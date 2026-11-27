الكاتب يُؤرّخ لانهيار الإطار القائم على «كونيّة الحقوق» بخطاب جيه دي فانس (JD Vance) في ميونخ، في 14 شباط/ فبراير 2025. غير أنّ هذا الإطار كان قد سقط قبل ذلك بستة عشر شهرًا، لا في قاعة مؤتمرٍ بافارية

مُقدّمة المُترجم:

نُشرت هذه المقالة في مجلة نويما (NOEMA)، التي يُصدرها معهد بيرغروين (Berggruen Institute) للأبحاث، من تأسيس الملياردير الأميركي-الألماني نيكولاس بيرغروين (Nicolas Berggruen)، ويُعنى بـ«إعادة التفكير» في الحوكمة والنظام العالمي من داخل أُفق النُّخب الليبرالية العالمية نفسها. أمّا كاتبها، ماكاريو شيتينو، فاقتصاديٌّ وأكاديميٌّ مكسيكي، وكاتبُ عمودٍ في الصحافة الاقتصادية المكسيكية، يُعرَف بدفاعه عن اقتصاد السوق وبنقده الحادّ لحكومات اليسار في بلاده. ومن هذا الموقع تحديدًا، أي موقعِ الليبرالي الذي يرى نظامه يتداعى أمام عينيه، يكتب شيتينو مرثيّتَه لـ«الخيال المُشترك» الذي قامت عليه الديمقراطية الليبرالية الغربية، باحثًا في تاريخ تقنيات الاتصال عن عزاءٍ مفاده أنّ ما يتهدّم اليوم سيُعاد بناؤه غدًا، وبالأدوات نفسها التي هدمته.

تقوم أطروحة المقالة على حتميّةٍ تكنولوجية صريحة: فالمطبعة صنعت الإصلاح البروتستانتي، والصحف والمقاهي صنعت التنوير، والإذاعة صنعت الفاشية، والتلفزيون صنع الاستقرار الديمقراطي، ووسائل التواصل الاجتماعي هي التي فكّكته. وفي هذه السردية يغيب الاقتصاد السياسي غيابًا شبه تامّ. فالركود الكبير لا يحضر إلا تاريخًا عابرًا، لا بوصفه أزمةً بنيويةً لرأسماليةٍ نيوليبرالية أنقذت المصارف بأموال دافعي الضرائب ثم فرضت التقشّف على الفقراء. ولا يرى الكاتب في صعود الشعبوية اليمينية سوى حنينٍ إلى «إله القبيلة»، متجاهلًا عقودًا من تفكيك دولة الرعاية، وتآكل الأجور، وانفلات الإيجارات وأسعار الطاقة، وهي العوامل ذاتها التي تدفع اليوم الملايين إلى الشوارع في موجات الإضرابات والاحتجاجات التي تجتاح أوروبا، من فرنسا إلى بلجيكا وإيطاليا. إنّ ما يتداعى ليس مجرّد «خيالٍ» فَقَدَ قدرته على الإقناع بفعل الخوارزميات، بل نظامٌ اقتصاديٌّ عجز عن الوفاء بوعوده لمواطنيه أنفسهم، فلم يعد خطابُه قادرًا على حَجْبِ واقعه.

والأهمّ أنّ الكاتب يُؤرّخ لانهيار الإطار القائم على «كونيّة الحقوق» بخطاب جيه دي فانس (JD Vance) في ميونخ، في 14 شباط/ فبراير 2025. غير أنّ هذا الإطار كان قد سقط قبل ذلك بستة عشر شهرًا، لا في قاعة مؤتمرٍ بافارية، بل تحت ركام غزة. فالحقوق التي «تسبق الدول»، كما يصفها شيتينو، عُلِّقت كلّيًّا حين تعلّق الأمر بالفلسطينيين: إذ واصلت الولايات المتحدة وألمانيا وبريطانيا تسليحَ الإبادة الجماعية رغم التدابير المؤقتة التي أصدرتها محكمة العدل الدولية، وفرضت واشنطن عقوباتٍ على المحكمة الجنائية الدولية بعد إصدارها مذكّرتَي اعتقالٍ بحقّ نتنياهو ووزير حربه السابق يوآف غالانت، فيما تعهّد فريدريش ميرتس (Friedrich Merz) نفسه، الذي يستشهد الكاتب بغضبه من «خيانة» واشنطن، بإيجاد السُّبل لاستقبال نتنياهو في ألمانيا دون أن يُعتقَل. بل إنّ «حرية التعبير» التي تباكى عليها فانس كانت تُقمَع على ضفّتَي الأطلسي في آنٍ معًا، من حظر التظاهرات المتضامنة مع فلسطين في برلين، إلى اعتقال الطلاب وترحيلهم من الجامعات الأميركية. لم يكن «الخيال المُشترك» إذن مُشتركًا قطّ؛ بل كان امتيازًا لمن يقف داخل أسوار الغرب، أمّا مَن يقف خارجها فلم يُصدّقه يومًا.

ويتجلّى هذا العمى أوضحَ ما يتجلّى في إصرار الكاتب على أنّ كلّ ثورةٍ تواصلية أفضت في النهاية إلى «عالمٍ أكثر ديمقراطية». فالحقبة التي يحتفي بها بوصفها حقبة «توسّع الديمقراطية» بعد الحرب العالمية الثانية هي نفسها حقبة الانقلابات التي دبّرتها واشنطن ولندن وباريس على حكوماتٍ منتخَبة في إيران وغواتيمالا والكونغو وتشيلي، وحقبة الحروب الاستعمارية في الجزائر وفيتنام، وحقبة الديون وبرامج «التكيّف الهيكلي» التي فرضها صندوق النقد الدولي على الجنوب العالمي. والمفارقة أنّ الكاتب مكسيكيّ، أي ابنُ بلدٍ عرف من «النظام الليبرالي» وجهه الآخر، ويعيش اليوم تحت وطأة الرسوم الجمركيّة الأميركية وتهديدات التدخّل العسكري بذريعة مكافحة عصابات المخدّرات، بعدما صنّفتها إدارة ترامب منظماتٍ إرهابية. ومع ذلك، لا يرى في الغرب إلا «جماعة الأمم» التي تتشارك القناعات، ولا يرى في مليارات البشر خارجه إلا رقمًا يُضاف إلى معادلة التعاون. ولا يقلّ دلالةً عن ذلك أن يُسوّي الكاتب بين ما يُسمّى «الووك» واليعقوبية والماركسية-اللينينية، كأنّ الوسط الليبرالي هو المعيار المحايد الذي تُقاس عليه «انحرافات» اليمين واليسار على السواء.

أمّا الحلّ الذي يقترحه، «ديمقراطيةٌ فائقة» عبر منصات التواصل والذكاء الاصطناعي، فيبدو، في ضوء ما نعرفه اليوم، أقربَ إلى الأمنية منه إلى التحليل. فالمنصات التي يُعوِّل عليها ليست فضاءً عامًّا محايدًا، بل ملكيّاتٌ خاصة لحفنةٍ من أصحاب المليارات اصطفّوا خلف ترامب في حفل تنصيبه، والذكاء الاصطناعي الذي يُبشِّر بقدرته على «تنسيق مُدخَلات مليارات البشر» هو نفسه الذي استُخدم في توليد «بنوك الأهداف» في غزة، وفي أنظمة المراقبة الجماعية وضبط الحدود، من البحر المتوسط إلى الحدود الأميركية-المكسيكية. ويكتفي الكاتب، أمام خطر سيطرة «مجموعةٍ ما» على المنصة، بجملةٍ واحدة: «لا شيء كامل». لكنّ السؤال الحقيقي ليس عن الوسيط التقني الذي سيحمل الخيال المُتعالي القادم، بل عمّن يملك هذا الوسيط، ولمصلحة مَن سيُكتَب الخيال. ومع ذلك كلّه، تبقى المقالة مفيدةً للقارئ العربي، لا لأنها تُقدّم إجابات، بل لأنها تكشف كيف تُفكّر النُّخب الليبرالية في أزمتها: بوصفها أزمةَ سرديةٍ وتكنولوجية، لا أزمةَ عدالةٍ وسلطة.

* ملاحظة: كل هوامش المقالة من المُترجم.

المقالة:

تتباين أصول الأزمة الراهنة التي تعصف بالديمقراطية الليبرالية تباينًا واسعًا بحسب مَن تسأل. فثمّة مَن يُرجعها إلى جائحة كوفيد-19، وثمّة مَن يردّها إلى عام 2016، مع ولاية ترامب الأولى وخروج بريطانيا من الاتحاد الأوروبي، فيما يردّها آخرون إلى الركود الكبير (Great Recession)[1]، الذي بلغ أثره ذروته في الولايات المتحدة عام 2009، وفي أوروبا عام 2012. وأيًّا كان تاريخ بدايتها، فقد تكشّفت الأزمة على حقيقتها في 14 شباط/ فبراير 2025.

ففي ذلك اليوم، وعلى منصّة مؤتمر ميونخ للأمن (Munich Security Conference)، أبلغ نائب الرئيس الأميركي جيه دي فانس القادةَ الأوروبيين المجتمعين أنّ أخطر ما يتهدّد قارّتهم إنما ينبع من داخلها: حكوماتٌ لم تعد تثق بشعوبها، ومحاكمُ تُلغي نتائج الانتخابات[2]، وتراجعٌ مطّرد لحرية التعبير. وقال إنّ الولايات المتحدة لا يُمكن أن يُنتظَر منها الدفاع عن حضارةٍ لم تعد تعرف نفسها. وبعد ساعات، ردّد وزير الخارجية ماركو روبيو الرسالة ذاتها: لقد انتهى نظام ما بعد الحرب، وما سيأتي بعده سيكون نظامًا قائمًا على الصفقات، مُتعدِّد الأقطاب. وجاء ردّ الفعل الأوروبي حادًّا، إذ قال فريدريش ميرتس (Friedrich Merz)، الذي كان على بُعد أيامٍ من انتخابه مستشارًا لألمانيا، إنّ أوروبا لم يعد بوسعها التعويل على واشنطن. وتسابقت صفحات الرأي في أرجاء القارّة إلى كلمةٍ واحدة: الخيانة.

وعلى مستوى أعمق، فإنّ أزمة اليوم، شأنها شأن أزماتٍ مماثلةٍ سبقتها، كان محرّكَها انهيارُ ما يُسمّى «الخيالات المُشتركة»(shared fictions)، وهو المصطلح الذي يستخدمه الفيلسوف يوفال نوح هراري (Yuval Noah Harari)[3] للدلالة على المعتقدات التي يتشاركها الناس على نطاقٍ واسع في أشياء من قبيل سلطة المال، والأديان، والأمم. ففي كتابه الأبرز العاقل(Sapiens)، يُحاجّ هراري بأنّ التعاون البشري على نطاقٍ واسع يستلزم إيمانًا جمعيًّا بمثل هذه الخيالات. ومن ثمّ، فإنّ فهم الكيفية التي تتشكّل بها الخيالات المُشتركة ثم تنهار يُقدّم إطارًا مُفيدًا للتعامل مع لحظتنا الراهنة.

تنتظم المجتمعات حول نوعٍ مُحدَّدٍ من الخيالات، أُسمّيه المعتقدات المُتعالية (transcendent beliefs): أي الإيمان بأمرٍ يتجاوز موتَ الفرد ويبقى بعده، فيمنح الأحياءَ وُجهةً ومعنى. فنحن الحيوان الوحيد الذي يعلم أنه سيموت، والحيوان الوحيد الذي شيّد حول هذه المعرفة خيالاتٍ جمعيّةً دائمة. ونحن كذلك الحيوان الوحيد الذي طوّر لغةً مُركّبةً تُتيح نشوء تلك الخيالات. وعلى امتداد التاريخ، ظلّت منظوماتنا العقائدية مستقرّةً نسبيًّا إلى أن يطرأ ما يُزعزعها، وقد كانت هذه الزعزعات، لزمنٍ طويل، ذات منشأٍ مناخيّ.

ولنتأمّل نهاية العصر الجليدي الأخير، التي تزامنت مع ظهور عبادة الأسلاف[4] في أجزاءٍ من الشرق الأدنى. فلم يكن الموتى يُعدّون راحلين تمامًا، بل حاضرين في الجماعة، يُرسّخون التعاون بين جماعاتٍ آخذةٍ في الاستقرار. وقد أسهمت هذه المنظومة المُتعالية في تثبيت المستوطنات الأولى، ثم، بعد انقضاء موجة البرد المعروفة باسم الدرياس الأصغر (Younger Dryas)[5]، دعمت نشوءَ الزراعة وقيامَ تنظيمٍ اجتماعيٍّ أكثر ديمومةً وأوسع نطاقًا.

وبعد آلاف السنين، أفضى حدث الـ 8.2 ألف سنة (8.2-ka event)[6] إلى صعود «الآلهة الصغيرة» المُتعدّدة، التي دمجت عشائر عديدة في المراكز الحضرية الأولى، وتولّت في آنٍ معًا إدارة التضامن الداخلي والعلاقات بين العشائر. ثم جاء حدث الـ 4.2 ألف سنة (4.2-ka event)[7] ليُؤذِن بانتقالٍ آخر نحو «الآلهة الكبرى» ذات الطابع الأخلاقي[8]، التي دعمت سلطتُها الكونيّة قيامَ دولٍ إقليمية أوسع وإمبراطورياتٍ مبكّرة. ثم تطوّرت هذه الأُطر تدريجيًّا إلى الأديان التوحيدية الكونيّة، التي وفّرت بُنًى لإضفاءِ الشرعية على حضاراتٍ تُعَدّ بالملايين.

وهكذا، مرّةً تلو أخرى، كانت الصدمات المناخية بمثابة علامات ترقيمٍ في مسار التطوّر الثقافي، تُزعزع النُّظم الاجتماعية القائمة وتُفرز منظوماتٍ مُتعاليةً جديدة تُتيح التعاون على نطاقٍ واسع. غير أنّ مصدر الزعزعة تغيّر في القرن السادس عشر، فصار مصدرًا تواصليًّا. ولمّا كانت خيالاتنا الجمعيّة مبنيّةً على اللغة، فإنّ تقنيات الاتصال الجديدة تستتبع الحاجةَ إلى خيالاتٍ جديدة. وقد أجبر كلُّ وسيطٍ جديد على إعادة رسم الإطار المُتعالي، الذي صار يتمحور حول حياة الأفراد: المواطَنة والأمّة والطبقة. ونحن اليوم في خضمّ واحدةٍ من عمليات إعادة الرسم هذه، وسواءٌ أدرك الحاضرون في قاعة ميونخ يوم 14 شباط/ فبراير 2025 ذلك أم لا، فقد شهدوا انهيارَ معتقدٍ مُتعالٍ على الهواء مباشرةً.

مُحرّكٌ جديدٌ للتغيير

غيّرت المطبعة، في عام 1517، كلَّ شيء[9]. ففي ذلك العام، كتب القسّ وعالم اللاهوت الألماني مارتن لوثر بخطّ يده «الأطروحات الخمس والتسعين» (95 Theses) احتجاجًا على بيع الكنيسة الكاثوليكية الرومانية صكوكَ الغفران. وسرعان ما تُرجمت الأطروحات من اللاتينية إلى الألمانية، وطُبعت بالمطبعة ذات الحروف المتحرّكة، ووُزّعت على نطاقٍ واسع. وفي غضون جيلٍ واحد، كانت مئات الآلاف من الكُرّاسات قد نشرت حُجج لوثر في أرجاء شمال أوروبا بأسرع ممّا استطاعت الكنيسة الردّ عليه، فانطلق الإصلاح البروتستانتي. ولأوّل مرة، لم يتغيّر الإطار المُتعالي بسبب حدثٍ مناخيّ، بل بسبب تحوّلٍ في تقنيات الاتصال.

ولم يقتصر الأمر على تغيّر القوّة المُزعزِعة، بل حدث كذلك تحوّلٌ في الإطار المُتعالي نحو الفردانية بدلًا من الجماعية. فمن بين أفكارٍ أخرى، أتاحت دعوة لوثر إلى أن تكون العلاقة بالله شخصيةً ومباشرة، أي أنّ الكتاب المقدّس يمكن أن يقرأه أيُّ أحد، دون حاجةٍ إلى وساطة كاهنٍ أو كنيسة، للنزعات الفردانية أن تزدهر، ولا سيما في شمال أوروبا. أمّا التوتّرات الدينية التي أثارها، على نحوٍ غير مباشر، استخدامُ المطبعة لنشر أفكار لوثر، فقد أرست الأساس لـحرب الثلاثين عامًا[10]. إذ لم يعد لزامًا على الأفراد أن يؤمنوا بالإله ذاته، أو بالطريقة ذاتها، لكن ظلّ لزامًا عليهم أن يعيشوا معًا. وقد هلك في تلك الحرب نحو ثلث سكّان أوروبا الوسطى.

وجاء التحوّل الثاني المدفوع بالاتصال مع صعود الصحف والمقاهي في القرن الثامن عشر. فقد صار بمقدور أناسٍ لا تكوينَ كنسيًّا لديهم أن يتابعوا السجالات العامة لحظةً بلحظة، وأن يتناقشوا فيها. وحين دمّر زلزال لشبونة عام 1755[11] عاصمةً أوروبيةً كبرى في يوم عيد جميع القدّيسين، باتت التفسيرات المطروحة، عقابٌ إلهيٌّ أم كارثةٌ طبيعية، امتحانًا علنيًّا لأيّ الأُطر المُتعالية سيصمد. وكان عصر التنوير هو الجواب الذي برز، إذ قدّم طريقةً جديدةً لفهم العالم دون الاتكاء على العقيدة الدينية. وقد أنتج التنوير تجربتين سياسيتين: الثورة الأميركية، التي ظلّت متجذّرةً في المنظومة السابقة، والثورة الفرنسية، التي نُصِّب فيها كيانٌ مُتعالٍ جديد في المركز: المواطن، حاملُ الحقوق غير القابلة للتصرّف، والعضوُ في شعبٍ صاحبِ سيادة.

استقرّ الإطار المتمحور حول المواطن نحو عام 1815[12]، وصمد قرنًا كاملًا. ثم جاءت الزعزعة التواصلية التالية: وسائل الإعلام الجماهيري، ولا سيما الإذاعة والسينما. كانت هذه التقنيات أساسيةً للدعاية في الحرب العالمية الأولى، لكنها كانت أهمّ من ذلك بكثير في تغذية المخاوف والأحقاد التي قادت إلى الحرب الثانية: من فيلم مولد أمّة (The Birth of a Nation)[13] عام 1915، الذي أذكى العنصرية في الولايات المتحدة، إلى خطابات موسوليني وهتلر الإذاعية، وتمجيد هتلر في أفلام ليني ريفنستال (Leni Riefenstahl) في ثلاثينيات القرن العشرين، وتمجيد السوفييت في أفلام سيرغي آيزنشتاين (Sergei Eisenstein)[14] في عشرينياته. لقد جعل الإعلام الجماهيري من الممكن لصوتٍ واحد أن يبلغ الملايين، وهو ما أتاح بدوره السِّمةَ المميّزة للشمولية: العاطفة القومية المُصنَّعة.

وأفرز التلفزيون، بعد الحرب العالمية الثانية، توازنًا أكثر استقرارًا. فقد صار بإمكان شخصٍ على الشاشة أن يصل إلى الملايين بحفنةٍ من الأفكار البسيطة، التوظيف والأجور والضرائب ودولة الضمان الاجتماعي، ونظّمت الأحزاب السياسية نفسها حول هذه الأفكار، وعلّبتها في برامج انتخابية، وباعتها في مواسم الانتخابات. هذا هو نظام الديمقراطية الليبرالية لما بعد الحرب: المواطن بوصفه مُستهلِكًا للخيارات السياسية الوطنية.

وقد بدأ هذا النظام بالتحلّل عام 2006 مع إطلاق منصات التواصل الاجتماعي الحديثة[15]، وتسارع تحلّله عام 2007 مع ظهور الهاتف الذكي، ثم تصدّع بين عامَي 2008 و2011 مع الركود الكبير. لقد ركّز التلفزيون النفوذ في أصوات قلّةٍ مُنتقاة، أمّا وسائل التواصل الاجتماعي فقد أعادت تفتيته بين مئات الملايين. ولم يعد بمقدور الأفكار الوطنية البسيطة التي نظّمت ديمقراطيةُ ما بعد الحرب نفسَها حولها أن تستأثر بالانتباه في مواجهة سيلٍ مُتدفّقٍ من الهويّات والمظالم ونظريات المؤامرة والحروب الثقافية. لقد تحوّلت الغرفة المُشتركة للبثّ التلفزيوني إلى سوقٍ صاخبةٍ تتعالى فيها صيحات الشبكة الاجتماعية.

ميونخ وما بعدها

كان المعتقد المُتعالي في ميونخ عام 2025، الذي قطع معه جيه دي فانس هو الإيمان بالمواطَنة، وتحديدًا نسختها لما بعد الحرب، التي شيّدتها الولايات المتحدة نفسها. تقول هذه النسخة إنّ المواطن مواطنٌ أينما كان، وإنّ حقوق البشر كونيّةٌ وسابقةٌ على الدول[16]، وإنّ الديمقراطية الليبرالية هي الشكل السياسي الشرعي الوحيد، وإنّ الغرب هو جماعة الأمم التي تتشارك هذه القناعات. وهذا هو الإطار الذي أتاح لأكثر من 300 مليون أميركي، ونصف مليار أوروبي، وبضعة مليارات آخرين حول العالم، أن يتعاونوا على نطاقٍ غير مسبوق، بوصفهم مُجتمعًا دوليًّا من الشركاء التجاريين والحلفاء. إنه إطارٌ مُتعالٍ بأدقّ معاني الكلمة: خيالٌ يُتيح لنا التعاون فيما يتجاوز حدودنا البيولوجية.

وقد كان هذا الإطار هشًّا منذ البداية، لأنه، على نحوٍ ما، يطلب منّا أن نقبل بأن لا روحَ، ولا بُعدَ آخر، ولا سلفَ يرقبنا، ولا إلهَ سيعرفنا. يطلب منّا أن نقبل بأنّ ما يجمعنا، نحن الملايين من الغرباء داخل أمّةٍ واحدة، إنما هو في المقام الأوّل توازنٌ بين أسعار السوق والأصوات الانتخابية. وهذا أمرٌ عسير. إنه أعسرُ إطارٍ مُتعالٍ حاول البشر يومًا أن يسكنوه، لأنه لا يقدّم أيّ عزاء. فكلُّ إطارٍ سابق كان مصحوبًا بالإيمان بأننا جزءٌ من شيءٍ لا يمكن أن يموت موتًا تامًّا.

وربما بسبب هذه الحقيقة المُزعجة، يضمّ تاريخ إطار المواطَنة مَخرجَين (off-ramps)، أي منفذَي هروبٍ ظاهرَين، ظهرا وعاودا الظهور في صورٍ مختلفة على امتداد القرون الأخيرة. أوّلهما استعاديّ (restorationist): القناعة بأنّ علينا التراجع إلى عالمٍ يُنظّمه الدين وانعكاسه الدنيوي. وكان هذا موقف النظام القديم (ancien régime)[17] في مواجهة الثورة الفرنسية، وموقف الكارلية (Carlism)[18] الإسبانية، ومختلف الحركات الكهنوتية-الملكية في القرن التاسع عشر. وهذه هي بنية جانبٍ كبير من الشعبوية اليمينية المعاصرة. فحركة «لنجعل أميركا عظيمةً مجددًا» (ماغا) الأميركية، في صورها الأكثر تبلورًا، حركةٌ استعادية: فهي تتخيّل عودةً إلى أمّةٍ سابقةٍ على العولمة، أكثر تديّنًا، وأكثر تجانسًا عرقيًّا. وقد استلهم الشعبويون الأوروبيون في العقد الماضي، من فيكتور أوربان (Viktor Orbán) في المجر إلى مارين لوبان (Marine Le Pen) في فرنسا، أفكارًا من الطينة ذاتها. وهي جميعها، من حيث البنية، محاولاتٌ لاستعادة إله القبيلة.

أمّا المَخرج الثاني فهو طوباويّ: القناعة بأنّ في وسعنا بناء نظامٍ مُتعالٍ جديد، لكنه نظامٌ تُصمّمه أقلّيةٌ مُستنيرة تفهم الاتجاه الصحيح للتاريخ. هذه كانت اليعقوبية (Jacobinism)[19]، ثم الماركسية اللينينية، ثم مختلف الأنظمة الشمولية اليسارية في القرن العشرين. والمشروع الهويّاتي التقدّمي الذي نشأ في الجامعات الغربية وانتشر عبر المؤسسات خلال العقد الأخير، والذي يُسمّيه منتقدوه أحيانًا «الووك» (Woke)، وإن كانت له أسماءٌ كثيرة وتنويعاتٌ داخلية عديدة، هو سليلُ النزعة ذاتها: نظريةٌ مقدّسةٌ للتاريخ (القمع، والتقاطعية، والتحرّر)، وطليعةٌ مُستنيرة، ومشروعٌ لإعادة تشكيل المؤسسات بما يتّسق مع النظرية، وتهمةٌ أخلاقيةٌ تُوجَّه إلى كلّ من يُقاوِم.

في القرن العشرين، حارب أنصار الاستعادية (الفاشيون) والطوباوية (الشيوعيون) الليبراليةَ وإطارَ المواطَنة، لكنهم تحاربوا كذلك فيما بينهم للسيطرة على الدول. أمّا في القرن الحادي والعشرين، فهم يتنازعون السيطرة على الثقافات داخل الدول. لم يعد الصراع على وسائل الإنتاج، بل صار على إنتاج المعنى. وتتوقّف حال هذا التنافس، من بلدٍ إلى آخر، على أيّ المَخرجَين تكون له اليد العليا حاليًّا في مؤسسات النخبة وفي سيل المحتوى الشعبي على وسائل التواصل الاجتماعي. وكانت ميونخ، في شباط/ فبراير 2025، اللحظةَ التي كفّت فيها الاستجابة الاستعادية عن أن تكون شأنًا أميركيًّا داخليًّا، وصارت تهديدًا لبنيان الغرب نفسه.

وما لا يعترف به أيٌّ من الطرفين هو أنّ كِلا المَخرجَين مُفارَقةٌ تاريخية (anachronism). فكلاهما يمدّ يده إلى آلهة الأمس. فلا الاستعادية ولا الطوباوية قادرة على الإجابة عن المعضلة الأعمق، وهي غيابُ إطارٍ مُتعالٍ مستقرّ لعالمٍ يضمّ 8.3 مليارات إنسان مُترابطين عبر الخوارزميات. هذا الإطار لم يوجد بعد. ونحن لا نعرف كيف سيبدو. لن يُشبه المواطَنة في الدولة القومية، ولن يُشبه العالم المسيحي في القرون الوسطى، ولن يُشبه دكتاتورية البروليتاريا. وقد يستغرق ظهوره وقتًا طويلًا. فقد احتاج الإصلاح البروتستانتي إلى 131 عامًا كي يستقرّ في صلح وستفاليا (Peace of Westphalia). واحتاج التنوير إلى مدّةٍ أطول. أمّا التحوّل الذي جاء به الإعلام الجماهيري فقد أنتج حربين عالميتين وحربًا باردة قبل أن يستقرّ نظام ما بعد الحرب. ولا يزال التحوّل الذي جاءت به وسائل التواصل الاجتماعي في مهده.

ماذا بعد؟

ثمّة نمطٌ هنا قد يمنحنا سببًا للأمل: فكلُّ واحدةٍ من الزعزعات السابقة المدفوعة بالاتصال رُوِّضت في نهاية المطاف بالتكنولوجيا ذاتها التي تسبّبت فيها. لقد مزّقت المطبعة الإطار القروسطي عبر الكُرّاس السجالي، ثم شيّدت، على نحوٍ أبطأ، الإطار الجديد عبر الرسالة العلمية المطبوعة والموسوعة[20]. فالمطبعة التي حطّمت العالم المسيحي هي ذاتها المطبعة التي أنتجت التنوير. وقد غذّت الصحيفة المبكّرة في القرن الثامن عشر المزاجَ الثوري الذي أطاح بالنظام القديم، ثم غدت الصحيفة الناضجة في القرن التاسع عشر الرفيقَ اليومي لديمقراطية المواطنين المستقرّة بين عامَي 1815 و1914. وأنتج الإعلام الجماهيري في فترة ما بين الحربين، فيلم الدعاية، وصوت الديماغوجيّ في الإذاعة، العاطفةَ المُصنَّعة التي قامت عليها الأنظمة الشمولية، في حين أنتج الإعلام الجماهيري في فترة ما بعد الحرب، البثّ التلفزيوني، والصحافة الخاضعة للتنظيم، ونشرة أخبار المساء، الحوارَ الوطني الأهدأ الذي احتاج إليه نظام ما بعد الحرب. وفي كلّ حالة، كان ما فتّت المجال العام في البداية هو نفسه ما أعاد بناءه، في صورته الأنضج، في نهاية المطاف.

وإذا صحّ هذا النمط، فإنّ الزعزعة التي أحدثتها وسائل التواصل الاجتماعي لن تُحَلّ بالتخلّي عنها، بل بنسختها التالية، كما سيُشكّلها الذكاء الاصطناعي. فنحن ما زلنا في المرحلة الفوضوية، المرحلة التي تُقابل تاريخيًّا حروب الأديان[21] أو صوتَ الديماغوجيّ في الإذاعة. وقد يُعمّق تفاعل الذكاء الاصطناعي مع المنصات الاجتماعية الفوضى الراهنة، لكنه في الوقت نفسه المرشّح الأرجح لترويض هذه الفوضى في نهاية المطاف. والإطار المُتعالي الجديد، أيًّا كان مضمونه، لن يأتي رغمًا عن هذه التقنيات، بل سيأتي عبرها.

وعلى امتداد الخمسمئة عام الماضية، نجمت ثلاثة تحوّلاتٍ كبرى عن تقنيات اتصالٍ جديدة، أحدث كلٌّ منها في البداية فوضى هائلة، بل وتوقّعًا بالهلاك. لكنّ النتيجة كانت عالمًا أكثر ديمقراطيةً على الدوام: فقد أتاحت المطبعة حرية الدين والتعبير والتنظيم، وجاءت الصحف بنهاية النظام القديم وتمدّد الليبرالية في أرجاء أوروبا، وأتاح الإعلام الجماهيري صعود مستبدّين من أمثال موسوليني وهتلر وستالين، لكنه وسّع الديمقراطية بعد ذلك[22].

وتُتيح وسائل التواصل الاجتماعي والذكاء الاصطناعي إمكانيةَ التحرّك نحو ديمقراطيةٍ فائقة (hyper-democracy). فمن الممكن اليوم بناء منصّةٍ يتّصل فيها كلٌّ منّا بالقضايا التي تعنيه: بتلقّي المعلومات ومناقشتها والتصويت عليها. ومن شأن ذلك أن يُشكّل السياسات عبر التأثير في عمل الكونغرس. ولا يمكن المبالغة في تقدير الإمكانات الهائلة للذكاء الاصطناعي في تنسيق مُدخَلات مليارات البشر، ثم ترجمتها إلى خياراتٍ وأهدافٍ واستراتيجياتٍ تُطرح للتصويت، سواءٌ من قِبَل مجموعات المصالح أو من قِبَل الجميع.

وكما هي الحال دائمًا، ثمّة خطر أن تُسيطر مجموعةٌ ما على المنصّة، وهو ما حدث كذلك مع الكتب التي كان يُسمح بنشرها، والأخبار التي كان يُقدَّر لها أن تُطبَع، وعلى نحوٍ ذائع الصيت، مع السيطرة على الإعلام الجماهيري. لا شيء كامل، لكنّ التاريخ يُثبت أنّ التطوّر يُؤتي أُكُله[23].

وفي الأثناء، نعيش في الفجوة. لقد فقدنا الإطار السابق ولم نبنِ إطارًا جديدًا بعد. ولا تزال مؤسساتنا تعمل، لكن بشرعيةٍ آخذةٍ في التآكل، لأنها صُمّمت لمواطنين نظّمهم البثّ الإذاعي والتلفزيوني. ويصعد شعبويّونا، لكنهم عاجزون عن البناء، لأنّ مقترحاتهم نُسخٌ من منظوماتٍ أقدم لا يمكن توسيعها لتستوعب مجتمعنا بأكمله. ويُشخّص مثقّفونا الأزمة، لكنهم عاجزون عن حلّها، لأنّ الحلّ يستلزم خطوةً مُتعاليةً لم تتوافر بعد.

لم تبدأ المشاعر الكامنة وراء خطاب فانس في ميونخ عام 2025، بل بدأت عام 2006، أو قبل ذلك. والسؤال الذي طرحه هو ذاته السؤال الذي طُرح في كلّ تحوّلٍ سابق: ما السردية الجديدة التي يمكن أن نرويها لأنفسنا، فتُتيح لنا التعاون على النطاق الذي نعيش فيه اليوم؟ نحن لا نعرف ما سيكون عليه الإطار الجديد. لكنّ الطريق الطويل للتطوّر الثقافي البشري يُوحي بأمرين. أوّلهما، أنّ إطارًا جديدًا سيتشكّل، لأنه كان ثمّة إطارٌ على الدوام، وإن تشكّل في الغالب عبر مخاضٍ بالغ الإيلام. وثانيهما، أنه سيُبنى من المواد ذاتها التي تُفتّتنا اليوم، الشبكات والخوارزميات وأنظمة الذكاء الاصطناعي التي تُعيد تشكيل الكيفية التي نجتمع بها، ونُفكّر بها، ونُقرّر بها ما هو حقيقي.

وعلى الأرجح، سيُجمِّع الجيلُ القادم الخيالَ المُتعالي الجديد، أولئك الذين ينشؤون داخل التكنولوجيات الجديدة، والذين سيتقبّلون ظروفًا نراها نحن مُحبِطةً ولا تطاق بوصفها بديهيّات. وحين يستقرّ ذلك الإطار أخيرًا، ستغدو تشنّجات زمننا مفهومةً على النحو الذي يُفهَم به اليوم الجدلُ حول الحقّ الإلهي للملوك[24]: بوصفها الموتَ الطويل لمنظومةٍ كان إلهها قد اختفى بالفعل، والقدومَ البطيء لأيّ إلهٍ، أو معتقدٍ مُتعالٍ، تُعدّه التكنولوجيا والآلة ليحلّ محلّه.

[1] الركود الكبير: الأزمة الاقتصادية العالمية التي اندلعت عامَي 2007-2008 إثر انهيار سوق الرهن العقاري في الولايات المتحدة وإفلاس مصرف ليمان براذرز (Lehman Brothers) في أيلول/ سبتمبر 2008، وتُعدّ أسوأ أزمةٍ اقتصادية منذ الكساد الكبير في ثلاثينيات القرن العشرين. وقد امتدّت آثارها إلى أوروبا في صورة أزمة الديون السيادية التي بلغت ذروتها نحو عام 2012، وفُرضت في أعقابها سياسات تقشّفٍ قاسية، ولا سيما على اليونان (المُترجم).

[2] إشارةٌ على الأرجح إلى قرار المحكمة الدستورية في رومانيا، في كانون الأول/ ديسمبر 2024، إلغاءَ الجولة الأولى من الانتخابات الرئاسية التي تصدّرها المرشّح اليميني المتطرّف كالين جورجيسكو (Călin Georgescu)، بدعوى حدوث تدخّلٍ روسيّ عبر منصة «تيك توك» (TikTok)، وهو القرار الذي هاجمه فانس صراحةً في خطابه (المُترجم).

[3] مؤرّخٌ وليس فيلسوفًا بالمعنى الأكاديمي كما يصفه الكاتب. صدر كتابه «العاقل: تاريخ مختصر للجنس البشري» بالعبرية عام 2011، وبالإنجليزية عام 2014، وتُرجم إلى العربية. ومن أطروحاته المركزية أنّ قدرة الإنسان العاقل على التعاون بأعدادٍ هائلة تعود إلى قدرته على الإيمان بـ «خيالاتٍ» لا وجود لها إلا في المخيّلة الجمعيّة، كالمال والدول والشركات وحقوق الإنسان (المُترجم).

[4] من أبرز شواهد هذه الظاهرة في المشرق «الجماجم المُجصَّصة» التي عُثر عليها في أريحا في فلسطين وفي مواقع أخرى من بلاد الشام، وتعود إلى العصر الحجري الحديث ما قبل الفخّاري (نحو الألفين الثامن والسابع قبل الميلاد)، إذ كانت جماجم الموتى تُفصَل وتُكسى بالجصّ وتُزيَّن عيونها بالأصداف، وتُحفظ في البيوت أو تحت أرضيّاتها (المُترجم).

[5] الدرياس الأصغر: فترة برودٍ مفاجئ ضربت نصف الكرة الشمالي قبل نحو 12,900 عام، واستمرّت قرابة 1,200 عام، فأعادت ظروفًا شبه جليدية بعد أن كان الاحترار الذي أنهى العصر الجليدي الأخير قد بدأ. وقد سُمّيت باسم زهرةٍ بريّة تنمو في البيئات الباردة هي «الدرياس ثُّماني البتلات» (Dryas octopetala)، ويربط كثيرٌ من الباحثين نهايتها بانطلاق الزراعة في المشرق العربي (المُترجم).

[6] حدث الـ 8.2 ألف سنة: موجة برودٍ مناخي مفاجئة وقعت قبل نحو 8,200 عام، ودامت قرابة قرنٍ ونصف القرن، ويُرجَّح أنها نجمت عن تدفّقٍ هائل للمياه العذبة من بحيراتٍ جليدية ذائبة في أميركا الشمالية إلى المحيط الأطلسي. ويرمز «ka» إلى «ألف سنة» (kiloannum) قبل الحاضر (المُترجم).

[7] حدث الـ 4.2 ألف سنة: موجة جفافٍ حادّ وبرودة وقعت قبل نحو 4,200 عام (نحو 2200 ق.م.) ودامت قرابة قرنين، ويربطها المؤرّخون بانهيار الإمبراطورية الأكدية في بلاد الرافدين، ونهاية «الدولة القديمة» في مصر، وتراجع حضارة وادي السند (المُترجم).

[8] تُحيل «الآلهة الكبرى» إلى أطروحة عالِم النفس الكندي آرا نورنزايان (Ara Norenzayan) في كتابه الآلهة الكبرى: كيف غيّر الدين التعاون والصراع (Big Gods: How Religion Transformed Cooperation and Conflict) الصادر عام 2013، ومفادها أنّ الإيمان بآلهةٍ عليمةٍ رقيبةٍ تُحاسِب على الأفعال الأخلاقية أتاح للمجتمعات البشرية أن تتجاوز حدود القرابة، وأن تتوسّع إلى مجتمعاتٍ كبيرةٍ من الغرباء (المُترجم).

[9] اخترع الألماني يوهانس غوتنبرغ (Johannes Gutenberg) المطبعة ذات الحروف المعدنية المتحرّكة في أوروبا نحو عام 1450، أي قبل احتجاج لوثر بأكثر من ستة عقود، وإن كانت الصين وكوريا قد سبقتا أوروبا إلى الطباعة بالحروف المتحرّكة بقرون. ويقصد الكاتب أنّ عام 1517 شهد أوّل توظيفٍ واسعٍ للمطبعة في نشر أفكارٍ زعزعت الإطار الديني القائم (المُترجم).

[10] حرب الثلاثين عامًا (1618-1648): سلسلة حروبٍ دارت أساسًا على أراضي الإمبراطورية الرومانية المقدّسة (ألمانيا الحالية وما جاورها)، بدأت صراعًا بين الدويلات البروتستانتية والكاثوليكية، ثم تحوّلت إلى صراعٍ على النفوذ بين القوى الأوروبية الكبرى، وتُعدّ من أكثر الحروب دمويةً في تاريخ أوروبا، وانتهت بصلح وستفاليا (المُترجم).

[11] زلزال لشبونة: ضرب العاصمة البرتغالية صباح الأول من تشرين الثاني/ نوفمبر 1755، وهو يوم «عيد جميع القدّيسين» الذي تحتفي فيه الكنيسة الكاثوليكية بالقدّيسين كافّة، فيما كانت الكنائس تغصّ بالمصلّين. وأعقبته أمواج تسونامي وحرائق دمّرت معظم المدينة، وقُدّر عدد ضحاياه بعشرات الآلاف. وقد أثار جدلًا فلسفيًّا واسعًا حول العناية الإلهية ومشكلة الشرّ، من أبرز محطّاته قصيدة فولتير عن الكارثة وروايته «كانديد» (Candide)، وردّ جان جاك روسو عليه (المُترجم).

[12] أي عام الهزيمة النهائية لنابليون بونابرت في معركة واترلو، وانعقاد «مؤتمر فيينا» الذي أعاد رسم خريطة أوروبا وأرسى توازنًا بين قواها الكبرى دام، مع استثناءات، حتى اندلاع الحرب العالمية الأولى عام 1914 (المُترجم).

[13] مولد أمّة: فيلمٌ صامت للمخرج الأميركي ديفيد وارك غريفيث (D. W. Griffith)، يُعدّ من أوائل الأفلام الروائية الطويلة وأكثرها تأثيرًا في تاريخ السينما من الناحية التقنية، لكنه قدّم السود في صورةٍ عنصريةٍ فجّة، ومجّد منظمة «كو كلوكس كلان» (Ku Klux Klan) العنصرية الإرهابية، وأسهم في إحيائها في العام ذاته (المُترجم).

[14] ليني ريفنستال: مخرجةٌ ألمانية، أشهر أفلامها «انتصار الإرادة» (Triumph of the Will) عام 1935 عن مؤتمر الحزب النازي في نورمبرغ، ويُعدّ نموذجًا كلاسيكيًّا للدعاية السينمائية. أمّا سيرغي آيزنشتاين فمخرجٌ سوفييتي من روّاد فنّ «المونتاج»، ومن أشهر أفلامه «المدرّعة بوتمكين» (Battleship Potemkin) عام 1925 (المُترجم).

[15] أُطلقت في عام 2006 منصة تويتر، وفتحت منصة فيسبوك أبوابها لعموم المستخدمين بعد أن كانت مقصورةً على طلاب الجامعات والمدارس، وفي عام 2007 طرحت شركة آبل أوّل هاتف آيفون (المُترجم).

[16] يجدر التذكير بأنّ هذه «الكونيّة» لم تنطبق قطّ على الجميع. فقد عُلِّقت، على سبيل المثال، في غزة منذ تشرين الأول/ أكتوبر 2023، حين واصلت الولايات المتحدة ودولٌ أوروبية تسليح إسرائيل رغم أوامر محكمة العدل الدولية بشأن خطر الإبادة الجماعية، وعُلِّقت من قبلُ في العراق وأفغانستان، وفي معتقلَي غوانتانامو وأبو غريب، وما زالت معلَّقةً على حدود أوروبا، حيث يغرق آلاف المهاجرين في البحر المتوسط كلّ عام (المُترجم).

[17] النظام القديم: التسمية التي أطلقها الثوّار الفرنسيون على النظام السياسي والاجتماعي الذي سبق ثورة 1789، والقائم على الملكية المطلقة وامتيازات النبلاء ورجال الدين (المُترجم).

[18] الكارلية: حركةٌ سياسية إسبانية تقليدية نشأت في ثلاثينيات القرن التاسع عشر لدعم مطالبة الأمير كارلوس (Carlos)، شقيق الملك فرديناند السابع، بالعرش، ورفعت شعار «الرب والوطن والامتيازات المحلّية والملك»، وخاضت ثلاث حروبٍ أهلية في القرن التاسع عشر، ثم قاتلت إلى جانب فرانكو في الحرب الأهلية الإسبانية (المُترجم).

[19] اليعقوبية: نسبةً إلى نادي اليعاقبة (Jacobin Club)، أكثر تيارات الثورة الفرنسية راديكاليةً، الذي قاد بزعامة ماكسيميليان روبسبيير (Maximilien Robespierre) ما عُرف بـ«عهد الإرهاب» (1793-1794). وصار المصطلح يُطلَق على كلّ نزعةٍ تسعى إلى فرض تحوّلٍ جذري على المجتمع من أعلى، عبر طليعةٍ مُمسكةٍ بالسلطة (المُترجم).

[20] إشارةٌ إلى «الموسوعة» (Encyclopédie) الفرنسية التي أشرف عليها دني ديدرو (Denis Diderot) وجان لو رون دالامبير (Jean le Rond d’Alembert)، وصدرت مجلّداتها بين عامَي 1751 و1772، وتُعدّ من أبرز مشاريع عصر التنوير لنشر المعرفة وتحدّي سلطة الكنيسة والملكية المطلقة (المُترجم).

[21] حروب الأديان: سلسلة الحروب التي شهدتها أوروبا بين الكاثوليك والبروتستانت في القرنين السادس عشر والسابع عشر في أعقاب الإصلاح البروتستانتي، ومنها الحروب الدينية الفرنسية (1562-1598) وحرب الثلاثين عامًا (المُترجم).

[22] يتجاهل الكاتب أنّ «توسّع الديمقراطية» بعد الحرب العالمية الثانية رافقته انقلاباتٌ دبّرتها الولايات المتحدة وحلفاؤها على حكوماتٍ منتخَبة، كالانقلاب على محمد مصدّق في إيران (1953)، وعلى جاكوبو أربينز (Jacobo Árbenz) في غواتيمالا (1954)، واغتيال باتريس لومومبا في الكونغو (1961)، والانقلاب على سلفادور أليندي في تشيلي (1973)، فضلًا عن الحروب الاستعمارية. أي إنّ الديمقراطية توسّعت في المركز، فيما سُحقت في الأطراف (المُترجم).

[23] لا يتوقّف الكاتب عند حقيقة أنّ المنصات الكبرى اليوم مملوكةٌ لحفنةٍ من أصحاب المليارات، كإيلون ماسك ومارك زوكربيرغ، وقد جلس هؤلاء في الصفوف الأمامية لحفل تنصيب ترامب في كانون الثاني/ يناير 2025. كما يتجاهل أنّ الذكاء الاصطناعي الذي يُعوّل عليه استُخدم في توليد الأهداف في غزة، عبر أنظمةٍ مثل «لافندر» (Lavender) و«هبسورا» (The Gospel)، وفق تحقيقاتٍ صحفية نشرتها مجلة «+972» عامَي 2023 و2024 (المُترجم).

[24] الحقّ الإلهي للملوك: عقيدةٌ سياسية سادت أوروبا في القرنين السادس عشر والسابع عشر، تقول إنّ الملك يستمدّ سلطته من الله مباشرةً لا من الشعب، ومن ثمّ فهو غير مسؤولٍ أمام أيّ سلطةٍ دنيوية (المُترجم).