. ولذلك يحتفي بحرب الخليج عام 1991 بوصفها «أرقى تطبيق للقوة السياسية والعسكرية في التاريخ الأميركي الحديث»، متجاهلًا قصف ملجأ العامرية في بغداد، ومجزرة «طريق الموت» بحقّ الجنود العراقيين المنسحبين، ونظامَ العقوبات الذي أعقب الحرب وأودى بحياة مئات الآلاف من الأطفال العراقيين، وهي العقوبات التي سُئلت عنها المندوبة الأميركية لدى الأمم المتحدة آنذاك، ووزيرة الخارجية لاحقًا، مادلين أولبرايت (Madeleine Albright) عام 1996، فأجابت بأنّ «الثمن يستحق ذلك». والمفارقة أنّ سؤال شوارتزكوف الذي يتبنّاه ماكريفن «هل يستحقّ الأمر ذلك؟» قد أُجيب عنه أميركيًّا مرارًا، وكان الثمن يُدفَع في كل مرة من دماء الآخرين.

ويبلغ هذا المنطق ذروته حين يستشهد الكاتب بوجود الإسرائيليين «في غزة ولبنان» مثالًا على قاعدته العسكرية القائلة بوجوب أن تقف على الأرض التي يعتزّ بها العدو وأن تمتلكها، وحين يعدّ «تدمير قوة حماس في قطاع غزّة» من المعطيات التي جعلت إغراء تغيير النظام في إيران مفهومًا، فلا ذِكر عنده للإبادة الجماعية التي ارتُكبت في القطاع، ولا لعشرات الآلاف من الشهداء، ولا للتجويع والتهجير، ولا لكون الاحتلال نفسه مشروعًا استعماريًّا استيطانيًّا لا «معركةً على الأرض». وكذلك حين يمرّ على مقتل 120 تلميذًا في مدرسة ابتدائية إيرانية بعبارة «الأخطاء تحدث في الحرب»، معترضًا على عدم الاعتراف بالخطأ لا على الخطأ ذاته، لأنّ ذلك أضاع «الأرضية الأخلاقية».

ويقول ماكريفن إنّ أيّ رئيس أميركي لم يحاول تغيير النظام في إيران منذ عام 1979، وكأنّ سجلّ واشنطن في إيران يبدأ من ذلك العام، متناسيًا أنها هي نفسها أسقطت حكومة محمد مصدّق المنتخبة عام 1953، وأنها دعمت العراق في حربه على إيران (1980-1988) التي يستحضرها الكاتب دليلًا على «إرادة العدو» دون أن يذكر الدور الأميركي فيها، وأنّ بحريتها أسقطت طائرة الركاب الإيرانية (الرحلة 655) عام 1988 فقتلت ركّابها وطاقمها الـ 290 جميعًا. وهو حين يصف النظام الإيراني بالحقير لأنه «يهدّد جيرانه ويستخدم الوكلاء لمهاجمة حلفائنا»، لا يرى في سجلّ بلاده، من فيتنام إلى العراق وأفغانستان، ما يستدعي وصفًا مماثلًا.

ويحتفي الكاتب كذلك بـ«القبض الدراماتيكي» على الرئيس الفنزويلي نيكولاس مادورو، واصفًا العملية بأنها عرضٌ «لافت» للسرعة والفتك والشجاعة، بلا أدنى سؤال عن شرعية اختطاف رئيس دولة ذات سيادة، وهو ما يكشف أنّ ما يعترض عليه ماكريفن ليس مبدأَ التدخل، الذي يمتدّ تاريخه في أميركا اللاتينية من غواتيمالا وتشيلي إلى نيكاراغوا وبنما، بل سوءَ إدارته حين يتعثّر.

وحين يتحدث عن مضيقَي هرمز وباب المندب بوصفهما تحدّيين جغرافيين شبيهين بالقنال الإنجليزي ونهرَي الراين والفولغا، يُسقط من حسابه أنّ باب المندب لم يتحوّل إلى ساحة مواجهةٍ دولية مفتوحة إلا حين فرضت قوات صنعاء حصارًا بحريًّا تضامنًا مع غزة، فردّت واشنطن ولندن بقصف اليمن، البلد الذي أنهكته الحرب. فالممرّات المائية هنا ليست جغرافيا محايدة، بل شرايين نظامٍ اقتصاديّ عالميّ يدفع فقراءُ الجنوب العالمي، والطبقاتُ العاملة في أوروبا وأميركا نفسها، ثمنَ اضطرابه: غلاءً في أسعار الطاقة والغذاء، وتقشّفًا، وأزماتٍ معيشيةً متلاحقة، فيما تحصد شركات السلاح والطاقة الأرباح.

أمّا تحذيره من الذكاء الاصطناعي والتقنيات العسكرية الجديدة، فيبقى محصورًا في أنها تُغري القادة بالغطرسة، لا في أنها صارت أدواتِ قتلٍ وهيمنةٍ بحدّ ذاتها: فقد كان قطاع غزة المختبرَ الأوسع لأنظمة الاستهداف المؤتمتة، مثل نظام «لافندر» (Lavender) ، فيما تتشابك شركات التقنية الكبرى في وادي السيليكون مع البنتاغون في عقود بمليارات الدولارات، كما في مشروع مافن (Project Maven). ويحذّر ماكريفن من شخصنة السلطة الرئاسية وتسييس المؤسسة العسكرية في عهد ترامب ووزير دفاعه بيت هيغسيث، وهو تحذيرٌ في محلّه، لكنه يتعامل معه بوصفه انحرافًا طارئًا عن مؤسسة سليمة، لا امتدادًا لمسار طويل من تركيز صلاحيات الحرب في يد السلطة التنفيذية، بُني في جزء كبير منه على «الحرب على الإرهاب» التي شارك الكاتب نفسه في قيادتها.

وعلى الرغم من ذلك كلّه، تكتسب هذه المقالة أهميتها من كونها شهادةً من قلب المؤسسة على حدود القوة الأميركية، واعترافًا بأنّ التفوّق التقني والناري لا يصنع نصرًا سياسيًّا، وبأنّ كلّ شعبٍ يُغزى سينهض من سُباته ويقاتل بشراسة. وهو درسٌ لم يتعلّمه الأميركيون من فيتنام والعراق وأفغانستان، كما لم يتعلّمه حلفاؤهم في تل أبيب من قطاع غزة ولبنان. وما يغيب عن المقالة، في نهاية المطاف، أنّ حدود القوة الأميركية لا ترسمها الجغرافيا والتكنولوجيا وجودة القيادة وحسب، بل ترسمها كذلك مقاومةُ الشعوب، وتآكلُ شرعية نظامٍ عالميّ يطبّق القانون الدولي على خصومه ويُعفي منه نفسَه وحلفاءَه.

* ملاحظة: كل هوامش المقالة من المُترجم.

المقالة:

ليست الحرب على إيران المرّةَ الأولى التي يُخفق فيها صانعو السياسات الأميركيون في إدراك حدود القوة الأميركية. لكنّ استخدام إدارة ترامب للقوة العسكرية ضد الجمهورية الإسلامية منذ 28 شباط/ فبراير يقدّم مثالًا صارخًا، على نحوٍ خاص، على خطأ طالما وَسَم الإستراتيجية الأميركية في العقود الأخيرة. فقد شُنّت الحرب بلا مسوّغٍ واضح، وبأهدافٍ دائمة التبدّل: من تغيير النظام في طهران وكَبْحِ طموحاته النووية، وصولًا، في الآونة الأخيرة، إلى إعادة فتح مضيق هرمز، الذي لم يكن مغلقًا أصلًا قبل اندلاع الحرب. ولم يكن مستغربًا أن تأتي النتائج وبالًا على المصالح الأميركية وعلى الشرق الأوسط معًا.

غير أن الاقتصار على الأخطاء في إيران يعني إغفال مشكلةٍ أعمق في السياسة الخارجية الأميركية، مشكلةٍ سبقت رئاسة دونالد ترامب وستبقى بعدها. فرغم أنّ العثرات المحدّدة في إيران قد تكون نابعةً من قصور الرئيس ترامب والفريق المحيط به، فإنّ المبالغة في تقدير ما يمكن للقوة العسكرية أن تحقّقه سِمةٌ متنامية في الإستراتيجية الأميركية منذ نهاية الحرب العالمية الثانية على الأقل. وقد كان الميلُ إلى التغاضي عن حدود القوة، بل تمنّي زوالها، وراء بعضٍ من أفدح أخطاء السياسة الأميركية إبّان الحرب الباردة، وكانت فيتنام أوضحَ الأمثلة وأبعدَها أثرًا. بيد أنّه، رغم الالتزام الظاهر باستيعاب دروس ذلك التمادي، ازداد هذا الوَهْم الأميركي، أي إيماننا المفرط بقدرة القوة العسكرية على تحقيق النصر، ومن ثَمّ على بلوغ غاياتٍ سياسيةٍ في جوهرها، سوءًا بدل أن يتحسّن، ولا سيّما في ربع القرن الأخير.

ومن المؤسف أنّ ثمّة أسبابًا وجيهةً للقلق من أنّ هذا الوهم سيتعمّق في السنوات المقبلة. فالسلطة الرئاسية تزداد شخصنةً مع استمرار تآكل القيود المفروضة عليها. وتسييسُ المؤسسة العسكرية (إلى جانب السلك الدبلوماسي وأجهزة الاستخبارات) يقلّل من احتمال حصول صانعي القرار على أفضل المشورة، بما فيها التحذيرات الصريحة من المخاطر والتكاليف. كما أنّ صعود الذكاء الاصطناعي وتقنيات الأسلحة الجديدة يعزّز الإحساسَ بالإحاطة الكاملة بساحة المعركة والسيطرة التامة عليها، فيغذّي غطرسةَ القوة العظمى. ولم يكن خطر التمادي يومًا أعلى ممّا هو عليه الآن، في وقتٍ صار فيه إصلاح الضرر الناجم عنه أصعب من أي وقت مضى.

أن تكسب المعارك كلّها

في نيسان/ أبريل 1975، كان العقيد هاري سامرز (Harry Summers)، عضو الوفد الأميركي المكلَّف بقضايا ما بعد الحرب في فيتنام، يجتمع في هانوي بنظيره الفيتنامي الشمالي، العقيد تو (Tu). وقال سامرز: «أتعلم؟ أنتم لم تهزمونا قطّ في ساحة المعركة». فردّ تو: «قد يكون ذلك صحيحًا، لكنه لا يعني شيئًا».

ومضى سامرز ليؤلّف كتابًا مرجعيًّا عن الحرب بعنوان في الإستراتيجية: تحليل نقدي لحرب فيتنام (On Strategy: A Critical Analysis of the Vietnam War). وكانت خلاصته الأساسية بسيطة: للقوة الأميركية حدودٌ يُكلِّف إهمالُها أثمانًا باهظة. فالحرب كانت، ولا تزال، صراعَ إراداتٍ بشرية، تصوغه البطولة والجُبن والخوف والنشوة، والمصادفة والشكّ، ومهما بلغ تفوّق قوةٍ عسكريةٍ ما، فإنّ النصر الإستراتيجي ليس مضمونًا لها.

وصار الكتاب قراءةً إلزاميةً لكثير من الضبّاط العسكريين، وأنا منهم. كنت قد التحقت بوحدة برنامج تدريب ضبّاط الاحتياط البحري (Naval ROTC) في جامعة تكساس قبل عامين من لقاء سامرز وتو. كان التجنيد الإجباري قد أُلغي لتوّه، ولم تكن سايغون قد سقطت بعد، لكنّ النقاش حول فيتنام كان يستغرق صفوفنا. وكلما تعمّقتُ في دراسة الإخفاق الأميركي، تبيّن لي أنّ مَكمنَ قوةٍ عظيمة قد انقلب عبئًا قاتلًا: إيماننا الراسخ بأننا، نحن الولايات المتحدة الأميركية، لا بدّ أن ننتصر، ولذلك سننتصر. فقد كسبنا الحرب العالمية الأولى، وكسبنا الحرب العالمية الثانية، وانتهينا في كوريا على الأقل إلى التعادل، بعدما صددنا الكوريين الشماليين والصينيين. وبطريقةٍ ما، وبأيّ ثمن، كنا سننتصر في فيتنام.

الإيمان بقدرتك على الانتصار أمرٌ مهم، فهو يُلهِم الجنود ويُبقي الجمهور منخرطًا. لكن حين لا يقترن الالتزام بالنصر بحُسن التقدير السياسي، وحين تُهمَل مبادئ الحرب انطلاقًا من اعتقادٍ زائف بأنّ التكنولوجيا أو القوة النارية قادرةٌ على تجاوز الاحتكاكات المتأصّلة في القتال، وحين يُنظَر إلى النجاحات التكتيكية بوصفها طريقًا مضمونًا إلى نصرٍ إستراتيجي، وحين تتصاعد الكلفة في الأرواح والأموال بلا هوادة فيما ينهار كلّ ادّعاءٍ بالحقّ، فإنّ إعادة التقييم تصبح ضرورةً لا مفرّ منها. وفي فيتنام، كان الجواب عن الخسائر المتزايدة ببساطة: «المزيد»، مزيدٌ من الجنود، ومزيدٌ من القنابل، ومزيدٌ من المال. وكانت خسارة المعركة تُعدّ نقيضًا لكلّ ما نمثّله، فواصلنا القتال رغم حدود قوتنا التي كانت تتكشّف يومًا بعد يوم. وحين حلّت النهاية أخيرًا مع الانسحاب الأميركي المتعجّل من سايغون عام 1975، ظلّ كثيرٌ من القادة العسكريين والسياسيين عاجزين عن فهم كيف كسبت الولايات المتحدة كلّ مناوشةٍ ومعركةٍ واشتباكٍ تقريبًا، ثم خسرت الحرب.

كانت المؤسسة العسكرية التي التحقتُ بها عام 1977 تكابد تداعيات فيتنام. فقد عنى «عائد السلام» (peace dividend) تقليصًا حادًّا في القوى البشرية والأموال. وبلغت الجاهزية أدنى مستوياتها على الإطلاق في مختلف الأفرع: إذ تراجع عدد المجنَّدين في الجيش بنحو 60 ألفًا، وانخفض عدد سفن البحرية من نحو 650 سفينة إلى ما يزيد قليلًا على 500. تبيّن، في غضون ذلك، أنّ الانتقال إلى جيشٍ قائمٍ بالكامل على التطوّع محفوفٌ بالصعوبات: فتعاطي المخدرات والتوتّرات العرقية كانا في ذروتهما، والروح المعنوية متدنّية لدى كبار القادة وصغار الجنود على السواء، والمجنّدون الجدد يفتقرون إلى المهارات الأساسية.

وحين تولّى الرئيس رونالد ريغان منصبه عام 1981، أطلق أكبرَ توسّعٍ للجيش الأميركي في زمن السلم منذ الحرب الكورية. فعلى مدى ثماني سنوات، رفع الإنفاق الدفاعي بنسبة 35%. وتوالت صفقات التسلّح الكبرى: دبابة «إم-1 أبرامز» (M-1 Abrams)، ومركبة «برادلي» القتالية (Bradley Fighting Vehicle)، ومروحيّات «أباتشي» (Apache) و«بلاك هوك» (Black Hawk)، والمقاتلتان «إف-15» (F-15) و«إف-16» (F-16)، والقاذفة «بي-1» (B-1)، وطائرة الإنذار المبكر «إي-3 سنتري» (E-3 Sentry). وعادت البحرية تقترب من 600 سفينة، بينها 15 حاملة طائرات، و100 غوّاصة هجومية، وطرّادات ومدمّرات مزوّدة بنظام إيجيس القتالي (Aegis Combat System) الثوري. أمّا الجنود، فقد ارتفعت رواتبهم، وتحقّقت أهداف التجنيد، واستُعيدت المعايير. ولا يقلّ عن ذلك أهميةً أنّ الكونغرس أقرّ قانون غولدووتر-نيكولز (Goldwater-Nichols Act) عام 1986، الذي غيّر المؤسسة العسكرية جذريًّا: إذ عزّز دور رئيس هيئة الأركان المشتركة، وجعل قادة القيادات القتالية الإقليمية هم المعنيّين بخوض الحروب، وضمن التكامل بين أفرع القوات المشتركة، وحسّن التخطيط والمشتريات المشتركة، وأفضى إلى تأسيس قيادة العمليات الخاصة الأميركية. وبحلول عام 1990، كانت المؤسسة العسكرية التي التحقتُ بها في السبعينيات قد تحوّلت تمامًا: كان جنودنا مدرَّبين جيدًا، ومجهّزين جيدًا، ومتحفّزين للغاية، والأهمّ من ذلك كلّه أنهم كانوا تحت قيادةٍ جيدة.

غادرتُ سان دييغو في تموز/ يوليو 1990 ضمن جولةٍ روتينية مدّتها ستة أشهر إلى غرب المحيط الهادئ. كنت قائدَ وحدةِ مهامّ من القوات الخاصة البحرية، ملحقةٍ بالسرب البرمائي الخامس (Amphibious Squadron Five) ووحدة مشاة البحرية الاستكشافية الثالثة عشرة (13th Marine Expeditionary Unit). ولم أكن أعلم أنّ هذه المؤسسة العسكرية التي استعادت حيويتها، وقادتنا المدنيين، على وشك أن يُختبَروا، بما يطرح سؤال ما إذا كانت الولايات المتحدة قد تعلّمت شيئًا من فيتنام ومن المهمّات الفاشلة الأخرى في الماضي القريب.

هل يستحقّ الأمر ذلك؟

أمر الرئيس العراقي صدام حسين الجيشَ العراقي في 2 آب/ أغسطس 1990 بدخول الكويت. وفي غضون ساعاتٍ من الغزو، انعقد مجلس الأمن القومي الأميركي (National Security Council) وعُرضت على الرئيس خياراتُ التحرّك الأميركي. وشدّد نائب وزير الخارجية لورنس إيغلبرغر (Lawrence Eagleburger) قائلًا: «هذا هو الاختبار الأول لنظام ما بعد الحرب، فمع انفراج العالم ثنائي القطب، صار مثل هذا ممكنًا. وإذا نجح [صدام]، فقد يحاول آخرون الشيء نفسه».

ولحسن الحظ، لم تكن القيادة الأميركية يومًا أقوى ولا أكثر خبرةً ممّا كانت عليه حينذاك، والقيادة مهمّة، ولا سيّما في زمن الحرب. فقد كان الرئيس جورج بوش الأب طيّارًا شابًّا في البحرية حين أُسقطت طائرته قرب جزيرة إيو جيما (Iwo Jima) ، قبل أن تنقذه غوّاصةٌ أميركية في نهاية المطاف. كان بوش يفهم الحرب. وفي مراحل لاحقة من حياته، شغل منصب سفير الولايات المتحدة لدى الأمم المتحدة، وسفيرٌ بحكم الأمر الواقع في الصين، ومدير وكالة الاستخبارات المركزية، ونائب الرئيس. ولم يدخل أيّ رئيسٍ في التاريخ الأميركي البيتَ الأبيض بخبرةٍ في الأمن القومي تفوق خبرته. ومع ذلك، أحاط بوش نفسه ببعضٍ من أبرز الدبلوماسيين والضبّاط العسكريين وخبراء الاستخبارات والمفكّرين الإستراتيجيين في عصرهم: برنت سكوكروفت (Brent Scowcroft)، مستشار الأمن القومي، ووزير الخارجية جيمس بيكر (James Baker)، ووزير الدفاع ديك تشيني، وكولن باول، رئيس هيئة الأركان المشتركة، وكثيرين غيرهم.

أمّا القيادة المركزية الأميركية (U.S. Central Command)، التي كانت ستتصدّر الجهد العسكري ضد صدام، فكان يقودها الجنرال نورمان شوارزكوف (Norman Schwarzkopf). وكان شوارزكوف من قدامى المحاربين في فيتنام، ونال ثلاثة أوسمة «النجمة الفضية» (Silver Star) تقديرًا لبطولته، ووسامَي «القلب الأرجواني» (Purple Heart) لإصابته في القتال. وقد قال متأمّلًا بعد عودته من فيتنام: «لا أحد أشدّ عداءً للحرب من إنسانٍ ذكيّ ذهب إلى الحرب... وحين يستعدّون لإرسالي مرةً أخرى، سيكون عليّ أن أتوقّف وأسأل نفسي: "هل يستحقّ الأمر ذلك؟". وهذا موقعٌ بالغ الخطورة لأمّةٍ يتوقّف جيشها نفسه ليتساءل».

إنّ التعاطي الصادق مع هذا السؤال «هل يستحقّ الأمر ذلك؟» هو واجب القيادة الرشيدة. وقد وازن بوش بعنايةٍ بين التكاليف والمخاطر المرتبطة بمواجهة صدام، وخلص إلى أنّ الحرب تستحقّ ذلك. ومعًا، وضع القادة السياسيون والعسكريون في الولايات المتحدة إستراتيجيةً ذات غاياتٍ وأهدافٍ واضحة، وبنوا تأييدًا شعبيًّا ودوليًّا للعمليات المقبلة. وقد تبيّن أنها أرقى تطبيقٍ للقوة السياسية والعسكرية في التاريخ الأميركي الحديث، ولذلك يستحقّ نجاحها التوقّف عنده مليًّا.

قام نجاح حرب الخليج على عدّة مبادئ جوهرية كانت في صُلب الإستراتيجية الأميركية. أوّلها: أن تبدأ الولايات المتحدة بالاستحواذ على الأرضية الأخلاقية العليا (moral high ground). فالأرض المرتفعة تعني أنك تحتلّ موقعًا مهيمنًا في مواجهة العدو. والأرضية الأخلاقية العليا تُثبت أنّ القتال يستحقّ خوضه. وبها يستطيع القادة أن يُلهموا الجنود، ويستنهضوا الجماهير، ويحشدوا الحلفاء.

وفور غزو صدام، أمر بوش بنشر قوّاتٍ عسكرية في المنطقة، وعمل مع المملكة العربية السعودية على إقامة وجودٍ عسكريّ في المملكة تحسّبًا لضرورة القيام بعملٍ عسكري. كان بوش لا يزال يأمل تجنّب الصراع، لكنه رأى تشابهًا «بين الخليج الفارسي والوضع في منطقة الراين في ثلاثينيات القرن الماضي، حين تحدّى هتلر ببساطة معاهدة فرساي وزحف إليها». غير أنه كان يعلم أنّ عليه إقناع المجتمع الدولي والشعب الأميركي بأنّ أيّ خطواتٍ قد يتّخذها ستكون أخلاقيةً ومشروعةً، ومحقّقةً لمصالح الولايات المتحدة وحلفائها.

وانخرط بوش وفريقه في جهدٍ دبلوماسيٍّ شامل لحشد التأييد من الدول العربية في المنطقة، ومن الحلفاء الأوروبيين، ومن موسكو وبكين. ورغم تشكّكه في الأمم المتحدة، سعى بوش إلى استصدار جملةٍ من قرارات الأمم المتحدة التي أدانت غزو العراق، وفرضت عليه عقوباتٍ اقتصاديةً شاملة، وأجازت استخدام القوة إذا اقتضى الأمر. وفي الوقت نفسه، بنى حجّته أمام الشعب الأميركي، الذي أيّدت غالبيته الكبيرة في نهاية المطاف إدارتَه للأزمة. ورغم أنّ بوش كان يعتقد أنه يملك، بصفته القائد الأعلى للقوات المسلحة، صلاحية نشر القوات العسكرية دون موافقة الكونغرس، فقد سعى إلى الحصول على دعم الكونغرس ونالَه.

ثانيًا، أدرك بوش وإدارته قيمة بناء تحالفٍ دولي، حتى لو كانت الولايات المتحدة تملك من القوة النارية ما يكفيها للمضيّ منفردةً بالمعنى العسكري البحت. كان ذلك يتعلّق جزئيًّا بالشرعية، وجزئيًّا بفرصة إيصال رسالة. فقد أتاح غزو صدام فرصةً لتشكيل ما سمّاه بعضهم في الإدارة «النظام العالمي الجديد»، نظامٍ يُواجَه فيه العدوان بعملٍ جماعي، وتتكاتف فيه القوى الكبرى رغم خلافاتها الأيديولوجية، وتؤدّي فيه الأمم المتحدة والقانون الدولي دورًا حاسمًا بدل أن يُتجاهَلا. واستثمر بوش العلاقات الشخصية المتينة التي نسجها خلال مسيرته الطويلة في الخدمة العامة، فنال تأييد الجميع، من المستشار الألماني هيلموت كول (Helmut Kohl) والرئيس الفرنسي فرانسوا ميتران (François Mitterrand)، إلى العاهل السعودي الملك فهد والرئيس المصري حسني مبارك، وصولًا إلى الزعيم السوفييتي ميخائيل غورباتشوف. كما خاض بيكر، بصفته وزيرًا للخارجية، حملةً من الدبلوماسية المكّوكية جابت به أرجاء العالم، فوسّع التحالف.

وفي المحصّلة، لم تحصل الولايات المتحدة على تأييد المجتمع الدولي وحسب، بل تحمّل آخرون جزءًا كبيرًا من تكاليف الصراع. فالقوة الحليفة التي حُشدت في نهاية المطاف، 750 ألف جندي من 36 دولة، بينهم 540 ألف أميركي، كانت الأكبر منذ الحرب العالمية الثانية. وضمّت، على نحوٍ حاسم، تحالفًا عربيًّا بقوّاتٍ من السعودية والكويت ومصر وسورية وقطر والإمارات العربية المتحدة وعُمان والبحرين. وكانت إدارة التحالف أمرًا عسيرًا، فقد قال رئيس الوزراء البريطاني ونستون تشرشل ذات مرة ساخرًا: «ثمّة شيءٌ واحد أسوأ من القتال مع الحلفاء، وهو القتال من دونهم». لكنّ بوش أدرك أنّ التأييد الدولي يمنح الشرعية العملياتية والاستقرار الإقليمي، ويبعث برسالةٍ إلى صدام وإلى العالم.

ثالثًا، حرص بوش ومستشاروه على تحديد غاياتٍ وأهدافٍ واضحة، تتوافق فيها الأبعاد السياسية والعسكرية. فعلى الصعيد السياسي، كان الغرض صَوْنَ القانون الدولي وإعادة السلام إلى المنطقة. وجاءت الأهداف العسكرية داعمةً لتلك الأهداف السياسية: سيطرد التحالف القوات العراقية من الكويت، لكنه سيسعى في أثناء ذلك إلى تقليص الخسائر في صفوف القوات الصديقة، والحفاظ على التحالف، والحدّ من مدّة الحرب. وكان القادة الأميركيون واضحين منذ البداية: لا زحفَ نحو بغداد، ولا اشتباكَ مطوّلًا مع الجيش العراقي.

لم يكن القادة المدنيون ولا العسكريون، حتى مع هذه الأهداف المحدودة، واهمين بأنّ النجاح سيكون سهلًا أو بلا كلفة. فطردُ عدوٍّ مصمِّمٍ يسيطر على الأرض يتطلّب قوةً ناريةً ساحقة واستعدادًا للالتزام بعملياتٍ برّية. وكما شدّد كارل فون كلاوزفيتز (Carl von Clausewitz) في كتابه عن الحرب (Vom Kriege)، فإنّ الدفاع أقوى من الهجوم، لأنّ على المدافع أن يحفظ ويحمي فحسب، بينما على المهاجم أن يفرض إرادته على العدو. ويرى أنّ السبيل الوحيد للتغلّب على القوة الكامنة في الدفاع هو القوة النارية الساحقة. كان العراقيون مستعدّين للدفاع عن الأرض التي استولوا عليها في الكويت، فقد كانوا يسيطرون على الأرض، وكانت الجغرافيا في صالحهم، وكانت لديهم قوةٌ قتاليةٌ متمرّسة بعد ثماني سنواتٍ من القتال ضد الإيرانيين. لكنّ تشيني وباول وشوارزكوف كانوا يفهمون مبادئ الحرب. كان لديهم هدفٌ محدّدٌ بوضوح. فحشدوا القوة النارية الأميركية في المناطق الأهمّ، وقبلوا المخاطرة في المناطق الأقلّ أهمية، وكانوا مستعدّين للمناورة ضد العدو. وكانوا ملتزمين بالمغادرة حين تتحقّق الأهداف، دون السماح بإطالة أمد الحرب.

وكان تحقيق هذه الأهداف يعني نشر قوّاتٍ على الأرض، الكثير من القوات. فقد أدرك القادة العسكريون والمدنيون الأميركيون أنّ هزيمة العراقيين تتطلّب أكثر من مجرّد القوة الجوية. وفي وقتٍ مبكر، لاحظ تشيني أنّ «تاريخ الحملات الجوية يشير إلى أنها ليست ناجحةً إلى حدٍّ كبير». ووافقه باول قائلًا: «إنّ مزيدًا من ردع العراق عن أيّ تحرّكٍ ضد السعودية سيتطلّب قوّاتٍ أميركية على الأرض... وهذا يعني مواجهةً كبرى. وسيتعيّن إلزام معظم القوات الأميركية بالبقاء لأمدٍ لا يقتصر على يومٍ أو يومين».

إن كنتُ قد تعلّمت درسًا مهمًّا واحدًا خلال أكثر من أربعة عقودٍ من الخدمة العسكرية، فهو أنّ هزيمة العدو تقتضي أن تقف على الأرض التي يعتزّ بها وأن تمتلكها. ولهذا غزا الإسكندر بلاد فارس، وعبر ويليام الفاتح (William the Conqueror) القنال إلى إنجلترا، واجتاح جنكيز خان الصين، وزحف شيرمان (Sherman) إلى أتلانتا، ونزل الحلفاء في نورماندي، ودخلت الولايات المتحدة الكويت. (ولهذا كذلك يوجد الإسرائيليون اليوم في غزة ولبنان، ولهذا لن ينتصر الروس ما لم يسيطروا على كييف). لكن، كما حذّر تشيني: «علينا ألّا نبدأ هذه الحرب إلا إذا كنّا مستعدّين للمضيّ بها حتى النهاية... المشكلة أنّ الشعب الأميركي قد لا يحتمل الحرب طويلًا».

بدأت عملية «عاصفة الصحراء» (Operation Desert Storm) بغاراتٍ جوية في الساعة 2:38 فجرًا بتوقيت بغداد في 17 كانون الثاني/ يناير 1991. وبعد 43 يومًا من العمليات الجوية و100 ساعةٍ من العمليات البرية، كانت أهداف واشنطن السياسية والعسكرية قد تحقّقت. فقد طُرد الجيش العراقي من الكويت، وسرعان ما كانت معظم القوات الأميركية في طريق عودتها إلى الوطن. «إننا نفعل شيئًا لائقًا، ونفعل شيئًا جيّدًا»، هكذا كتب بوش في يومياته. «ستصبح فيتنام قريبًا خلف ظهورنا».

دروسٌ لم نتعلّمها

كانت «عاصفة الصحراء» بدايةً جديدة، لكن لا على النحو الذي كان ينبغي لها. فقد أتاحت فرصةً لاستيعاب الدروس المتعلّقة بكيفية استخدام القوة استخدامًا فعّالًا، وبما تستطيع القوة العسكرية أن تحقّقه وما لا تستطيع. لكنها بدلًا من ذلك أطلقت موجةً من نشوة الانتصار. وحين عدتُ من «عاصفة الصحراء»، حيث قُدتُ قوةَ مهامّ للعمليات الخاصة، كانت النشوة ملموسة: لقد عُدنا منتصرين. وتبيّن أنّ النصر مُسكِر، إذ أعادنا إلى الاعتقاد الزائف بأنّ قوّتنا قادرةٌ على فعل أيّ شيءٍ تقريبًا لتشكيل العالم وفق هوانا.

وزاد من هذه النشوة ما عُرض من تقنياتٍ في الحرب على العراق. فقد كان بمقدور الذخائر الموجّهة بدقّة (precision-guided munitions) أن تُلقي قنبلةً زنتها 500 رطل على هدفٍ متحرّك من ارتفاع 20 ألف قدم. وكان بالإمكان إطلاق صواريخ توماهوك (Tomahawk) من سفنٍ وغوّاصاتٍ على بُعد مئات الأميال. وكان بمقدور قمرٍ صناعيٍّ من أقمار نظام تحديد المواقع العالمي (GPS) أن يقود كتيبة مشاةٍ عبر صحراء منبسطة ليلًا ويوصلها إلى وجهتها بدقّة، فيما كان نظام رادار المراقبة المشتركة ومهاجمة الأهداف (Joint Surveillance Target Attack Radar System) قادرًا على رصد الجيش العراقي وهو يناور. وكانت أنظمة القيادة والسيطرة الرقمية توفّر أوامرَ مهامّ جوية محوسبة، واتصالاتٍ آمنة عبر الأقمار الصناعية، وأدوات تخطيطٍ رقمية. ولم يسبق لأيّ جيشٍ في التاريخ أن تحكّم في ميدان المعركة بالدقّة التي تحكّمنا بها خلال عاصفة الصحراء. وكان من المنطقي البناء على هذا النجاح لإطلاق ثورةٍ في الشؤون العسكرية تحسّن الطريقة التي تقاتل بها الولايات المتحدة. لكنّ التجربة غذّت كذلك اعتقادًا واسعًا بأنّ التكنولوجيا قادرةٌ على تجاوز الاحتكاكات والتكاليف والمخاطر المتأصّلة في الحرب.

في التسعينيات، وانسجامًا مع الثقة التي أعقبت «عاصفة الصحراء» ومع آمال عالم ما بعد الحرب الباردة، انصبّت المهمّات العسكرية الأميركية على دعم المعايير الدولية واحتواء الكوارث الإنسانية، فنجح بعضها (البوسنة وكوسوفو)، وكان بعضها أقلّ نجاحًا (الصومال). لكنّ الإخفاق في استخلاص الدروس الصحيحة من حرب الخليج لم يتّضح جليًّا إلا بعد هجمات الحادي عشر من أيلول/ سبتمبر، مع سوء فهمٍ مستمرّ لحدود القوة الأميركية ولما تستطيع المؤسسة العسكرية تحقيقه وما لا تستطيع. فقد بدأت الحرب في أفغانستان بنوايا صحيحة، لكنها انحدرت إلى قتالٍ مطوّلٍ بأهدافٍ متبدّلة، وغاياتٍ عسكرية وسياسية غير متّسقة، وقوّةٍ من طالبان مصمِّمةٍ تقاتل على أرضها. وحتى بعد عملية القوات الخاصة التي قتلت زعيم تنظيم القاعدة أسامة بن لادن، ظلّت الغايات والأهداف في أفغانستان تتبدّل. وكما هي الحال دائمًا، كان جنودنا مصدرَ قوة المؤسسة العسكرية: كانوا شجعانَ، منضبطين، متمرّسين تقنيًّا. ارتكبنا أخطاء، لكن لم يكن ثمّة نقصٌ في الروح القتالية ولا في النجاحات التكتيكية. بل إنّ التأييد الشعبي ظلّ قويًّا طوال معظم سنوات الحرب. غير أنّنا تعثّرنا حين افترضنا أنّ النصر السريع يمكن أن يمتدّ إلى المهمّة المعقّدة المتمثّلة في مكافحة تمرّد، وتنفيذ عمليات مكافحة الإرهاب، وبناء دولة. وكي لا أبدو مُغاليًا في الاستقامة في نقدي للإستراتيجية الأميركية، فلا لبس في الأمر: بصفتي قائدًا قتاليًّا في أفغانستان، وقعتُ أنا نفسي في الفخّ ذاته، فخّ الاعتقاد بأنّ مزيدًا من الجنود ومزيدًا من الأسلحة ومزيدًا من المال قادرٌ على حلّ بعضٍ من أعقد المشكلات. ولم يكن ذلك ممكنًا.

أمّا حرب العراق، التي قامت منذ البداية على مسوّغاتٍ أوهى بكثير، فقد انحدرت كذلك إلى مهمّةٍ لمكافحة التمرّد والإرهاب، بقوّاتٍ غير كافية، وتحالفٍ صغير، وجدولٍ زمنيٍّ متبدّل. ومرةً أخرى، كان جنودنا كلّ ما كان يمكن للشعب الأميركي أن يأمله، لكنّ قادتنا تجاهلوا مرارًا المبادئ الأساسية للحرب. فقد استند ادّعاؤنا امتلاكَ الأرضية الأخلاقية العليا إلى معلوماتٍ استخباراتية مغلوطة، وكان التأييد الدولي لنا محدودًا، وتبدّلت أهدافنا من إطاحة صدام إلى محاولة بناء ديمقراطيةٍ على النمط الغربي. ربّما دخلنا العراق وأفغانستان بنوايا نبيلة، وربّما تتجذّر على المدى البعيد بذور الحرية التي حاولنا زرعها. لكنّ المكاسب الضئيلة حتى الآن جاءت بكلفةٍ باهظة على مؤسستنا العسكرية وجنودنا، وعلى جبهتنا الداخلية، وعلى شرعيتنا الدولية.

كأنّنا لا نُقهَر

ومع ذلك، فإنّ هذه التجارب القريبة، التي عاينها عددٌ من الأعضاء البارزين في إدارة ترامب بأنفسهم خلال خدمتهم العسكرية، لم تُفلح كثيرًا في غرس الحذر حين تعلّق الأمر بإيران في وقتٍ سابق من هذا العام. ولأكون واضحًا: النظام الإيراني نظامٌ حقير. فهو مسؤولٌ عن مقتل مئات الجنود الأميركيين، ويهدّد جيرانه، ويستخدم الوكلاء لمهاجمة حلفائنا، وقتل عشرات الآلاف من أبناء شعبه.

وبالنظر إلى سقوط حكومة الأسد في سورية، وتدمير قوة حماس في قطاع غزّة، وشلّ حزب الله في لبنان، وضعف المرشد في إيران نفسها، يسهل فهم إغراء محاولة تغيير النظام الإيراني. وفوق ذلك، وفي أعقاب القبض الدراماتيكي على الرئيس نيكولاس مادورو في فنزويلا، حيث أبدت القوات الأميركية سرعةً وفتكًا وشجاعةً لافتة في التغلّب على منظومةٍ دفاعيةٍ بالغة التطوّر، كان من السهل جدًّا على صانعي السياسات الأميركيين أن يفترضوا مرةً أخرى أنّ قوة تقنيتنا وشجاعة جنودنا وخبرتهم تجعلنا كأنّنا لا نُقهَر. لكن ثمّة سببًا لعدم إقدام أيّ رئيسٍ أميركي على محاولة تغيير النظام في إيران منذ عام 1979، ولا علاقة كبيرة لهذا السبب بالعزيمة أو الإرادة السياسية. فتحدّيات الشرعية، وبناء التحالفات، والجغرافيا، وإرادة العدو، وحقيقة أنّ تحقيق غايةٍ طموحةٍ كهذه سيستلزم إنزال جنودٍ أميركيين على الأرض، كانت كلّها تحول دون ذلك.

لم تُبذَل، منذ بداية الحرب على إيران، أيّ محاولةٍ لبناء شرعيةٍ دولية. فقد بدأت في 28 شباط/ فبراير بضربةٍ أميركية-إسرائيلية. وزاد الأمرَ سوءًا أنّ غارةً جوية في الأيام الأولى ضلّت هدفها وأصابت مدرسةً ابتدائية إيرانية، ما أسفر عن مقتل 120 تلميذًا. الأخطاء تحدث في الحرب، لكنّ عدم الاعتراف بخطئنا عمّق الإحساس بانعدام الشرعية وبالطابع الانتقامي للحرب، وأضاع أيّ أرضيةٍ أخلاقيةٍ عليا ربّما كانت لدينا. ولم تُخطر إدارة ترامب أيًّا من حلفاء الولايات المتحدة بالضربة الوشيكة، ولا سيّما الدول العربية المجاورة، ما أدّى إلى انعدام الثقة الإقليمية منذ البداية. ولاحقًا، حين طلب الرئيس دعم الحلفاء لفتح مضيق هرمز، قوبل بفتورٍ دولي. ولم يكن هذا الرفض مفاجئًا: فقد اشتهر ترامب بفظاظته اللاذعة مع القادة الأوروبيين.

لم يكن ثمّة فهمٌ واضحٌ للأهداف قطّ. فقد قالت الإدارة في البداية إنها تريد تغيير النظام، لكنّ ترامب قال للصحافيين لاحقًا إنه لم يكترث قطّ لتغيير النظام. وادّعت الإدارة إلحاحَ الحاجة إلى استباق سلاحٍ نوويٍّ إيرانيٍّ وشيك، لكنّ ترامب، حين ضُيّق عليه، استخفّ لاحقًا بهذه المخاوف واعتبرها غير ذات شأن، إذ لم يبقَ في إيران سوى «غبارٍ نووي». وبعدما أغلقت إيران المضيق، وصارت إعادة فتحه أمام الملاحة محورَ الإستراتيجية العسكرية والدبلوماسية معًا، قال ترامب للعالم إنّ الأمر لا يهمّ كثيرًا لأنّ الولايات المتحدة ليست بحاجةٍ إلى النفط. وبدت الأهداف تتغيّر يومًا بعد يوم. ولا يساورني شكٌّ في أنّ المخطّطين العسكريين الأميركيين كانوا يدركون حدود القوة الجوية في تحقيق الأهداف الأميركية في إيران، وكان ينبغي أن يكون ذلك إشارةً للبيت الأبيض إلى أنّ النصر مستبعدٌ ما لم تكن المؤسسة العسكرية تخطّط لغزو إيران.

كانت الجغرافيا ستظلّ عاملًا مقيِّدًا على الدوام. فخلال ما يقارب 40 عامًا من خدمتي العسكرية، قضيتُ كثيرًا منها في الشرق الأوسط، لم ألتقِ جنرالًا أو أدميرالًا تحدّث عن إيران دون أن يتحدّث عن مضيق هرمز. كان المضيق سلاحَ الدمار الشامل الإيراني، وحصنَ الإيرانيين في وجه الغزو، وورقتَهم الرابحة المخبّأة أيًّا كانت اللعبة. فضلًا عن ذلك، كانت القيادة الإيرانية في موقع المدافع: لم يكن عليها، كي تنتصر، سوى أن تحفظ نفسها وتحميها. وقد حمت نفسها بالفعل. وفي هذه المرحلة، يبدو مستبعدًا جدًّا أن تقف القوات الأميركية يومًا على الأرض التي يعتزّ بها الإيرانيون وتعلنها أرضًا لنا.

وكانت الحرب الأميركية مقيَّدةً كذلك بإرادة العدو. فمن عام 1980 إلى عام 1988، خاضت إيران والعراق حربًا ضارية أودت بحياة مئات الآلاف من الإيرانيين. وكان ينبغي أن يكون واضحًا منذ بداية هذه الحرب أنّ الإيرانيين سيقاتلون، وسيقاتلون بشراسة. فالمتعصّبون في إيران يتحكّمون في السردية، وهم يخوضون معركة بقائهم.

حدود القوة

ليس هذا الإخفاق الجسيم في إدراك حدود القوة وتقديرها بظاهرة جديدة في التاريخ الأميركي، ولا في التاريخ العسكري عمومًا. فمع كلّ ثورةٍ في التكنولوجيا العسكرية، من سلاح الفرسان إلى الوحدات الآلية، ومن البندقية ذات الطلقة الواحدة إلى رشّاش غاتلينغ (Gatling gun)، ومن الطائرات ذات المراوح إلى الطائرات النفّاثة، يتوق القادة بشدّة إلى الاعتقاد بأنهم قادرون على إلغاء الطبيعة الأساسية للحرب بمجرّد التمنّي. ومع تعاظم قدرتنا على إظهار القوة في أرجاء العالم، نتوق بشدّة إلى الاعتقاد بأنّ الجغرافيا لم تعد مهمّة. ومع إتاحة وسائل الإعلام الجديدة لنا رؤيةَ الغضب الوطني لدى شعب الخصم، نتوق بشدّة إلى الاعتقاد بأننا قادرون على إحداث التغيير بقليلٍ من المخاطرة أو الالتزام. ومع تسريع الذكاء الاصطناعي لعملية اتخاذ القرار التكتيكي، نتوق بشدّة إلى الاعتقاد بأنّ دروس الخبرة العسكرية يمكن تجاهلها. وهذه المعتقدات كلّها أوهام.

غير أنّ الأكثر إثارةً للقلق أنّ ثمّة اتجاهاتٍ بنيويةً عدّة في الولايات المتحدة توحي بأنّ المشكلة ستزداد سوءًا لا تحسّنًا، مهما بدت دروس الحرب على إيران جليّةً في هذه اللحظة. أوّلها الاتجاه نحو قيادةٍ رئاسيةٍ أكثر شخصانيةً، يصبح فيها الولاء للقائد أهمّ من الولاء للمؤسسات. فحين يتولّى الموالون قيادةَ المؤسسات المصمَّمة لتزويد الرئيس بأفضل المشورة العسكرية أو الدبلوماسية أو الاقتصادية أو الاستخباراتية، يبرز خطر أن تُلوَّن المشورة، عن غير قصدٍ أو عن قصد، بما يعكس رغبات الرئيس. وهذه وصفةٌ للكارثة. فالقائد بحاجةٍ إلى الحقيقة المجرّدة، وإلى أفضل مشورةٍ ممكنة، بصرف النظر عن موقفه الشخصي من المسألة. وقد تكشّف التركّز المتزايد للسلطة في يد السلطة التنفيذية على امتداد إداراتٍ عدّة، ورغم الضجيج الذي يصدر عن الكونغرس بين حينٍ وآخر، فلا مؤشّرات تُذكر على أنّ ذلك سيتغيّر. وهنا كذلك، قد يكون ترامب مثالًا صارخًا على نحوٍ خاص، لكنه على الأرجح لن يكون آخرَ رئيسٍ عرضةً لمثل هذه الإغراءات ويعمل بقيودٍ قليلة.

وتتفاقم مخاطر القيادة الرئاسية الشخصانية تفاقمًا شديدًا مع ازدياد تسييس القيادة العسكرية. فالتطهير المستمرّ الذي يجريه وزير الدفاع بيت هيغسيث في صفوف القيادة العسكرية سيقوّض العلاقة المدنية-العسكرية لسنواتٍ مقبلة. فقد أقصى ترامب وهيغسيث كبار الضبّاط في كلّ أفرع القوات تقريبًا، بمن فيهم رئيس هيئة الأركان المشتركة، ورئيس العمليات البحرية، ورئيس أركان الجيش. وتدخّل هيغسيث لعرقلة الترقيات المهنية بطرقٍ غير مسبوقة، فشطب بنفسه عشرات الضبّاط من قوائم الترقية، في الغالب دون أيّ تفسير (وإن بدا أنّ عددًا غير متناسبٍ منهم عمل مع قادةٍ عُدّوا عقبةً أمام أهداف ترامب السياسية الداخلية). وفي حين سيبقى القادة العسكريون الباقون ملتزمين إلى حدٍّ كبير بالخدمة بشرفٍ وتقديم أفضل مشورتهم للقادة المدنيين في البنتاغون والبيت الأبيض، فإنّ هذا التطهير لا بدّ أن يُحدث أثرًا مُثبِّطًا في استعداد كبار الضبّاط وقدرتهم على تقديم المشورة الصريحة، ولا سيّما حين يتعلّق الأمر بتكاليف ما يمكن للقوة أن تحقّقه وحدوده.

وأخيرًا، فإنّ الإدخال السريع للتقنيات الجديدة، من الذكاء الاصطناعي والمركبات غير المأهولة إلى الروبوتات والأنظمة السيبرانية والفضائية، سيجعل من السهل جدًّا، مرةً أخرى، التغاضي عن أساسيات الحرب. ستظلّ التكنولوجيا دائمًا عاملًا مهمًّا في كيفية خوض الحروب، ولا بدّ لكلّ مؤسسةٍ عسكرية أن تسعى إلى مزيدٍ من الفتك والقدرة على البقاء والوعي بالموقف. لكنّ هذه القدرات، وإن كانت ضرورية، ليست كافيةً لتجاوز المبادئ الأساسية للحرب. وعلى القادة أن يفهموا التكنولوجيا على حقيقتها: أداةُ تمكين. فهي قادرةٌ على تحسين استعمال القوة العسكرية، لكنها لا تستطيع التعويض عن السياسات الخاطئة التي تجرّنا إلى الصراع في المقام الأول.

كلّ قوّة العالم

إنّ المؤسسة العسكرية الأميركية اليوم هي أرقى قوّةٍ مسلّحة وأكثرها احترافًا في تاريخ العالم، نعم، في تاريخ العالم. لكنّ ذلك لا يعني أنّ بوسعنا تجاهل حدود قوّتنا. سيُقيّدنا الالتباس الأخلاقي. فإذا كانت أسباب الصراع مشكوكًا فيها أو أسوأ من ذلك، فسيكون من الصعب بناء تحالف، وتحفيز الجنود، والحفاظ على التأييد المدني، وتقويض إرادة العدو. وهذه الإخفاقات تفسّر لماذا هزم الإغريقُ الفرسَ في سلاميس، وهزم الإنجليزُ الإسبانَ في غرافلين، وهزم جورج واشنطن البريطانيين، وهزم الروسُ الألمانَ في ستالينغراد، وهزم الفيتناميون الفرنسيين والأميركيين، ولماذا يهزم الأوكرانيون الروسَ اليوم. ورغم أنّ الأرضية الأخلاقية العليا لا تضمن النصر العسكري، فإنها الأساس الذي يقوم عليه النجاح.

ستُقيّدنا الجغرافيا. فمهما بلغ التقدّم التكنولوجي، ستظلّ الجغرافيا عاملًا حاسمًا في تحديد نتيجة أيّ اشتباك. ويعلم كلّ قائدٍ عسكري أنّ التضاريس تُملي كيف سيقاتل العدو، وأين سيتمركز بقوّاته، وكيف سيمدّ جنوده بالإمدادات. فالمحيطات والأنهار هي التي توفّر حواجز طبيعية أمام القوة المتقدّمة، والتضاريس والممرّات المائية هي التي ستحدّ من قدرة القوة المهاجمة على المناورة، والسيطرة على الأرض، وإعادة الإمداد، وإسقاط القوة. ومضيقا هرمز وباب المندب يطرحان التحدّيات ذاتها التي يطرحها القنال الإنجليزي أو نهر الراين أو نهر الفولغا.

ستُقيّدنا إرادة العدو. ففي كلّ شعبٍ «عملاقٌ نائم» سينهض من سُباته ويقاتل بشراسة، مدفوعًا بإحساسٍ بأنه على حقّ، أو برغبةٍ في البقاء، أو بكليهما. والغزاة والمعتدون والبادئون بالضربة الأولى جميعهم يستثيرون ردَّ فعلٍ غريزيًّا لدى الشعب الذي يسعون إلى إخضاعهِ. فلا تستهِن أبدًا بإرادة العدو على القتال، وهو خطأٌ ارتكبناه مرارًا وتكرارًا.

سيُقيّدنا تردّدنا في إنزال جنودٍ على الأرض. لا يرغب أيّ أميركي في خسارة شبّاننا وشابّاتنا في ساحة معركةٍ أجنبية، لكنّ ذلك يكون ضروريًّا أحيانًا لتحقيق الخير الأعظم. فخلال الحرب العالمية الأولى، انتشر في أوروبا أكثر من مليونَي جنديٍّ أميركيٍّ شابّ ممّن عُرفوا بـ «الدوبويز» (doughboys). وخلال الحرب العالمية الثانية، قاتل أكثر من خمسة ملايين من جنود «جي آي» (GIs) النازيين، وتنقّلوا من جزيرةٍ إلى جزيرةٍ وصولًا إلى اليابان. وفي الحالتين، كانت البشرية أفضل حالًا بفضل تضحياتهم. وبطبيعة الحال، إذا ساور القادةَ أيُّ شكٍّ في امتلاكنا الأرضيةَ الأخلاقية العليا، فسيتردّدون في الالتزام الكامل. وفي هذا التردّد تكمن الهزيمة.

سيُقيّدنا الوقت. وهذا ليس قيدًا أميركيًّا حصرًا، لكننا نبدو أكثر معاناةً منه من معظم الدول. يُقال إنّ الروس سيأكلون العشب قبل أن يستسلموا. أمّا سمعة الولايات المتحدة فهي أننا، عاجلًا لا آجلًا، سنملّ القتال ونرحل. وينبع كثيرٌ من هذه السمعة من حقيقة أنّ ديمقراطيتنا تتطلّب تأييدًا شعبيًّا لإدامة أيّ انخراطٍ طويل. وحتى مع وجود سببٍ مقنعٍ لإرسال شبّاننا وشابّاتنا إلى المعركة، فإنّ الكلفة في الأرواح والأموال قد ترجح سريعًا على إحساسنا الجمعي بضرورة القتال.

وأخيرًا، ستُقيّدنا جودةُ قيادتنا، السياسية والعسكرية. فمن دون قادةٍ متمرّسين، قادةٍ يدركون ضرورة إرساء الشرعية، وبناء التحالفات، ووضع أهدافٍ واضحةٍ وقابلةٍ للتحقيق، والالتزام بالمهمّة، وحصر مدّة القتال فيما هو ضروريّ فقط، ستكون كلّ قوّة العالم بلا جدوى.